Fed sắp hạ lãi suất? Hai phát ngôn “nặng ký” khiến giới đầu tư sốt sắng

23-11-2025 - 21:25 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường tài chính phấn khích trong phiên cuối tuần sau khi hai quan chức chủ chốt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gợi ý khả năng cắt lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12, làm tăng mạnh xác suất một đợt giảm lãi suất nữa.

Fed sắp hạ lãi suất? Hai phát ngôn “nặng ký” khiến giới đầu tư sốt sắng- Ảnh 1.

  

Chủ tịch Fed New York: “Còn dư địa để giảm lãi suất”

Trong phát biểu tại Chile, John Williams, Chủ tịch Fed New York kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nhấn mạnh rằng ông vẫn thấy dư địa để điều chỉnh lãi suất quỹ liên bang, nhằm đưa chính sách tiền tệ gần hơn mức trung lập.

Williams cũng cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan đang tạm thời làm chậm tiến độ đạt mục tiêu lạm phát 2%, ước tính tác động khoảng 0,5–0,75 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ông dự báo lạm phát sẽ quay về mức mục tiêu trong năm tới. Phát ngôn của Williams được xem trọng vì ông là một trong “troika” của Fed, gồm Fed Chair Jerome Powell và Phó Chủ tịch Philip Jefferson, những người định hình chính sách tiền tệ.

Thống đốc Fed: ủng hộ giảm 25 điểm cơ bản

Cùng ngày, Thống đốc Fed Governor Stephen Miran cho biết nếu là phiếu quyết định cuối cùng, ông sẽ ủng hộ giảm 25 điểm cơ bản, thay vì giảm 50 điểm cơ bản như quan điểm trước đó. Miran là người nổi bật trên hội đồng Fed với quan điểm ủng hộ các đợt cắt lãi suất lớn hơn trong bối cảnh một số đồng nghiệp thận trọng.

Phản ứng thị trường ngay lập tức: xác suất Fed cắt lãi suất trong tháng 12 được đẩy lên hơn 75%, so với 30–40% hồi giữa tuần trước.

Dữ liệu việc làm “phức tạp” nhưng vẫn ủng hộ cắt lãi

Báo cáo việc làm tháng 9 mạnh hơn dự kiến với 119.000 việc làm mới, so với kỳ vọng 51.000, khiến một số nhà quan sát hoài nghi về khả năng Fed giảm lãi suất lần thứ ba. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ từ 4,3% lên 4,4%, cùng xu hướng gia tăng sa thải dài hạn, là tín hiệu thị trường lao động chịu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt.

Miran nhận định: “Báo cáo việc làm mang thông điệp một cách nhẹ nhàng, nếu ai còn do dự thì giờ đây có lý do để ủng hộ cắt lãi”.

Quan điểm khác biệt trong Fed

Susan Collins, Chủ tịch Fed Boston, thành viên bỏ phiếu tháng 12, nghiêng về giữ nguyên lãi suất, cho rằng nhu cầu kinh tế vẫn bền vững và lạm phát có thể tăng do chi phí từ thuế quan.

Lorie Logan (Dallas Fed) và Anna Paulson (Fed Philadelphia) thận trọng, cho rằng hai lần giảm lãi suất trước đã đủ, chỉ ủng hộ giảm thêm nếu lạm phát giảm mạnh hoặc thị trường lao.

Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Philip Jefferson tỏ ra cởi mở với việc cắt lãi, nhưng nhấn mạnh cần di chuyển chậm để đánh giá rủi ro.

Cuộc họp FOMC cuối cùng trong năm 2025 dự kiến diễn ra 9–10/12, thị trường đang theo dõi sát sao mọi tín hiệu từ Fed.

Theo Anh Mai

Thanh Niên Việt

