Hàn Quốc: Giới trẻ chọn đứng ngoài lực lượng lao động gây thiệt hại kinh tế lớn

19-11-2025 - 22:10 PM | Tài chính quốc tế

Số lượng người Hàn Quốc trong độ tuổi 20–39 không tham gia thị trường lao động tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10/2025.

Các nguồn tin trong ngành ngày 18/11 cho hay số lượng người Hàn Quốc trong độ tuổi 20–39 không tham gia thị trường lao động tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10/2025, làm dấy lên quan ngại về những tác động dài hạn đối với tăng trưởng và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, nhóm người trẻ được xếp vào diện “nghỉ ngơi” – tức không tìm việc, không học tập, không chăm sóc gia đình và cũng không thuộc diện thất nghiệp theo định nghĩa kinh tế – đạt 736.000 người, mức cao kỷ lục. Trong đó, 402.000 người ở độ tuổi 20 và 334.000 người ở độ tuổi 30. Việc nhóm này không được tính là lực lượng lao động khiến các chỉ số thất nghiệp có thể bị “ảo”, dù tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 được ghi nhận ở mức 2,2%.

Giới chuyên gia cảnh báo tình hình nghiêm trọng hơn con số thống kê. Giáo sư Shin Se Don, Đại học Nữ Sookmyung, nhận định tỷ lệ thất nghiệp có vẻ giảm nhưng số người trẻ thất nghiệp dài hạn – tìm việc trên 6 tháng – đã lên tới 35.000 người, mức cao nhất kể từ tháng 9/2024.

Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc chỉ ra tình trạng “lệch pha” giữa năng lực và nhu cầu tuyển dụng. Trong khi nhiều cử nhân khó tìm công việc phù hợp, các tập đoàn cắt giảm chỉ tiêu, khiến doanh nghiệp trên toàn quốc vẫn bỏ trống 108.000 vị trí tuyển dụng trong quý I. Nguyên nhân chính gồm thiếu ứng viên có kinh nghiệm phù hợp (25,6%) và điều kiện làm việc, mức lương không đáp ứng kỳ vọng (20,6%).

Một nghiên cứu của Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc ước tính tình trạng người trẻ “nghỉ ngơi” khiến kinh tế nước này mất 44.500 tỷ won (30,41 tỷ USD) trong giai đoạn 2019–2023, tương ứng giá trị thu nhập mà họ có thể tạo ra nếu đi làm với mức lương trung bình 80% so với người cùng độ tuổi có việc làm.

Theo Đức Thắng

VTV

