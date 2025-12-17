Căng thẳng với Thái Lan chưa hạ nhiệt, ngành công nghiệp chiếm 10% GDP của Campuchia hứng cú sốc, người trong ngành như 'ngồi trên đống lửa'

Tamara, một du khách người Đức 29 tuổi, đã lên kế hoạch ở lại Campuchia lâu hơn trong chuyến đi châu Á 3 tháng. Nhưng lo ngại các cuộc đụng độ quân sự xuyên biên giới giữa Campuchia với Thái Lan, cô đã thay đổi chuyến đi tới Siem Reap và quần thể đền Angkor Wat xuống chỉ còn 3 ngày.

“Tôi đã trì hoãn một chút, nhưng vì mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn, tôi nghĩ, thôi thì bây giờ hoặc không bao giờ nữa”, cô nói với Nikkei Asia khi đang ngắm bình minh tại Angkor Wat.

Vẻ bình tĩnh của Tamara trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng của các lãnh đạo doanh nghiệp ngành du lịch khi cuộc xung đột đã lan đến khu vực cách Siem Reap 70 km trong tuần này. Họ lo sợ rằng các cuộc đụng độ mới nhất, bùng phát cách đây 11 ngày và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sẽ giáng đòn mạnh vào lĩnh vực vốn đã chịu nhiều thiệt hại sau 5 ngày giao tranh hồi tháng 7 và chiếm gần 10% GDP Campuchia.

Số liệu thống kê từ Angkor Enterprise, đơn vị chịu trách nhiệm bán vé tham quan Angkor Wat và các đền thờ cổ khác của Campuchia, cho thấy lượng khách nước ngoài tới đây đã giảm đáng kể kể từ khi căng thẳng với Thái Lan leo thang vào cuối tháng 5. Số lượng du khách nước ngoài từ tháng 6 đến tháng 11 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số lượt khách tham quan khu di tích Angkor Wat năm 2024 đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 28% so với năm trước nhưng vẫn thấp hơn một nửa so với hơn 2 triệu lượt khách vào năm 2018 và 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trên toàn quốc, lượng khách du lịch đã giảm 34% kể từ tháng 5 so với năm ngoái. Trong 10 tháng đầu 2025, Campucuhia đón 4,75 triệu lượt khách quốc tế, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, Bộ Du lịch nước này cho biết.

Trong ngành, người lao động cho biết họ thường xuyên nhận được câu hỏi về việc liệu Campuchia có an toàn hay không. Bà Chhay Sivlin, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia, cho biết Bộ Du lịch và các công ty lữ hành đang cố gắng trấn an du khách rằng cuộc xung đột diễn ra đủ xa các điểm tham quan ở Siem Reap, Phnom Penh và các trung tâm du lịch khác.

“Các đơn vị điều hành tour của chúng tôi đã giải thích rằng các khu vực tranh chấp nằm cách xa các điểm tham quan chính và sự an toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, bà nói với Nikkei Asia. “Chúng tôi sẽ không đưa họ đến những nơi tình hình bất ổn”.

Cả Thái Lan và Campuchia đều ghi nhận lượng khách du lịch nước ngoài thấp hơn dự kiến ​​trong năm nay, không chỉ do các cuộc xung đột xuyên biên giới mà còn do thiên tai như lũ lụt ở miền nam Thái Lan, cũng như các vấn đề lừa đảo trực tuyến và buôn người trong khu vực. Cơ quan Du lịch Thái Lan dự báo khoảng 32 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2025, giảm khoảng 9,8% so với năm ngoái.

Các công ty du lịch cho biết họ nhận được hàng chục câu hỏi mỗi ngày về những rủi ro, và một số du khách đã quyết định hủy chuyến đi sau khi giao tranh tái diễn. Tuần trước, cả đại sứ quán Mỹ và Anh đều cập nhật hướng dẫn du lịch cho khu vực này, cảnh báo công dân nên ở cách biên giới Thái Lan-Campuchia 50 km.

Tháng 12 và tháng 1 thường là những tháng cao điểm du lịch trong khu vực, vì vậy các hướng dẫn viên dự kiến lượng khách đến thấp hơn mức trung bình.

Haklao Chheuy, một hướng dẫn viên người Campuchia điều hành thương hiệu truyền thông du lịch Laoclassics, nói với Nikkei Asia rằng khách du lịch dường như do dự hơn trong việc đặt chỗ. Ông vẫn nhận được các yêu cầu đặt chỗ cho các tour từ tháng 1 đến tháng 4, nhưng số lượng thực tế ít hơn so với năm 2024.

“Hầu hết các câu hỏi đều xoay quanh vấn đề: ‘Hiện tại có an toàn không, tình hình thế nào?’”, ông nói. Do những bất ổn này, Chheuy cho rằng du khách ít có khả năng đặt chỗ trước hơn và chuyến đi sẽ ngắn hơn so với trước đây.

