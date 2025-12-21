Moscow cam kết khai phá tiềm năng to lớn của châu Phi

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại phiến họp toàn thể của hội nghị cấp bộ trưởng Diễn đàn Đối tác Nga-châu Phi lần thứ hai ở Cairo, Ai Cập, ngày 20/12/2025.

“Quan hệ đối tác Nga-châu Phi đang phát triển ổn định trên mọi lĩnh vực, với đối thoại chính trị thực chất và tin cậy tiếp tục diễn ra ở cấp cao nhất.

Thương mại với châu Phi đã tăng 13% trong năm ngoái, đạt gần 28 tỷ đô la. Hợp tác kinh tế và quan hệ nhân đạo đang được tăng cường.

Đây vẫn chưa phải là giới hạn. Chúng tôi cam kết khai thác tối đa tiềm năng to lớn của sự hợp tác thiết thực giữa hai bên”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại phiến họp toàn thể của hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ hai Diễn đàn Đối tác Nga-châu Phi lần thứ hai ở Cairo, Ai Cập hôm 20/12.

Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, Moscow đã mời các đối tác châu Phi tìm hiểu các cơ hội tại thị trường nước này, nhấn mạnh triển vọng mạnh mẽ trong việc thúc đẩy thương mại với các nước khu vực cận Sahara bằng cách xây dựng các liên kết trực tiếp với các đối tác Nga.

Ông Lavrov nói thêm rằng, Moscow coi các cơ chế thanh toán bằng đồng tiền quốc gia với các nước châu Phi là chìa khóa để “đảm bảo thương mại và các giao dịch kinh tế ổn định cũng như bảo vệ các khoản đầu tư”, đồng thời lưu ý đến sự gia tăng ổn định tỷ trọng thanh toán bằng đồng rúp trong thương mại song phương.

Ngoài các mối quan hệ kinh tế, Nga đang giúp các nước châu Phi tăng cường an ninh, đặc biệt là trong các nỗ lực chống khủng bố, ông Lavrov cho biết, và nói thêm rằng, Nga đã mời các nước châu Phi không có đại sứ quán tại Moscow mở phái đoàn ngoại giao, lưu ý rằng, Botswana và Togo hồi đầu tuần này có kế hoạch làm như vậy.

Hội nghị, với sự tham dự của đại diện từ hơn 50 quốc gia châu Phi, được tổ chức tại Cairo vào ngày 19-20/12, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba vào năm 2026.

Được thành lập tại hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt ở Sochi năm 2019, diễn đàn này phản ánh nỗ lực mới của Moscow nhằm tăng cường quan hệ với châu Phi khi nhiều quốc gia tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho phương Tây.

Hội nghị năm nay - cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên thuộc loại này được tổ chức tại châu Phi - tập trung vào việc mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Nga đã có các cuộc hội đàm song phương với các nhà ngoại giao từ một số quốc gia tham dự, bao gồm nước chủ nhà Ai Cập, Tanzania, Namibia và Gambia, tất cả đều bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng hợp tác với Nga.

Dự kiến ​​sẽ có thêm các cuộc gặp với các phái đoàn từ Algeria, Tunisia và Rwanda, cùng một số nước khác.