Siêu sao bóng đá người Nhật Keisuke Honda thành nhà đầu tư mạo hiểm ở tuổi 39, quỹ mới lập được 1 năm đã hút 100 triệu USD

Trong sự nghiệp bóng đá kéo dài hai thập kỷ, Keisuke Honda là tiền vệ đa năng ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển, từng thi đấu tại Nhật, Hà Lan, Nga, Italy và nhiều nơi khác. Giờ đây ở tuổi 39, Honda đang “đá” sang vai trò nhà đầu tư mạo hiểm với quỹ X&KSK. Ra mắt năm ngoái, vòng gọi vốn gần nhất vào tháng 1 thu hút 15 tỷ yen (khoảng 100 triệu USD) từ các nhà đầu tư tên tuổi như Sumitomo Mitsui Banking và Strategic Business Innovator (SBI).

Giống như trên sân cỏ, Honda tỏ ra linh hoạt trong đầu tư. Dù trọng tâm là thị trường Nhật Bản, danh mục của anh trải rộng nhiều ngành. Tại Hội nghị Forbes Global CEO mới diễn ra ở Jakarta, Honda chia sẻ với Forbes về quỹ khá kín tiếng của mình và chiến lược đầu tư.

Một khoản đầu tư “nóng” sắp lộ diện trong tháng này là startup robot hình người của Nhật, chuyên về humanoid. “Họ sẽ cạnh tranh với Unitree”, Honda nói. Công ty hiện còn ở chế độ ẩn (stealth) và đang huy động một vòng vốn “lớn”, dự kiến công bố sớm.

Humanoid, robot mang dáng dấp con người, vận hành bởi AI đang được giới đầu tư săn đón sau làn sóng AI. Cổ phiếu Orbbec niêm yết tại Thượng Hải đã tăng khoảng 80% năm nay, đưa nhà sáng lập kiêm CEO Howard Huang thành tỷ phú vào tháng 9. Các thương vụ lớn khác: Samsung Electronics mua quyền kiểm soát Rainbow Robotics với giá khoảng 180 triệu USD năm ngoái; đơn vị robot cộng tác của Doosan, Doosan Robotics, huy động 312 triệu USD trong đợt IPO năm 2023, trở thành thương vụ lớn nhất Hàn Quốc năm đó.

Một khoản đầu tư AI khác (chưa công bố) mà Honda hậu thuẫn hoạt động trong lĩnh vực nhiệt hạch. Thương vụ diễn ra khi các “ông lớn” công nghệ như Alphabet và Microsoft ngày càng xem năng lượng hạt nhân là lời giải cho nhu cầu điện tăng vọt từ các trung tâm dữ liệu AI.

Startup nhiệt hạch của X&KSK, theo Honda, sử dụng phương pháp “helical”, một lựa chọn khác với thiết kế tokamak phổ biến. Cả hai đều dùng từ trường để giam giữ plasma siêu nóng cho phản ứng tổng hợp hạt nhân; điểm khác là “helical” chỉ dùng các cuộn từ xoắn ở bên ngoài, còn tokamak cần thêm dòng điện mạnh chạy qua chính khối plasma.

“Helical đã được nghiên cứu rất lâu và gần đây có nhiều R&D rất tốt”, Honda giải thích. “Nhưng vì lý do chính trị, theo tôi, không dễ để thay thế (tokamak)”.

Dù còn rào cản, Honda thấy “tiềm năng rất lớn” cho phương pháp helical ở Nhật Bản. Sau thảm họa hạt nhân năm 2011 (nghiêm trọng nhất kể từ Chernobyl), Nhật đang dần quay lại với điện hạt nhân. Mới đây, chính phủ đã chấp thuận khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa của Tokyo Electric Power tại Niigata. Ngoài ra, một nhà máy trên đảo Hokkaido cũng sắp vận hành trở lại sau khi được chính quyền địa phương ủng hộ.

Khi có thể công khai danh tính các công ty trong danh mục, Honda dự định tận dụng “tài sản” khác của mình: Tên tuổi và tầm ảnh hưởng. “Ngay cả người không quan tâm đến bóng đá cũng biết tôi”, Honda nói. Hiện anh có gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram và 1,6 triệu trên X. “Các founder muốn tôi đầu tư vì lợi thế về marketing”.

Honda gọi cách làm trong linh vực đầu tư mạo hiểm của mình là “branded capital”, tức là nguồn vốn có thương hiệu: Quỹ cung cấp cả tiền lẫn sức mạnh thương hiệu. “Các founder giỏi luôn tiếp cận được vốn, nên họ là người chọn nhà đầu tư”, anh nói. “Vì thế ‘branded capital’ có lợi thế lớn, bởi marketing ngày nay rất quan trọng với các founder”.

Theo: Forbes