5 cậu ấm, cô chiêu nhà tỷ phú Bernard Arnault: Chịu đào tạo như quân đội để kế nghiệp đế chế LVMH, bữa trưa cũng là nơi cha 'kiểm tra bài cũ'

Dành 4 thập kỷ gây dựng công ty thừa kế từ cha trở thành đế chế hàng đầu LVMH, Bernard Arnault là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Tỉ mỉ, khắt khe và đôi khi tàn nhẫn, người đàn ông U80 này hiện vẫn tham gia điều hành tập đoàn và thể hiện rõ quan điểm không cho người ngoài kế vị.

Đằng sau mong muốn đó, Bernard Arnault âm thầm đặt nền móng cho 5 người con trong LVMH, để một ngày nào đó chúng có thể lãnh đạo khối gia tài khổng lồ hơn 300 tỷ USD.

Tre già măng mọc. Xu hướng trẻ hóa ban điều hành và củng cố quyền lực các con đang được tỷ phú Bernard Arnault thực hiện. Đến nay, 4 trong 5 người con của ông đều giữ vị trí quan trọng trong đế chế xa xỉ tỷ USD.

Cụ thể, Delphine Arnault, 50 tuổi, là Chủ tịch Dior, thương hiệu lớn thứ hai của tập đoàn. Antoine Arnault, 48 tuổi, hiện giữ chức Giám đốc hình ảnh và môi trường, trong khi Frédéric Arnault đảm nhiệm vị trí CEO bộ phận đồng hồ của LVMH. Jean Arnault, 28 tuổi, là CEO mảng đồng hồ của Louis Vuitton; trong khi Alexandre Arnault, 33 tuổi, được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc bộ phận rượu vang và rượu mạnh.

“Ông ấy tin rằng những đứa con của mình sẽ trở thành cổ đông tốt nếu chúng hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh. Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận nhưng tôi hy vọng công đức sẽ chiến thắng cảm xúc”, một người thân cận cho biết.

Được biết, Bernard Arnault đã thiết lập nên một công ty kiểm soát các phần tài sản chia đều giữa những người con, đồng thời đảm bảo rằng LVMH vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của gia tộc nhiều thập niên nữa thay vì sụp đổ vì tranh giành quyền thừa kế.

Động thái gây chú ý nhất của tỷ phú Arnault là đưa Delphine lên làm giám đốc của Christian Dior Couture vào tháng 1/2023 thay thế người con thứ 2 chỉ sau vài tháng, còn bản thân Antoine thì chuyển về trụ sở chính LVMH. Cả 2 người con của bà vợ đầu này đều đã giành nhiều thập niên chứng tỏ bản thân trong tập đoàn.

Về phía 3 người con của vợ hiện tại, chúng cũng đều đang thăng tiến nhanh với các chức vụ quan trọng trong LVMH, báo hiệu một cuộc cạnh tranh đầy gay cấn nếu xảy ra.

“Mỗi thời điểm chuyển giao quyền lực giữa các công ty gia đình trị đều là giai đoạn dễ bị tổn thương nhất. Thông thường các thành viên gia đình kiểu này sẽ coi bản thân là người góp phần xây dựng nên tài sản và có quyền lên tiếng, do đó tạo động cơ để họ níu giữ quyền lực trong công ty lâu hơn”, giáo sư Raffi Amit của trường đại học Wharton School nhận định.

Điểm thú vị nhất không chỉ nằm ở cuộc chiến quyền lực.

Bernard Arnault nổi tiếng không chỉ vì xây dựng đế chế xa xỉ rộng lớn mà còn nhờ cách ông nuôi dạy năm người con theo một triết lý kỷ luật, hệ thống và mang màu sắc “đào tạo lãnh đạo” hơn là nuôi dưỡng các cậu ấm cô chiêu. The Times mô tả Arnault là một người cha cực kỳ nghiêm khắc, tin rằng tài sản chỉ có ý nghĩa khi con cái đủ bản lĩnh để gánh vác, và bản lĩnh đó phải được rèn luyện từ rất sớm.

Khi các con còn nhỏ, ông Arnault dù bận rộn vẫn dành thời gian dạy toán, xem bài tập và tạo thói quen học tập nghiêm túc hằng ngày. Kỷ luật học hành được đặt ngang với kỷ luật của doanh nhân, và trong gia đình Arnault, việc “sống trong nhung lụa” không bao giờ là lý do để dễ dãi.

Đến khi trưởng thành, mỗi người con đều phải trải qua con đường rèn luyện mà các nhà phân tích mô tả như một hệ thống “đào tạo kế vị” khắt khe: học ở những trường tốt nhưng không ỷ lại danh tiếng gia đình, phải đi làm bên ngoài để va chạm thực tế, sau đó mới được bước vào LVMH — và ngay cả khi bước vào, họ không được ngồi vào ghế lãnh đạo ngay lập tức.

Báo KaneBridge News mô tả ông Arnault thường xuyên tổ chức những buổi ăn trưa công việc như một dạng “bài kiểm tra nhỏ”, để quan sát cách từng người con phân tích vấn đề, ra quyết định và phản ứng với áp lực. Trong văn hóa LVMH, sự lúng túng có thể khiến một giám đốc mất cơ hội, và Arnault muốn các con mình hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.

Sự nghiêm khắc của Arnault không tạo ra sự so sánh công khai giữa các con, điều mà ông đặc biệt tránh để giữ sự đoàn kết trong gia đình, nhưng nó tạo ra một môi trường cạnh tranh âm thầm dựa trên năng lực thực sự. Mỗi người phải chứng minh giá trị bằng kết quả công việc, chứ không phải bằng danh tên.

Theo: The Times, The NY Times