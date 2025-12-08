Việt Nam - Campuchia khánh thành cửa khẩu quốc tế mới: Mục tiêu 20 tỷ USD trong tương lai
Hãng thông tấn nhà nước Campuchia (AKP) đưa tin, sáng nay (8/12), Việt Nam và Campuchia đã khánh thành Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Muen Chey, nằm giữa tỉnh Tây Ninh của nước ta và tỉnh Prey Veng của Campuchia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường thương mại, du lịch và hợp tác song phương giữa hai nước.
Lễ khánh thành được tổ chức tại tỉnh Prey Veng dưới sự chủ trì của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet và Thủ tướng nước ta Phạm Minh Chính.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết sự kiện này phản ánh tình đoàn kết, tình hữu nghị truyền thống và sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai quốc gia, đã biến khu vực biên giới chung thành khu vực hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hoạt động kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân ở cả hai bên.
“Tôi tin rằng cửa khẩu quốc tế mới sẽ hỗ trợ sự phát triển và phúc lợi của người dân cả hai bên, đặc biệt là các tỉnh Prey Veng và Tây Ninh, thông qua việc tăng cường thương mại, du lịch và an ninh”, ông Hun Manet nhấn mạnh.
Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cửa khẩu mới là một bước tiến nữa hướng tới sự kết nối sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Campuchia.
"Quan hệ giữa hai nước chúng ta đã và đang không ngừng phát triển, và chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác vì sự phát triển của cả hai nước", ông nói.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thêm rằng biên giới Việt Nam - Campuchia từ lâu đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế địa phương, cũng như tăng cường mối quan hệ giao lưu nhân dân.
“Cửa khẩu mới này sẽ góp phần vào mục tiêu chung của chúng ta là đạt được kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong tương lai”, ông lưu ý.
Theo AKP, trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia và Việt Nam đạt 6,58 tỷ USD, tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước. Campuchia nhập khẩu 3,44 tỷ USD hàng hóa, giảm nhẹ 0,21%; trong khi xuất khẩu đạt 3,14 tỷ USD, tăng 5,88%.
