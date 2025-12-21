Cháy rừng, lũ lụt, động đất trên khắp thế giới: Thiên tai phủ bóng năm 2025

Những cậu bé ngồi trên đống đổ nát của một ngôi nhà sau trận động đất mạnh 6 độ tại làng Lulam (huyện Nurgal, tỉnh Kunar, Afghanistan), ngày 3/9. Hơn 2.000 người Afghanistan đã thiệt mạng trong trận động đất và khoảng 8.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Đây là thảm họa thiên nhiên lớn nhất xảy ra ở nước này kể từ khi Taliban nắm chính quyền. (Ảnh: Reuters)