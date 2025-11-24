Thiếu dữ liệu kinh tế không "cản" được niềm tin của thị trường vào việc Fed sẽ giảm lãi suất

Đợt “đóng cửa” kéo dài 43 ngày của Chính phủ Mỹ đã chính thức chấm dứt vào tối 12/11. Báo cáo việc làm tháng 9/2025 – một trong những chỉ số kinh tế then chốt bị trì hoãn do tác động của việc ngừng hoạt động chính phủ – cũng đã được công bố vào ngày 20/11. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo sẽ còn mất nhiều thời gian nữa trước khi các số liệu kinh tế Mỹ trở lại trạng thái bình thường.

Bản báo cáo việc làm tháng 9/2025 đã cho thấy những tín hiệu trái chiều: nền kinh tế Mỹ tạo thêm 119.000 việc làm mới, cao hơn dự báo, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên 4,4%. Điều này khiến các chuyên gia phân tích khó đưa ra đánh giá chắc chắn. Tùy vào việc nhấn mạnh “điểm sáng” hay “điểm tối”, thị trường đang xuất hiện hai kịch bản: hoặc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất nhờ số liệu tuyển dụng khả quan, hoặc sẽ cân nhắc giảm lãi suất vào cuối năm 2025 do tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Ngay cả trong điều kiện bình thường, các quyết định chính sách của Fed vốn đã khó khăn. Nhưng trong bối cảnh hiện nay – với những “gợn sóng” trong nền kinh tế, thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, lạm phát vẫn dai dẳng và nhiều báo cáo công bố chậm trễ – việc phân tích càng trở nên thách thức khi “làn sương dữ liệu” bao phủ Phố Wall.

Các chuyên gia của Bank of America (BoA) mô tả bối cảnh thống kê hiện nay như “một chuỗi lỗi liên hoàn”. Theo đó, dữ liệu tháng 10/2025 có thể sẽ chỉ có số liệu việc làm mà thiếu tỷ lệ thất nghiệp; dữ liệu tháng 11/2025 đầy đủ hơn nhưng chắc chắn bị trễ.

Ngày 21/11, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) xác nhận sẽ không phát hành báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10; còn báo cáo CPI tháng 11 được lùi tới ngày 18/12, tức sau thời điểm Fed họp bàn về lãi suất (ngày 10/12).

Điều này đặt ra câu hỏi: Fed sẽ hoạch định chính sách ra sao khi thiếu dữ liệu đáng tin cậy? Tuy nhiên, thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 12/2025. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới đã vượt 70% trong phiên giao dịch ngày 21/11.

Thị trường phản ứng mạnh sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, phát tín hiệu có thể ủng hộ việc giảm lãi suất trong cuộc họp tới – bất chấp việc không có số liệu thất nghiệp tháng 11/2025. Do vai trò đặc biệt quan trọng của Fed chi nhánh New York trong hệ thống, phát biểu của ông Williams tạo hiệu ứng lớn hơn đáng kể so với các đồng nghiệp khác.

Trước đó, một số quan chức Fed – bao gồm cả thành viên Hội đồng Thống đốc Fed kiêm cố vấn thân cận với Tổng thống Donald Trump, ông Stephen Miran – đã cảnh báo thị trường lao động đang gặp vấn đề và Fed cần tiếp tục hạ lãi suất. Ngược lại, một số quan chức lo ngại lạm phát có thể diễn biến xấu hơn và cho rằng Fed nên giữ nguyên lập trường.

Xét tổng thể, dữ liệu tháng 9/2025 – mặc dù bị chậm trễ – cũng không đủ sức mang tính định hướng quyết định cho Fed. Điều này không quá bất thường, bởi dữ liệu kinh tế mang tính “hồi cố” hiếm khi đưa ra câu trả lời rõ ràng. Chính vì vậy, như nhiều chuyên gia Fed nhận định, ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải cân nhắc chuyển sang phương pháp tiếp cận mang tính dự báo, thay vì quá phụ thuộc vào các dữ liệu quá khứ.