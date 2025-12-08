Cha đẻ Apple Silicon cân nhắc rời khỏi Apple: "Tôi không muốn làm dưới quyền CEO nào khác"

Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, ông Johny Srouji, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách công nghệ phần cứng tại Apple, đang "nghiêm túc" cân nhắc rời bỏ công ty trong tương lai gần. Đây là thông tin gây chấn động bởi ông Srouji được coi là kiến trúc sư chủ chốt đứng sau thành công của Apple Silicon và là một trong những giám đốc điều hành được kính trọng nhất tại Táo khuyết.

Điều đáng chú ý là ông Srouji không có ý định nghỉ hưu mà sẽ chuyển sang làm việc cho một công ty khác. Vị lãnh đạo này đã có cuộc trò chuyện với CEO Tim Cook về kế hoạch của mình, đồng thời cho các đồng nghiệp biết rằng ông "không muốn làm việc dưới quyền một CEO nào khác" - một điều kiện khiến việc giữ chân ông trở nên vô cùng phức tạp.

Ông Johny Srouji, phó chủ tịch cấp cao phụ trách phần cứng của Apple

Tầm quan trọng của ông Srouji đối với Apple không thể phủ nhận. Dưới sự lãnh đạo của ông, dòng Mac đã hoàn tất quá trình chuyển đổi sang chip Apple Silicon, trong khi các chip nội bộ như C1 cho modem di động và N1 cho Wi-Fi/Bluetooth cũng ra mắt năm nay. Những thành tựu này giúp Apple giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài và tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Tuy nhiên, trường hợp của ông Srouji chỉ là phần nổi của tảng băng trong cuộc khủng hoảng nhân sự tại Apple. Nếu ông rời đi, đây sẽ là giám đốc cấp cao thứ năm rời Apple trong thời gian ngắn đáng báo động. Chỉ trong tuần này, Apple đã công bố hàng loạt sự ra đi quan trọng: ông Alan Dye, trưởng nhóm thiết kế lâu năm chuyển sang Meta; ông John Giannandrea, giám đốc phụ trách AI; bà Kate Adams, cố vấn pháp lý chung; và bà Lisa Jackson, Phó chủ tịch phụ trách môi trường và chính sách.

Làn sóng này tiếp nối những sự ra đi đầu năm của ông Jeff Williams, Giám đốc điều hành, và ông Luca Maestri, Giám đốc tài chính. Hai lãnh đạo kỳ cựu khác là bà Dierdre O'Brien, trưởng bộ phận bán lẻ, và ông Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing, cũng được cho là sẽ nghỉ hưu sau 35-40 năm gắn bó. Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg mô tả đây là "một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất trong nhiệm kỳ của ông Cook".

Để giữ chân ông Srouji, Apple đã đưa ra những đề nghị hấp dẫn với gói lương "đáng kể" và tăng thêm trách nhiệm. Công ty thậm chí cân nhắc thăng chức ông lên vị trí Giám đốc Công nghệ (CTO), giúp ông trở thành giám đốc điều hành quyền lực thứ hai tại Apple. Tuy nhiên, việc thăng chức này có thể đòi hỏi ông John Ternus phải được đề bạt lên làm CEO, và đây chính là điểm nghẽn khi ông Srouji đã bày tỏ không muốn làm việc dưới quyền một CEO mới.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Apple đã làm chủ gần như toàn bộ các chip xử lý trong những thiết bị của mình

Cuộc di cư nhân tài không chỉ diễn ra ở cấp lãnh đạo. Nhiều tài năng hàng đầu của Apple đang chảy sang các đối thủ, đặc biệt là Meta và OpenAI. Meta đã thu hút ông Alan Dye và nhiều nhân viên khác trong chiến dịch tuyển dụng mạnh để phát triển AI và kính thông minh. Trong khi đó, OpenAI cũng chiêu mộ được ông Cheng Chen, giám đốc phụ trách công nghệ màn hình, và ông Tang Tan, một trong những giám đốc kỹ thuật phần cứng hàng đầu của Apple.

Bối cảnh cho cuộc khủng hoảng này một phần đến từ việc chính ông Tim Cook cũng đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp. CEO của Apple vừa tròn 65 tuổi vào tháng trước và xuất hiện tình trạng run tay đáng chú ý. Các tin đồn cho rằng ông Cook có thể nghỉ hưu sớm nhất là năm tới, mặc dù nhiều khả năng ông sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch thay vì rời công ty hoàn toàn.

Tất cả những diễn biến này cho thấy Apple đang trải qua một cuộc tái tổ chức lớn để chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Tim Cook. Cuộc di cư nhân tài đã trở thành mối quan tâm lớn, đến mức bộ phận nhân sự được chỉ thị tăng cường nỗ lực tuyển dụng và giữ chân. Liệu Apple có thể vượt qua cơn bão này và giữ được những tài năng then chốt như ông Johny Srouji vẫn còn là dấu hỏi lớn.