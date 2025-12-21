'Mùa đông' của ngành công nghiệp du lịch Mỹ: Mất trắng 4,5 triệu lượt khách quốc tế, World Cup cũng không thể cứu vãn

Mỹ vốn thường xuyên đứng đầu danh sách những điểm đến mơ ước của du khách nước ngoài. Họ dường như không bao giờ cảm thấy đủ với những tòa nhà chọc trời ở Manhattan, những ngọn núi ở Vermont, cuộc sống về đêm sôi động của Las Vegas, những bãi biển hoang sơ của Hawaii và những khung cảnh thần tiên của các công viên Disney.

Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi.

Các khoản phí mới tăng cao, hạn chế đi lại, rào cản về visa, sự không chắc chắn tại biên giới và ngôn từ có phần hơi hung hăng của Tổng thống Donald Trump đối với Canada và các quốc gia khác đều đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Theo ước tính của ngành, tăng trưởng du lịch hậu đại dịch đã chững lại và dự kiến sẽ có ít hơn 4,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay so với năm 2024.

Lượng khách du lịch đến từ hầu hết các khu vực trên thế giới đều giảm . Lượng khách đến từ Đức giảm gần 12% tính đến tháng 11 so với năm ngoái. Số lượng khách đến từ Pháp giảm mạnh gần 7%. Lượng khách đến từ Hàn Quốc giảm gần 6%.

“Đây có thể coi là một năm mất mát,” Jan Freitag, giám đốc quốc gia về phân tích thị trường khách sạn tại CoStar, một tổ chức nghiên cứu bất động sản, cho biết. Ông ước tính rằng số lượng phòng khách sạn bán ra năm nay ít hơn 11 triệu phòng so với năm ngoái. “Mỗi quý, chúng tôi đều điều chỉnh dự báo xuống.”

Khách du lịch quốc tế chi tiêu hàng tỷ USD tại Mỹ mỗi năm, và số tiền đó lan tỏa đến các nhà hàng, cửa hàng và các doanh nghiệp nhỏ khác. Năm ngoái, ngành du lịch đã tạo ra 2,9 nghìn tỷ USD sản lượng kinh tế, tương đương 2,5% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước và hỗ trợ 15 triệu việc làm.

Việc mất đi nguồn ngoại tệ đó đã khiến nhiều người trong ngành du lịch lo ngại. Mặc dù du lịch nội địa đã vượt qua khối lượng và chi tiêu trước đại dịch, bù đắp phần nào sự thiếu hụt, nhưng các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều đó vẫn chưa đủ. Việc mất đi niềm tin của du khách quốc tế rõ ràng đang gây ra những tổn thất kinh tế và đe dọa vị thế thống trị lâu nay của đất nước. Nhiều người đang nhìn World Cup vào mùa hè năm sau với ánh mắt lo ngại, một sự kiện lớn do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức.

“Mỹ vẫn là một điểm đến vô cùng hấp dẫn,” Adam Sacks, chủ tịch của Tourism Economics, cho biết, nhưng “có thể lựa chọn những điểm đến thay thế khác.”

Trong suốt 30 năm qua, ông Lloyd Mager, 72 tuổi, đã say mê dẫn các tour du lịch bằng xe đạp quanh Key West, Florida, chia sẻ vẻ đẹp nhiệt đới của thành phố với lượng khách du lịch ổn định, đặc biệt là những người muốn tránh cái lạnh mùa đông ở những nơi như Canada. Ông cho biết lượng đặt chỗ đã giảm hơn 25% trong năm nay, khiến ông lo lắng về mùa cao điểm, từ Giáng sinh đến Lễ Phục sinh.

“Tháng Năm thật tệ. Tháng Sáu cũng tệ. Tháng Bảy thì tệ. Tháng Tám cũng tệ, tháng Chín, tháng Mười và tháng Mười Một cũng tệ,” ông Mager nói thêm, “Như vậy sẽ không đủ tiền trả tiền thuê nhà”.

