Nhật Bản ra mắt máy kéo không người lái chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Sự kiện ra mắt này không chỉ đơn thuần là màn trình diễn công nghệ mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về định hướng phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Kubota, vốn được xem là biểu tượng của cơ khí nông nghiệp Nhật Bản, đã lựa chọn kết hợp hai xu hướng then chốt của thời đại: năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo để tạo ra chiếc máy kéo có thể giải quyết cùng lúc hai bài toán lớn: khử cacbon và tình trạng thiếu hụt lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chiếc máy kéo hydro mới này sở hữu công suất 100 mã lực, được cung cấp năng lượng bởi cụm pin nhiên liệu hiện đại, cho phép hoạt động liên tục gần nửa ngày chỉ với một lần nạp hydro. Đây là thông số đặc biệt quan trọng trong nông nghiệp, nơi các công việc đồng áng thường kéo dài nhiều giờ liền và đòi hỏi sự bền bỉ của thiết bị.

Về kích thước, máy có chiều dài 4,4 mét, rộng 2,2 mét và cao 2,3 mét, được thiết kế tối giản và không hề có ghế lái như các loại máy kéo truyền thống. Thay vào đó, toàn bộ hoạt động vận hành được điều khiển từ xa qua mạng internet trong phạm vi cho phép, giúp người nông dân có thể giám sát và thao tác ngay cả khi không trực tiếp có mặt tại ruộng.

Sự kết hợp giữa năng lượng hydro và hệ thống lái tự động mang lại nhiều lợi ích vượt trội. Trước hết, việc sử dụng pin nhiên liệu hydro giúp loại bỏ hoàn toàn khí thải CO2, tạo ra nguồn năng lượng sạch với sản phẩm phụ chỉ là nước và nhiệt.

So với các mẫu máy kéo điện chạy bằng pin, công nghệ hydro mang đến thời gian hoạt động dài hơn, công suất cao hơn và khả năng nạp nhiên liệu nhanh chóng chỉ trong vài phút, yếu tố then chốt để duy trì hiệu suất làm việc liên tục.

Ngoài ra, chiếc máy còn được tích hợp hệ thống camera thông minh ứng dụng AI, có khả năng nhận diện người và chướng ngại vật để tự động phanh khi cần thiết, tăng cường mức độ an toàn trong môi trường lao động.

Điểm đặc biệt là chiếc máy kéo này không phải là sản phẩm đơn lẻ mà nằm trong chuỗi phát triển liên tục của Kubota.

Trước đó, công ty đã giới thiệu mẫu máy kéo chạy bằng pin nhiên liệu hydro có người lái với công suất khoảng 60 mã lực. Mẫu máy đó được trang bị ba bình hydro phía trên cabin, có thể tiếp nhiên liệu trong vòng 10 phút để vận hành liên tục bốn giờ, đồng thời nổi bật nhờ độ êm ái, ít rung lắc và tiếng ồn thấp.

Những kinh nghiệm tích lũy từ thế hệ đầu tiên đã giúp Kubota nâng cấp lên phiên bản không người lái mạnh mẽ hơn, hướng tới mô hình nông nghiệp tự động hóa toàn diện.

Công nghệ pin nhiên liệu hydro vốn đã được ứng dụng trong ngành ô tô, tiêu biểu là mẫu xe Toyota Mirai, nay được đưa vào lĩnh vực nông nghiệp. Nguyên lý hoạt động dựa trên phản ứng điện hóa giữa hydro và oxy, tạo ra điện năng mà sản phẩm phụ chỉ là nước tinh khiết.

Những cải tiến mới nhất như chất xúc tác bạch kim bền hơn, màng trao đổi proton siêu mỏng hay tấm lưỡng cực tiên tiến đã giúp pin nhiên liệu ngày càng hiệu quả và bền vững. Chính nhờ đó, máy kéo Kubota không chỉ mạnh mẽ về công suất mà còn duy trì tuổi thọ lâu dài, phù hợp với yêu cầu sử dụng khắt khe trong nông nghiệp.

Nhật Bản vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng trong ngành nông nghiệp khi lực lượng lao động trẻ ngày càng ít mặn mà với công việc đồng áng, trong khi nông dân lớn tuổi chiếm tỷ lệ cao.

Máy kéo không người lái chạy bằng hydro vì thế không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là lời giải cho bài toán nhân lực trong nông thôn Nhật Bản. Người nông dân có thể quản lý, giám sát và vận hành nhiều thiết bị cùng lúc, giảm thiểu nhu cầu nhân công trực tiếp mà vẫn đảm bảo năng suất.

Kubota cho biết họ sẽ tiến hành thử nghiệm thực tế chiếc máy kéo này trong thời gian tới, trước khi triển khai rộng rãi. Nhà phát triển chính, ông Isamu Kazama, chia sẻ: "Chúng tôi sẽ sớm tiến hành các thí nghiệm trình diễn và tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu và phát triển thực tế". Theo ông, sự kết hợp giữa pin nhiên liệu hydro và hệ thống lái tự động có thể định hình lại tương lai của ngành nông nghiệp, không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Triển vọng mà Kubota vẽ ra cho thấy một nền nông nghiệp mới – nơi những cỗ máy thân thiện với môi trường, vận hành bằng trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch sẽ thay thế dần lao động thủ công vốn ngày càng khan hiếm.

Nếu các thử nghiệm thành công và được thương mại hóa, máy kéo không người lái chạy bằng hydro có thể trở thành biểu tượng cho kỷ nguyên nông nghiệp công nghệ cao, bền vững và xanh sạch, mở đường cho một tương lai nơi năng suất không còn phải đánh đổi bằng môi trường.

Sự kiện ra mắt tại Triển lãm EXPO 2025 không chỉ là cột mốc của riêng Kubota mà còn đánh dấu bước đi quan trọng của Nhật Bản trong cuộc đua toàn cầu hướng tới nền kinh tế cacbon thấp. Với chiếc máy kéo hydro không người lái đầu tiên trên thế giới, hình ảnh cánh đồng tương lai đã dần hiện rõ, nơi công nghệ, môi trường và con người cùng hội tụ để tạo nên một nền nông nghiệp thông minh và bền vững.