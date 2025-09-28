‘Tình hữu nghị sắt thép’ lên ngôi: Ông Hun Sen tuyên bố bắt tay Trung Quốc phát triển 'Hợp tác Kim cương'

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, những thành tựu đó đã được chia sẻ tại một buổi lễ vào ngày 26/9, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân (trung tâm bên phải) tham dự lễ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được tổ chức vào ngày 26/9 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Phnom Penh Post

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã (Trung Quốc), phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - cũng là quyền nguyên thủ quốc gia Campuchia - cho biết Trung Quốc đã xuất sắc vượt qua nhiều trở ngại và thách thức khác nhau trong quá trình xây dựng đất nước trong giai đoạn này.

"Trung Quốc đã trở thành một trung tâm toàn cầu về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, sản xuất, công nghiệp, khoa học và đổi mới, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực và thế giới", ông nói.

Campuchia và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1958. Kể từ đó, tình hữu nghị đã được bồi đắp bởi các nhà lãnh đạo kế tiếp của cả hai nước, tiếp tục phát triển mạnh mẽ và kiên định hơn, đỉnh cao là quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và "tình hữu nghị sắt thép", ông nói.

"Tôi vô cùng vui mừng khi thấy hai nước chúng ta có sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực, điều này phản ánh tình đoàn kết truyền thống và hợp tác đôi bên cùng có lợi", ông Hun Sen nói.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia lưu ý rằng vào tháng 4, hai nước đã thống nhất để xây dựng một “cộng đồng chung vận mệnh thời kỳ mới trong mọi hoàn cảnh”, phù hợp với một "tình hữu nghị sắt thép" dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau.

Ông Hun Sen cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại, nhà đầu tư và nhà cung cấp viện trợ lớn cho Campuchia.

"Viện trợ này và sự hợp tác rất chặt chẽ đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện sống của người dân Campuchia", ông nói, đồng thời đánh giá cao sự tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương và sự gia tăng đều đặn đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia.

"Chúng tôi sẽ cùng nhau phát triển 'Hợp tác Kim cương' và thực hiện thành công 'Hành lang Công nghiệp và Công nghệ' và 'Hành lang Cá và Lúa' cũng như đẩy nhanh sự đồng bộ và liên kết giữa Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) và Chiến lược Ngũ giác Giai đoạn I của Campuchia", ông nói.

Ông Hun Sen cho biết Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong khuôn khổ khu vực và quốc tế, chẳng hạn như hợp tác ASEAN - Trung Quốc, Hợp tác Lan Thương - Mê Kông, Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và Liên Hợp Quốc, để góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển trong khu vực và thế giới.

Trung Quốc tái khẳng định 'sát cánh cùng Campuchia'

Theo Phnom Penh Post, cũng tại buổi lễ, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân đã mô tả lập trường của Trung Quốc đối với Campuchia và thế giới, cũng như những tiến bộ trong quan hệ song phương. Ông lưu ý rằng Trung Quốc chọn hòa bình thay vì chiến tranh, đối thoại thay vì đối đầu và hợp tác đôi bên cùng có lợi thay vì "trò chơi có tổng bằng không".

Theo Đại sứ Uông, trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại Campuchia - Trung Quốc đạt 12,7 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư của Trung Quốc chiếm 52,8% tổng vốn đầu tư vào Campuchia.

Ông Uông cũng lưu ý rằng Trung tâm Huấn luyện và Hậu cần chung Campuchia - Trung Quốc tại Cảng Ream của Campuchia đã chính thức khánh thành; cuộc tập trận chung "Rồng Vàng 2025" đã được tổ chức thành công; và "Năm Du lịch Trung Quốc - Campuchia" đã được tổ chức, với gần 800.000 du khách Trung Quốc đến thăm Campuchia trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 45,7% so với năm trước.

Năm 2025, khoảng 200 sinh viên Campuchia đã nhận được học bổng của chính phủ Trung Quốc để học tập tại Trung Quốc, một con số cao hơn so với những năm trước.

"Hợp tác Trung Quốc - Campuchia trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã mang lại kết quả hiệu quả, thể hiện nền tảng vững chắc, động lực vững chắc và tương lai tươi sáng của tình hữu nghị chặt chẽ giữa Trung Quốc và Campuchia", ông Uông nói.

"Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào tương lai của Campuchia và vào hợp tác Trung Quốc - Campuchia. Trung Quốc và Campuchia luôn chia sẻ niềm vui và khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau và kiên quyết sát cánh với nhau về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của hai nước", Đại sứ Trung Quốc nói thêm.

Theo Phnom Penh Post, Tân Hoa Xã