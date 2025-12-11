Elon Musk sắp đưa một startup lên sàn, tham vọng được định giá 1.500 tỷ USD, trở thành bom tấn IPO năm 2026

Theo nhận định của CNN, Elon Musk, người giàu nhất thế giới có thể sớm giàu hơn nữa. Bloomberg cho biết ông đang lên kế hoạch cho một trong những đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất lịch sử cho SpaceX.

Theo Bloomberg, công ty vũ trụ của Musk dự định huy động 30 tỷ USD vào năm tới, và một thương vụ IPO có thể định giá SpaceX tới 1,5 nghìn tỷ USD. SpaceX không phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này.

Dù là công ty tư nhân, SpaceX chưa từng gặp khó khi gọi vốn. Tuy nhiên, khả năng bán cổ phiếu ra công chúng có thể tăng dòng tiền cho một doanh nghiệp với các kế hoạch tham vọng và cực kỳ tốn kém.

Một màn ra mắt ở Phố Wall cũng sẽ giúp gia tăng khối tài sản vốn đã khổng lồ của Musk. Ngược lại, nó sẽ kéo theo mức độ giám sát bên ngoài lớn hơn về cách SpaceX vận hành, điều từng khiến Musk khó chịu khi điều hành Tesla.

Musk sẽ được gì?

Số tiền huy động được sẽ vào công ty, không phải túi Musk. Nhưng vì ông nắm gần một nửa số cổ phần của công ty, nên dĩ nhiên giá trị tài sản ròng của ông sẽ tăng mạnh.

Khi SpaceX niêm yết, Musk cũng có thể dễ dàng hơn trong việc vay nợ dựa trên giá trị phần sở hữu, như cách ông từng làm với cổ phần Tesla, qua đó có “tiền mặt” miễn thuế để triển khai các dự án khác.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản ròng hiện tại của Musk khoảng 461 tỷ USD, chủ yếu từ cổ phiếu và quyền chọn Tesla. Nếu SpaceX được định giá 1,5 nghìn tỷ USD, tài sản của ông có thể tăng hơn gấp đôi.

Vì sao phải lên sàn?

SpaceX đang ở bước ngoặt. Công ty gần như thống trị thị trường phóng phi hành gia và vệ tinh, còn chòm vệ tinh Starlink đã biến SpaceX thành một nhà cung cấp dịch vụ Internet quy mô lớn.

Thêm vốn có thể giúp đạt những mục tiêu tham vọng hơn (dù mục tiêu cuối cùng – thuộc địa trên Sao Hỏa – có thể bất khả thi về công nghệ lẫn kinh tế).

Tên lửa hạng nặng thế hệ mới “Starship” là cách tiếp cận đầy khác biệt để vươn ra không gian, nhưng vẫn đang phát triển, các sự cố và vụ nổ trong thử nghiệm khiến nhiều người nghi ngờ các mốc thời gian đầy tham vọng của Musk.

Niêm yết cũng giúp các nhà đầu tư hiện hữu có lối thoái vốn với lợi nhuận.

Ai đang đầu tư vào SpaceX?

SpaceX thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, gồm Alphabet (công ty mẹ Google), Fidelity, cùng các quỹ mạo hiểm như Founders Fund, Sequoia Capital, Valor Equity Partners và Andreessen Horowitz.

Theo PitchBook, công ty đã huy động tổng cộng 10 tỷ USD. Mỗi vòng gọi vốn đều có nhiều nhà đầu tư muốn rót tiền hơn số SpaceX cần.

Vì sao SpaceX được định giá cao?

Khác với phần lớn các công ty vũ trụ khác, SpaceX đang dương dòng tiền, theo các bài đăng gần đây của Musk.

Musk nói Starlink mang về phần lớn doanh thu hiện tại. Ngoài ra, công ty có các hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD với NASA để phục vụ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trong chương trình của NASA.

Dù Starship đã trải qua nhiều sự cố nổ trong các chuyến bay thử không người lái năm 2025, nếu thành công, Starship sẽ là nền tảng cho tham vọng Sao Hỏa của SpaceX, đồng thời có thể giảm chi phí đưa mỗi kg hàng hóa lên quỹ đạo theo bậc độ lớn.

Liệu có điểm trừ nào của việc niêm yết không?

Câu trả lời là có. Và không ai nhấn mạnh nhược điểm này hơn chính Musk.

Lên sàn có thể khiến kế hoạch đầu tư nặng vốn, có thể nhiều năm nữa mới sinh lợi, chịu sức ép từ cổ đông.

Niêm yết cũng đồng nghĩa giám sát công khai cao hơn, cùng soi xét từ các cơ quan như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) – nơi Musk từng va chạm. Điều này thể hiện rõ ở cách ông phản ứng trước sự soi xét nhắm vào Tesla. Năm 2018, Musk từng đề xuất đưa Tesla trở lại tư nhân rồi bỏ dở.

Musk cũng thường xuyên “khẩu chiến” với một số nhóm nhà đầu tư: Từ các nhà phân tích, giới bán khống (kiếm tiền khi cổ phiếu giảm) đến các hãng tư vấn cho cổ đông tổ chức. Gần đây ông gọi các công ty nghiên cứu dạng này là “khủng bố doanh nghiệp”.

Theo: CNN