Năm nay lẽ ra là năm thị trường du lịch quốc tế phục hồi về mức trước đại dịch. Thay vào đó, lần đầu tiên kể từ năm 2020, số lượng du khách quốc tế dự kiến sẽ giảm. Điều này đã đẩy lùi thời gian phục hồi dự kiến đến năm 2029.

Các chủ doanh nghiệp trên khắp cả nước, từ các cửa hàng bán đồ lưu niệm dọc Đại lộ Hollywood ở Los Angeles đến các công ty du lịch tham quan ở Las Vegas, đều cho biết họ đang cắt giảm các tour du lịch và lo lắng theo dõi doanh thu của mình.

“Tình hình tệ quá,” Adesh Barua, 38 tuổi, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Hollywood, cho biết. “Mỗi tháng doanh thu của tôi giảm từ 30 đến 40 phần trăm,” anh nói thêm. “Chẳng có ai đến đây cả.”

Trung bình, khách du lịch quốc tế lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn so với khách du lịch nội địa, điều này khiến họ trở thành đối tượng khách du lịch được săn đón. Năm ngoái, khách du lịch quốc tế đã chi gần 179 tỷ đô la cho du lịch tại Mỹ, song dự kiến sẽ giảm 6 tỷ đô la vào năm 2025, theo dữ liệu của Tourism Economics.

Các chuyên gia trong ngành và chủ sở hữu các doanh nghiệp tập trung vào du lịch cho rằng tâm lý tiêu cực về Mỹ, sự bất ổn kinh tế, thời gian chờ cấp visa kéo dài và thái độ ít thân thiện hơn là những yếu tố chính khiến du khách tránh xa nước này.

“Thực tế là hiện nay thế giới đang rất cạnh tranh,” bà Gloria Guevara, quyền giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của WTTC, cho biết, và có rất nhiều điểm đến “thực sự đang đưa ra các ưu đãi để thu hút du khách đến đó.”

Trong những tháng gần đây, chính phủ Mỹ đã đề xuất và ban hành một loạt thay đổi chính sách ảnh hưởng đến khách du lịch. Tháng này, chính phủ đã công bố kế hoạch kiểm tra mạng xã hội của nhiều du khách nước ngoài và thu thập thông tin về các thành viên gia đình của họ.

Hiện hơn 35 quốc gia đang chịu các hạn chế đi lại. Điều này diễn ra song song với kế hoạch đang chờ phê duyệt nhằm thu phí thị thực mới 250 USD từ nhiều du khách và thêm 100 USD từ du khách nước ngoài khi vào các công viên quốc gia lớn bắt đầu từ 1/1. Mùa hè năm ngoái, Quốc hội cũng đã cắt giảm 80% ngân sách dành cho BrandUSA, một tổ chức tiếp thị quảng bá du lịch quốc tế.

Mọi thứ đã tạo ra rạn nứt. Trong năm qua, các tổ chức du lịch như Hiệp hội Du lịch Mỹ đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch quốc tế và hàng tỷ đô la mà du khách chi tiêu tại quốc gia này. Geoff Freeman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của hiệp hội, cho biết năm 2025 là một trong những “năm đáng thất vọng nhất mà chúng ta từng phải đối mặt” đối với ngành du lịch quốc tế.

Theo Tourism Economics, Mỹ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng lượt khách và chi tiêu thấp nhất trong số 10 điểm đến hàng đầu so với năm ngoái. Trong khi đó, các quốc gia như Anh, Nhật Bản và Hy Lạp lại ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Đến năm 2031, Trung Quốc dự kiến sẽ vượt qua Mỹ để trở thành thị trường du lịch lớn nhất thế giới, với ngành công nghiệp dự kiến đóng góp 3,8 nghìn tỷ đô la vào tổng sản phẩm quốc nội, theo WTTC.

