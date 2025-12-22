Hơn 500.000 người Campuchia phải di tản do xung đột biên giới với Thái Lan

Ngày 21/12, Bộ Nội vụ Campuchia cho hay: " Hiện tại, hơn nửa triệu người dân Campuchia, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đang phải chịu đựng khó khăn nghiêm trọng do bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, trường học để tránh đạn pháo, tên lửa và các cuộc oanh tạc trên không do tiêm kích F-16 của Thái Lan thực hiện".

Trong khi đó, Thái Lan thông tin nước này có khoảng 400.000 người phải di tản do cuộc xung đột biên giới tái bùng phát.

Các điểm ở tạm do người dân Campuchia lập nên. (Ảnh: Khmer Times)

Theo các quan chức, cuộc giao tranh tái diễn giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á trong tháng này, bao gồm việc sử dụng xe tăng, máy bay không người lái và pháo binh khiến ít nhất 22 người thiệt mạng ở Thái Lan và 19 người ở Campuchia.

Cuộc xung đột bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ về đường biên giới dài 800km được phân định từ thời thuộc địa và một số tàn tích đền thờ cổ nằm rải rác trên biên giới. Mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia gây ra cuộc giao tranh mới và cáo buộc lẫn nhau về những cuộc tấn công nhằm vào thường dân, sau 5 ngày đụng độ hồi tháng 7 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Mỹ, Malaysia và Liên hợp quốc đều kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan nêu ba điều kiện để đạt lệnh ngừng bắn với Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhấn mạnh: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trên thực tế và được duy trì, Campuchia hợp tác nghiêm túc và chân thành trong việc rà phá bom mìn.

Ông Nikorndej cho biết, lập trường của Thái Lan xuất phát từ việc Campuchia từng hành động không phù hợp với tuyên bố trong quá khứ. Vị này cáo buộc vào ngày 14/12, Campuchia phát tín hiệu muốn ngừng bắn nhưng lại tiếp tục các hoạt động quân sự, khiến một dân thường Thái Lan thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ông cũng kêu gọi Campuchia ngừng sử dụng vũ lực và tôn trọng các nghĩa vụ pháp lý quốc tế.