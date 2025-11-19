Quan chức Fed chỉ ra yếu tố quyết định để điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 12

Trong bối cảnh dữ liệu kinh tế chính thức bị gián đoạn do đợt đóng cửa chính phủ vừa qua, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chật vật với bài toán cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và duy trì việc làm. Phát biểu tại một hội nghị kinh tế ở Winchester, bang Virginia vào thứ Ba, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, Thomas Barkin, cho biết ông chưa sẵn sàng đưa ra định hướng cụ thể nào cho cuộc họp chính sách sắp tới vào đầu tháng 12.

Ông cho hay: “Quý vị có thể nhận thấy rằng tôi chưa đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào cho cuộc họp tiếp theo, điều đó là có chủ ý. Chúng ta còn rất nhiều điều cần quan sát và đánh giá từ nay đến lúc đó.”

Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin.

Theo Barkin, các chỉ số chính thức, như tỷ lệ thất nghiệp 4,3% tính đến tháng 8, có vẻ cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định. Tuy nhiên, những trao đổi với các doanh nghiệp trong khu vực cho thấy thực tế kém lạc quan hơn, với nhu cầu tuyển dụng thấp ngoài các ngành nghề có kỹ năng cao và hàng loạt đợt sa thải từ các tập đoàn lớn. Chính lo ngại về tăng trưởng việc làm đang chững lại đã thúc đẩy Fed cắt giảm tổng cộng 0,5 điểm phần trăm lãi suất kể từ đầu tháng 9.

Tuy vậy, kế hoạch cắt giảm lần thứ 3 liên tiếp vào tháng 12 hiện đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các thành viên có quan điểm “diều hâu” trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Những người này lo ngại lạm phát vẫn ở mức cao và không muốn nới lỏng thêm. Một số chủ tịch Fed khu vực như Jeffrey Schmid (Kansas City) và Susan Collins (Boston) đã thể hiện sự nghi ngại về việc hạ lãi suất, trong khi các Thống đốc như Christopher Waller và Stephen Miran vẫn giữ lập trường ủng hộ nới lỏng.

Thách thức lớn nhất hiện nay là sự thiếu hụt dữ liệu chính thức, đặc biệt là các báo cáo về lạm phát và việc làm sau tháng 9 vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, lạm phát 12 tháng tính đến tháng 9 vẫn ở mức 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Việc áp thuế nhập khẩu đang tạo áp lực lên giá cả, buộc các nhà nhập khẩu tăng giá, nhưng Barkin lưu ý rằng người tiêu dùng đang ứng phó với xu hướng này bằng cách “thắt lưng buộc bụng”.

“Người tiêu dùng đang có xu hướng mua hàng nhãn riêng giá rẻ, sửa chữa thay vì mua mới, và chuyển sang mua sắm tại các nhà bán lẻ có giá trị thấp,” ông nói, cho thấy khả năng tăng giá đang gặp giới hạn.

Trong bối cảnh đó, Barkin cho rằng Fed cần thêm thời gian và dữ liệu mới để đánh giá chính xác tình hình. Ông không đưa ra dấu hiệu ủng hộ hay phản đối việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và đây cũng là minh chứng cho sự chia rẽ ngày càng rõ rệt trong nội bộ Fed.

Tham khảo WSJ﻿