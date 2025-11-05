Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Hun Sen: Việc đóng cửa biên giới là cơ hội để tăng cường sản xuất nội địa

05-11-2025 - 14:30 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tái khẳng định rằng nước này chưa bao giờ yêu cầu Thái Lan mở lại biên giới, mà coi việc đóng cửa là cơ hội để tăng cường sản xuất nội địa.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 4/11, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hoan nghênh những diễn biến tích cực gần đây sau khi Thủ tướng hai nước Campuchia và Thái Lan ký Tuyên bố chung, với sự hỗ trợ của Thủ tướng Malaysia với tư cách là Chủ tịch ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump với tư cách là Đặc phái viên Hòa bình.

Tuyên bố chung bao gồm việc triệu tập các cuộc họp của Ủy ban Biên giới Hỗn hợp (JBC) và Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tranh chấp, dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT).

Ông Hun Sen: Việc đóng cửa biên giới là cơ hội để tăng cường sản xuất nội địa- Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: SHS Media

"Đây là một bước tiến hướng tới việc chấm dứt hoặc xoa dịu căng thẳng giữa hai nước, một diễn biến mà tất cả chúng ta nên ăn mừng", ông Hun Sen nhấn mạnh.

“Tuy nhiên, trong khi bày tỏ lòng cảm kích, tôi thấy cần phải thông báo cho người dân Campuchia để họ không hiểu lầm về việc mở lại các trạm kiểm soát biên giới Campuchia - Thái Lan. Gần đây, một số nhà lãnh đạo Thái Lan đã nhiều lần nêu vấn đề mở lại biên giới, có thể biến nó thành một chủ đề vận động tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan”, ông nói.

Theo ông Hun Sen, những phát biểu liên tục của giới lãnh đạo Thái Lan, bao gồm cả Thủ tướng Anutin Charnvirakul, về việc mở lại các trạm kiểm soát biên giới đã gây ra sự nhầm lẫn trong công chúng Campuchia và Thái Lan, khiến một số người tin rằng Campuchia đã yêu cầu Thái Lan mở lại biên giới.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết ông không muốn người dân Campuchia phải tiếp nhận thông tin sai lệch này.

“Với người dân Campuchia, tôi xin nhắc lại: kể từ khi Thái Lan đơn phương đóng cửa biên giới, Campuchia chưa bao giờ yêu cầu Thái Lan mở lại. Nếu Thái Lan muốn tiếp tục đóng cửa biên giới thêm 100 năm nữa, thậm chí 500 năm nữa, đó hoàn toàn là quyết định của họ. Suy cho cùng, chìa khóa nằm trong tay Thái Lan”, ông nhấn mạnh.

Ông Hun Sen khẳng định việc đóng cửa này không dẫn đến sự sụp đổ của Campuchia; ngược lại, nó đã tạo ra cơ hội, giúp thúc đẩy sự gia tăng hàng hóa nội địa, thay thế hàng Thái Lan, qua đó kích thích tăng trưởng sản xuất tại Campuchia.

Hơn nữa, Chủ tịch Thượng viện Campuchia cũng đặt câu hỏi về những ảnh hưởng sau quyết định đóng cửa biên giới của Thái Lan đối với giao thông tại ASEAN và châu Á: "Điều gì sẽ xảy ra với đường cao tốc ASEAN, đường sắt ASEAN và đường cao tốc châu Á?"

“Tôi hi vọng thông điệp này sẽ đến được với giới lãnh đạo và người dân Thái Lan, và làm rõ rằng Campuchia không hề yêu cầu mở lại các trạm kiểm soát biên giới. Tương tự, tôi hi vọng người dân Campuchia sẽ không bị hiểu lầm”, ông Hun Sen kết luận.

Ông Hun Sen ra tối hậu thư cho cháu trai: 'Bỏ cô nhân tình hoặc chú sa thải cháu'

Theo Duy Nguyễn

