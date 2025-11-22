Quan chức hàng đầu Fed công khai ủng hộ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, thị trường lập tức lạc quan với kỳ vọng cắt giảm

John Williams - Chủ tịch Fed New York.

Phát biểu sáng thứ Sáu tại New York, John Williams - Chủ tịch Fed chi nhánh New York và là một trong những đồng minh thân cận nhất của Chủ tịch Jerome Powell, cho biết ông “vẫn thấy có dư địa để điều chỉnh thêm trong ngắn hạn” nhằm đưa mức lãi suất liên bang “tiệm cận với vùng trung lập”, mức lãi suất không thúc đẩy cũng không kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Tuyên bố này không chỉ gây chú ý vì vị trí quyền lực của ông Williams trong hệ thống Fed - ông là thành viên thường trực trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), mà còn vì quan điểm này đối lập với lập trường ngày càng thận trọng của nhiều quan chức Fed trong 2 tuần qua, bao gồm cả một số người từng ủng hộ cắt giảm lãi suất hồi tháng 9 và tháng 10.

Ngay sau phát biểu của ông Williams, kỳ vọng thị trường về một đợt giảm lãi suất vào tháng 12 tăng vọt, với xác suất từ 40% vọt lên hơn 70%, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Williams khẳng định ông “hoàn toàn ủng hộ” 2 đợt giảm lãi suất gần nhất và lập luận rằng nguy cơ thị trường lao động yếu đi đang gia tăng, trong khi mối đe dọa lạm phát vượt kiểm soát lại có dấu hiệu “giảm bớt phần nào”. Do đó, theo ông, việc tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới là hợp lý để đạt được sự cân bằng giữa hai mục tiêu then chốt của Fed là kiểm soát lạm phát và tối đa hóa việc làm.

"Trong thời gian tới, điều quan trọng là phải đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu dài hạn 2% một cách bền vững. Đồng thời, cũng cần đảm bảo việc đạt được mục tiêu đó không gây rủi ro quá mức cho thị trường lao động", Williams cho hay.

Tuy nhiên, cuộc họp ngày 9-10 tháng 12 sắp tới có thể trở thành một trong những kỳ họp khó đoán định nhất của Fed trong nhiều năm qua. Ngoài sự chia rẽ sâu sắc về định hướng chính sách, các quan chức Fed còn phải ra quyết định trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng dữ liệu kinh tế do tác động kéo dài của đợt chính phủ Mỹ đóng cửa. 2 tháng dữ liệu về thị trường việc làm và lạm phát đã bị trì hoãn hoặc chưa rõ có được công bố đúng hạn hay không.

Về mặt nội bộ, Chủ tịch Powell có thể đối mặt với ít nhất 3 ý kiến bất đồng nếu Fed không giảm lãi suất vào tháng 12, khi 3 Thống đốc Fed được cho là sẽ bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm. Trong đó, đáng chú ý nhất là Thống đốc Stephen Miran, người từng rời vị trí cố vấn cao cấp của chính quyền Trump để đảm nhận ghế trống trong Hội đồng Thống đốc. Ông Miran đã 2 lần phản đối các quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, với lý do muốn hạ mạnh tay hơn ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, trong một dấu hiệu nhượng bộ, Miran cho biết nếu ông là người nắm “lá phiếu quyết định” thì ông sẵn sàng ủng hộ mức giảm 0,25 điểm để tránh gây bất ổn. “Làm khác đi chỉ vì danh tiếng cá nhân sẽ gây tổn hại thực sự cho nền kinh tế,” ông chia sẻ trên.

Ở chiều ngược lại, ông Powell cũng sẽ phải đối mặt với những phản đối nếu chọn phương án cắt giảm. Ngoài Williams, cả 4 Chủ tịch Fed khu vực còn lại có quyền biểu quyết năm nay đều đã bày tỏ quan điểm nghi ngại, trong đó có Chủ tịch Fed Kansas City - Jeff Schmid, người đã bỏ phiếu phản đối đợt giảm lãi suất gần nhất.

Trong lịch sử, Fed vốn là một định chế theo đuổi sự đồng thuận, nên việc có từ 3 ý kiến bất đồng trở lên trong một cuộc họp là điều hiếm thấy. Kể từ năm 2011, chỉ có 5 kỳ họp chính sách có 3 ý kiến bất đồng và chưa từng có kỳ nào có đến 4 người phản đối kể từ năm 1992.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Powell sẽ cần tìm cách điều tiết nội bộ, cân bằng giữa hai phe “diều hâu” và “bồ câu” trong Fed. Một kịch bản thỏa hiệp đang được giới phân tích nhắc đến là phương án “cắt giảm mang tính cảnh báo”, trong đó Fed hạ lãi suất thêm 0,25 điểm nhưng đồng thời gửi tín hiệu rõ ràng rằng chu kỳ nới lỏng có thể sắp kết thúc.

Tham khảo WSJ﻿