Ông Hun Sen: Không có lính Nga và lực lượng nước ngoài tham gia xung đột Campuchia - Thái Lan

17-12-2025 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Theo truyền thông Campuchia, thời gian gần đây, truyền thông Thái Lan đã đưa thông tin cáo buộc rằng, binh lính Nga và các lực lượng nước ngoài đang tham chiến tại Campuchia.

Tuy nhiên, mới đây, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã bác bỏ các báo cáo này của truyền thông Thái Lan.

“Để bảo vệ phẩm giá của Campuchia, cũng như của người Nga và những người nước ngoài khác bị cáo buộc, tôi muốn làm rõ rằng Campuchia không có binh lính Nga hay bất kỳ binh lính nước ngoài nào tham gia chiến đấu trên chiến trường hoặc làm cố vấn quân sự cho quân đội Campuchia”, ông Hun Sen viết trên trang Facebook cá nhân ngày 16/12.

Ông nhấn mạnh rằng hiện nay có nhiều người nước ngoài sinh sống tại Campuchia với tư cách là khách du lịch, nhà đầu tư, kỹ thuật viên và người lao động cho các công ty nước ngoài hoặc trong nước, nhưng họ không tham gia vào quân đội hay các hoạt động chiến đấu.

Trong khi đó, theo Khmer Times, Đại sứ quán Nga tại Bangkok cũng phủ nhận thông tin cho rằng công dân Nga tham gia vào cuộc xung đột.

Trong tuyên bố ngày 15/12, Đại sứ quán Nga khẳng định phía Nga chưa nhận được bất kỳ cáo buộc nào như vậy từ phía Thái Lan. “Chúng tôi đang xem xét thông tin này, nhưng nếu các cáo buộc là sai sự thật thì điều đó chỉ gây lãng phí thời gian. Hiện tại, chúng tôi chưa nghe nhiều về vấn đề này hay việc lan truyền những thông tin như vậy, đặc biệt là về cáo buộc có sự tham gia chung của người Nga”, tuyên bố nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Moscow có bề dày thành tích trong việc duy trì tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác với cả Thái Lan và Campuchia.

Ngày 11/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc leo thang xung đột gần đây, liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạng nặng, đã trở thành vấn đề đáng lo ngại. “Chúng tôi kêu gọi cả hai bên kiềm chế để tránh thương vong cho dân thường, sớm nối lại đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và giải quyết triệt để xung đột, có tính đến các điều khoản của tuyên bố chung được hai nước ký bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur ngày 26/10”, bà nói.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mọi tranh chấp đều được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình.”

 (Theo Khmer Times, Facebook Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen)

