Chia rẽ quan điểm về đợt hạ lãi suất 'diều hâu' của Fed

"Đây chắc chắn là một đợt hạ lãi suất "diều hâu""

Cuộc họp kéo dài 2 ngày của Fed kết thúc với các dự báo mới cho thấy, nhà hoạch định chính sách trung bình chỉ dự kiến một lần giảm lãi suất nữa trong năm 2026, giữ nguyên triển vọng so với dự báo tháng 9. Lạm phát được dự báo sẽ hạ xuống khoảng 2,4% vào cuối năm tới, trong khi tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 2,3%, cao hơn mức trung bình và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức vừa phải 4,4%.

Sau quyết định của Fed, thị trường chứng khoán phản ứng tích cực. Chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm xuống còn 4,17%. Đồng USD cũng giảm nhẹ 0,3% so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Các chuyên gia đánh giá quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vừa thận trọng vừa “diều hâu”.

Các chuyên gia cho rằng quyết định của Fed mang tính thận trọng, nhưng vẫn có phần “diều hâu”. Ông Art Hogan - Chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Wealth, New York - nhận định: “Đây chắc chắn là một đợt hạ lãi suất "diều hâu". Nếu nhìn vào biểu đồ ‘dot plot’, có tới 6 thành viên không dự kiến cắt giảm lãi suất trong cuộc họp này. Điều đó cho thấy Fed vẫn giữ lập trường thận trọng nhưng cứng rắn”.

Ông Peter Cardillo - kinh tế trưởng thị trường tại Spartan Capital Securities - cho biết: “Đợt giảm 0,25 điểm phần trăm phù hợp với kỳ vọng. Các dự báo kinh tế vẫn lạc quan, và thị trường đang hoan nghênh quyết định này”.

Ông Brian Jacobsen - kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management - nhận xét: “Các chia rẽ trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) không sâu như lo ngại. Điều đáng chú ý là tuyên bố đã bỏ cụm từ ‘vẫn ở mức thấp’ khi nói về tỷ lệ thất nghiệp. Dữ liệu này cho thấy Fed đang quan tâm nhiều hơn đến sự thay đổi của tỷ lệ thất nghiệp hơn là mức hiện tại. Dự báo lạm phát trung bình cho năm 2026 giảm xuống 2,6%, cho thấy tác động của thuế quan không lớn như dự đoán trước đó”.

Bà Michele Raneri - Phó Chủ tịch TransUnion - nhận định: “Việc Fed giảm 25 điểm cơ bản cho thấy lập trường thận trọng, có thể khuyến khích một số người tiêu dùng vay vốn trở lại. Chi phí vay thấp hơn sẽ giúp giảm áp lực ngân sách gia đình, giảm căng thẳng tài chính và bớt áp lực lạm phát”.

Dù Fed chỉ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong đợt này, nhưng quyết định phản ánh một sự cân bằng tinh tế giữa việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Thị trường dự đoán cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế trong thời gian tới trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào thêm về lãi suất.

Chia rẽ quan điểm

Quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm nhận 3 phiếu chống. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee và Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid cho rằng lãi suất nên giữ nguyên, trong khi Thống đốc Fed Stephen Miran tiếp tục ủng hộ giảm mạnh hơn nửa điểm phần trăm.

Các dự báo của Fed mang sắc thái lạc quan: Lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn dự đoán, nhưng nền kinh tế được kỳ vọng tăng trưởng nhanh hơn ngay cả khi lạm phát giảm và tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ. Tuy nhiên, các dự báo này không dựa trên các báo cáo việc làm và lạm phát gần đây, mà chủ yếu dựa vào "các chỉ báo sẵn có", bao gồm khảo sát nội bộ, liên hệ cộng đồng và dữ liệu tư nhân.

Dữ liệu chính thức gần nhất của Fed về thất nghiệp và lạm phát là tháng 9, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,4%, trong khi chỉ số lạm phát ưa thích của Fed tăng 2,8% từ mức 2,7% trước đó. Fed vẫn duy trì mục tiêu lạm phát 2%, nhưng tốc độ tăng giá từ đầu năm đến nay đã tăng dần, phần nào do tác động của thuế nhập khẩu tăng lên người tiêu dùng. Đây cũng là lý do dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ Fed về chính sách lãi suất.

Dữ liệu việc làm và lạm phát tháng 11 dự kiến công bố tuần tới, tiếp theo là báo cáo chi tiết tăng trưởng kinh tế quý III. Trong thông cáo, Fed nhấn mạnh: Các chỉ báo sẵn có cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng ở mức vừa phải. Việc làm đã chậm lại trong năm nay, và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ đến tháng 9.

Các dự báo cũng cho thấy có 6 nhà hoạch định chính sách ưa thích không cắt lãi suất trong năm nay, và 7 người dự đoán sẽ không có cắt giảm nào thêm trong năm 2026. Mức dự báo trung vị là một lần cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm nữa vào năm 2027, khi lạm phát tiếp tục giảm về gần mục tiêu 2% của Fed.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ tổ chức họp báo lúc 14h30 (theo giờ Mỹ) để giải thích chi tiết về quyết định của cơ quan này.