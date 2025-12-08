Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thừa nhận Trung Quốc rất giỏi, tổng thống quốc gia EU nói ngành công nghiệp châu Âu đang ở thời khắc sống còn, cần Bắc Kinh 'ra tay'

08-12-2025 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Pháp cho biết thặng dư thương mại của Trung Quốc không thể tiếp diễn và Bắc Kinh cần bắt đầu nhập khẩu từ châu Âu thay vì "giết chết chính khách hàng của họ".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ngành công nghiệp châu Âu đang phải đối mặt với thời khắc “sống còn” khi bị kẹt giữa một Trung Quốc cực kỳ cạnh tranh và một nước Mỹ theo chủ nghĩa bảo hộ.

Trả lời tờ báo tài chính Les Echos sau khi trở về từ chuyến công du Bắc Kinh vào tuần trước, Tổng thống Macron nói: “Người Trung Quốc cần làm ở châu Âu như những gì người châu Âu đã làm cách đây 25 năm bằng việc đầu tư vào Trung Quốc”.

Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra phát biểu trong bối cảnh thâm hụt thương mại của châu Âu với Trung Quốc là 306 tỷ euro vào năm 2024, trong đó khoảng 213 tỷ euro là xuất khẩu và 519 tỷ euro nhập khẩu.

Ông Macron nói: “Tôi đang cố gắng giải thích với Trung Quốc rằng thặng dư thương mại của họ không thể tiếp diễn mãi và họ đang tự giết chết khách hàng của chính mình, chủ yếu là vì không nhập khẩu nhiều từ chúng tôi”.

Sự mất cân bằng còn thể hiện ở đầu tư song phương. Tính đến hết năm 2023, châu Âu đầu tư 232 tỷ euro vào Trung Quốc, trong khi đó Trung Quốc chỉ đầu tư và 65 tỷ euro vào châu Âu.

“Chúng tôi thừa nhận họ rất giỏi ở một số lĩnh vực. Nhưng chúng tôi không thể cứ nhập khẩu liên tục”, ông Macron nói. “Các doanh nghiệp Trung Quốc phải đến châu Âu giống như EDF hay Airbus đã từng đến Trung Quốc và tạo ra giá trị, cơ hội cho châu Âu”.

Pháp sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch G7 năm 2026 vào ngày 1/1 và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp, vào tháng 6. Truyền thông quốc tế đưa tin rằng Tổng thống Macron đang cân nhắc việc mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự hội nghị thượng đỉnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Les Echos, ông Macron cảnh báo rằng châu Âu có thể buộc phải áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và cáo buộc Bắc Kinh “tấn công vào trọng tâm của mô hình công nghiệp và đổi mới của châu Âu”.

Nhưng thay vì động thái đối đầu, tổng thống Pháp đã đề xuất một thỏa thuận với Bắc Kinh, đó là cùng xóa bỏ các chính sách không thân thiện như hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn từ phía châu Âu và hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ phía Trung Quốc.

Tham khảo: Politico﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

