Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu

21-12-2025 - 19:20 PM | Tài chính quốc tế

Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu

Trong bối cảnh nền kinh tế bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài nhiều năm, quốc gia này đang trông chờ vào nguồn tài nguyên vàng nằm sâu dưới lòng đất như một “phao cứu sinh”.

Mới đây, Iran đã gây chú ý khi công bố phát hiện một mỏ vàng quy mô đặc biệt lớn tại Shadan, thuộc khu vực phía Đông đất nước. Với trữ lượng quặng ước tính hơn 61 triệu tấn, phát hiện này được đánh giá có thể tác động đáng kể tới cán cân của thị trường vàng toàn cầu.

Theo thông tin từ giới chức Iran, mỏ Shadan được xem là một trong những phát hiện khoáng sản quan trọng nhất của nước này trong nhiều năm trở lại đây. Iran vốn không xa lạ với hoạt động khai thác vàng. Hiện quốc gia này có khoảng 15 mỏ vàng đang hoạt động, song phần lớn đều có quy mô vừa và nhỏ.

Trong điều kiện xuất khẩu dầu khí gặp nhiều rào cản, lĩnh vực khai khoáng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Iran.

Điểm khiến thị trường quốc tế đặc biệt chú ý nằm ở quy mô của phát hiện mới. Theo công bố ban đầu, mỏ Shadan chứa khoảng 61 triệu tấn quặng vàng, một con số được đánh giá là “khổng lồ” so với mặt bằng chung của nhiều mỏ vàng đang khai thác trên thế giới. Ngay sau thông tin này, giới phân tích đã bắt đầu bàn luận về khả năng Iran sẽ gia tăng vị thế trên thị trường vàng trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là lượng vàng nguyên chất có thể khai thác từ mỏ quặng này hiện vẫn chưa được xác định. Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, trữ lượng tại mỏ Shadan bao gồm khoảng 7,95 triệu tấn quặng oxit và 53,1 triệu tấn quặng sunfua. Trong đó, quặng oxit dễ xử lý hơn, chi phí khai thác thấp hơn và thường được đưa vào sản xuất trước. Ngược lại, quặng sunfua đòi hỏi công nghệ xử lý phức tạp và vốn đầu tư lớn.

Chính yếu tố này khiến nhiều chuyên gia giữ thái độ thận trọng. Quy mô quặng lớn không đồng nghĩa với sản lượng vàng tinh khiết nhiều tương đương. Hàm lượng vàng trong quặng có thể chênh lệch rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của dự án.

Phải mất thêm nhiều năm khảo sát địa chất chi tiết, thử nghiệm công nghệ và triển khai khai thác thực tế, thị trường mới có thể biết chính xác mỏ Shadan mang lại bao nhiêu vàng nguyên chất.

Dù vậy, về mặt chiến lược, phát hiện này vẫn được xem là bước ngoặt quan trọng đối với Iran. Trong bối cảnh nền kinh tế mong manh và khả năng tiếp cận nguồn vốn, công nghệ quốc tế còn hạn chế, việc sở hữu một mỏ vàng quy mô lớn mang lại không chỉ kỳ vọng về nguồn thu trong tương lai, mà còn tạo thêm “đòn bẩy” cho Tehran trên bàn cờ kinh tế và tài chính quốc tế.

Theo Futura Science

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
mỏ vàng, vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
EU lục đục nội bộ

EU lục đục nội bộ Nổi bật

Nga sắp đón kỷ lục buồn chưa từng có trong 3 năm

Nga sắp đón kỷ lục buồn chưa từng có trong 3 năm Nổi bật

Đường hầm nối Nga - Mỹ có thể mở ra nhiều cơ hội tích cực

Đường hầm nối Nga - Mỹ có thể mở ra nhiều cơ hội tích cực

19:05 , 21/12/2025
Moscow cam kết khai phá tiềm năng to lớn của châu Phi

Moscow cam kết khai phá tiềm năng to lớn của châu Phi

18:31 , 21/12/2025
Stephen Hawking từng dự đoán ngày Trái đất tận thế: NASA đã xác nhận

Stephen Hawking từng dự đoán ngày Trái đất tận thế: NASA đã xác nhận

18:00 , 21/12/2025
Giá vàng có thể lập siêu kỷ lục trong 2026: Goldman Sachs dự báo gần 5.000 USD/ounce

Giá vàng có thể lập siêu kỷ lục trong 2026: Goldman Sachs dự báo gần 5.000 USD/ounce

17:15 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên