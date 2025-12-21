Cháy rừng, lũ lụt, động đất trên khắp thế giới: Thiên tai phủ bóng năm 2025

Cháy rừng dữ dội thiêu rụi nhiều khu dân cư, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu, trong khi lũ lụt do mưa cực đoan nhấn chìm nhiều vùng ở châu Á. Các trận động đất mạnh tại Myanmar, Afghanistan gây thương vong lớn và phá hủy cơ sở hạ tầng. Những thảm họa này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu và nhu cầu tăng cường khả năng ứng phó toàn cầu.
Hình ảnh bức tượng Phật trong một ngôi chùa bị hư hại sau trận động đất ở Mandalay (Myanmar). Một trận động đất mạnh 7,7 độ đã xảy ra tại Myanmar hồi tháng 3, khiến hơn 5.000 người ở Myanmar và hơn 100 người ở Thái Lan thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)
Gió thổi bay tàn lửa trong trận cháy rừng Palisades ở phía Tây Los Angeles (California, Mỹ) ngày 7/1. Các đám cháy ở Los Angeles đã phá hủy khoảng 16.000 ngôi nhà, trong đó các khu vực Altadena, Malibu, Topanga và Pacific Palisades bị ảnh hưởng nặng nề nhất. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh từ máy bay không người lái về các tòa nhà bị phá hủy trong vụ cháy Palisades ở Malibu (California). (Ảnh: Reuters)
Những cây thánh giá treo trên tường tại Trại Mystic sau trận lũ quét trên sông Guadalupe (Hunt, bang Texas, Mỹ) ngày 7/7. Trận lũ quét trước bình minh đã tàn phá trại hè Cơ đốc giáo hàng trăm năm tuổi này, khiến 27 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên an ninh Mỹ kiểm tra một chiếc xe nằm dưới sông sau trận lũ quét qua Trại Mystic. (Ảnh: Reuters)
Một chiếc xe bốc cháy trong vụ cháy rừng ở Meda (Bồ Đào Nha) ngày 15/8. Hơn 170 vụ cháy rừng đã thiêu rụi vùng đất rộng hơn 275.000 mẫu ở Bồ Đào Nha trong năm nay. Nguyên nhân vụ cháy được cho là do đợt nắng nóng kỷ lục. (Ảnh: Reuters)
Ông Paco Amposta, 90 tuổi, dọn dẹp cánh đồng gần nhà sau vụ cháy rừng gần Xerta (Catalonie, Tây Ban Nha) ngày 8/7. Mùa hè nóng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha đã gây ra hơn 200 vụ cháy rừng, thiêu rụi gần 400.000 mẫu đất. (Ảnh: Reuters)
Vùng đồi núi bị thiêu rụi ở Galicia (Tây Ban Nha), ngày 16/9. Các đám cháy đã buộc hơn 42.000 người trên khắp Tây Ban Nha phải sơ tán. Một số người trở về thấy nhà cửa của họ đã biến thành tro. (Ảnh: Reuters)
Một cơn lốc xoáy đã xé toạc hoàn toàn bức tường phía sau của một ngôi nhà hai tầng ở St. Louis (Missouri, Mỹ) ngày 16/5. Cơn lốc xoáy đã gây ra thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)
Người dân chụp ảnh tượng Nữ thần Tự do (New York, Mỹ) trong màn sương mù do khói từ các vụ cháy rừng ở Canada gây ra ngày 6/8. Hàng trăm vụ cháy rừng ở Canada trong năm nay đã buộc hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán, đồng thời tạo ra lớp sương mù ảnh hưởng đến một phần ba nước Mỹ và cũng có thể nhìn thấy ở châu Âu. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh từ máy bay không người lái về thiệt hại do bão Melissa gây ra tại Belmont (Jamaica) ngày 2/11. Ít nhất 45 người đã thiệt mạng trên khắp Jamaica do cơn bão mạnh cấp 5 này, với thiệt hại nặng nề đối với ngành nông nghiệp và du lịch. Hơn 24.000 công trình đã bị phá hủy, bao gồm bệnh viện và trường học, và 150.000 công trình khác bị hư hại nặng. (Ảnh: Reuters)
Những cậu bé ngồi trên đống đổ nát của một ngôi nhà sau trận động đất mạnh 6 độ tại làng Lulam (huyện Nurgal, tỉnh Kunar, Afghanistan), ngày 3/9. Hơn 2.000 người Afghanistan đã thiệt mạng trong trận động đất và khoảng 8.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Đây là thảm họa thiên nhiên lớn nhất xảy ra ở nước này kể từ khi Taliban nắm chính quyền. (Ảnh: Reuters)
Một khu vực bị ngập ở huyện Hat Yai (tỉnh Songkhla, Thái Lan) ngày 23/11. Lũ lụt do bão gây ra đã khiến hơn 800 người ở Indonesia, hơn 200 người khác ở Thái Lan và Malaysia thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)
Bức tường bám bùn trong một ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét chết người ở Kiala Simpang (tỉnh Aceh, Indonesia) ngày 5/12. (Ảnh: Reuters)
Một nhà thờ Hồi giáo và một trường nội trú chìm trong nước sau lũ quét ở Indonesia. (Ảnh: Reuters)
Những chiếc xe hơi chất đống sau khi bị cuốn trôi trong trận lũ do bão Kalmaegi gây ra tại Bacayan (thành phố Cebu, Philippines) ngày 5/11. (Ảnh: Reuters)
Một vụ lở đất san phẳng làng Tarseen (Sudan) ngày 4/9, chôn vùi 1.500 ngôi nhà và khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. Vụ sạt lở xảy ra hai đợt. Trong đó, đợt thứ hai đã cướp đi sinh mạng của nhiều dân làng đang tham gia công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. (Ảnh: Reuters)
Đội cứu hộ lội dưới bùn sau đợt lũ lụt do siêu bão Ragasa gây ra ở Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc) ngày 26/9. Hàng chục triệu người, từ Philippines đến Đài Loan, đã bị ảnh hưởng bởi siêu bão Ragasa. Tại Đài Loan, cơn bão đã khiến một hồ chắn bị vỡ, chôn vùi một số khu vực trong lớp bùn dày tới 4,8 m và khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)
Đường sá chìm trong nước lũ sau mưa lớn ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) ngày 24/6. (Ảnh: Reuters)
Lượng mưa kỷ lục đã gây lũ lụt ở tỉnh Quý Châu, nhấn chìm nhiều khu vực khi nước lũ dâng cao cuốn trôi ô tô và làm hư hại cơ sở hạ tầng trọng yếu. (Ảnh: Reuters)