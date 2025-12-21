Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích tư gia nữ kế toán, tịch thu 18,8 kg vàng trị giá 70 tỷ đồng, 14 tỷ đồng tiền mặt ‘chất như núi’, 2 xe Audi

21-12-2025 - 22:16 PM | Tài chính quốc tế

Một nữ kế toán vừa bị tuyên án 5 năm tù giam sau khi bị phát hiện cất giữ số vàng thỏi, tiền mặt và nhiều tài sản phi pháp.

Theo phán quyết của Tòa án Hình sự Ireland, bị cáo Svethana Bahtijeva (39 tuổi) nhận mức án 5 năm tù vì hỗ trợ đường dây buôn bán ma túy do chồng là Farhat Bahtijeva điều hành.

Theo hồ sơ vụ án, lực lượng chức năng đã thu giữ 18,8 kg vàng thỏi (tương đương khoảng 70 tỷ VNĐ tính theo giá ngày 21/12) được cất giữ trong các két an toàn.

Ngoài ra, gần 458.650 euro tiền mặt (khoảng 14 tỷ đồng) với nhiều mệnh giá khác nhau cũng bị thu giữ. Hai ô tô Audi A8.4 và Audi A5 được xác định là tài sản từ nguồn tiền phạm pháp cũng bị tịch thu.

Trong các két an toàn còn phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân giả và thẻ ghi nợ mang tên người chồng Farhat Bahtijeva. Y từng bị đưa ra xét xử nhưng đã bỏ trốn khỏi Ireland sau khi được tại ngoại.

Mẹ của bị cáo, bà Jelene Idele (59 tuổi), cũng bị truy tố vì liên quan đến việc cất giữ tài sản phạm pháp. Tuy nhiên, tòa án chấp nhận rằng vai trò của bà Idele mang tính hạn chế.

Quá trình điều tra cho thấy gia đình Bahtijeva mua căn nhà tại Lucan hoàn toàn bằng tiền mặt, trị giá 250.000 euro (khoảng 7,7 tỷ đồng). Khi khám xét, cảnh sát phát hiện hơn 58.000 euro (1,7 tỷ đồng) giấu trong hộp đựng đồ ăn và lượng lớn ma túy.

Tại tòa, Svethana Bahtijeva khai rằng cô bị chồng kiểm soát, làm theo chỉ đạo mở các két an toàn đứng tên mình và chỉ thực hiện việc cất giữ tiền, vàng mà không trực tiếp hưởng lợi. Tuy nhiên, thẩm phán Martin Nolan nhận định bị cáo “biết rõ chuyện gì đang xảy ra” và là “người tham gia tích cực”.

Tòa án cũng ra lệnh sung công toàn bộ số vàng thỏi, tiền mặt và hai chiếc xe Audi nói trên cho nhà nước.

Theo Gript

Thiên Di

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
EU lục đục nội bộ

EU lục đục nội bộ Nổi bật

Nga sắp đón kỷ lục buồn chưa từng có trong 3 năm

Nga sắp đón kỷ lục buồn chưa từng có trong 3 năm Nổi bật

Lột xác ngoạn mục

Lột xác ngoạn mục

21:44 , 21/12/2025
Nền kinh tế Nga đón hung tin

Nền kinh tế Nga đón hung tin

21:31 , 21/12/2025
Gặp cuộc gọi nhá máy không nói gì: "Tuyệt chiêu" đối phó từ Malaysia

Gặp cuộc gọi nhá máy không nói gì: "Tuyệt chiêu" đối phó từ Malaysia

21:16 , 21/12/2025
Thủ tướng Đức đang bị cô lập ở châu Âu về tài sản đóng băng?

Thủ tướng Đức đang bị cô lập ở châu Âu về tài sản đóng băng?

20:45 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên