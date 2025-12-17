Yêu cầu tuyển vợ của quý tộc 79 tuổi: Trẻ hơn 30 tuổi, phải sinh 2 con trai, không đến từ quốc gia tên bắt đầu bằng chữ "I"

Sở hữu dinh thự rộng hơn 500 héc-ta và nguồn tinh trùng đông lạnh dự trữ đủ dùng trong 9 tháng, thứ duy nhất mà ngài Benjamin Slade còn thiếu hiện nay chính là một người vợ.

Sir Benjamin Slade, 79 tuổi, một Nam tước tại Anh đã từng lập tài khoản Tinder, đăng quảng cáo trên báo và thậm chí tham gia một chương trình truyền hình thực tế chỉ với nỗ lực tìm kiếm một người vợ để sinh người thừa kế cho khối tài sản hàng triệu đô la của mình.

Vị quý tộc Anh có yêu cầu tuyển vợ gây sốc

Tháng 11 vừa qua, vị Nam tước này vừa khởi động lại cuộc tìm kiếm bạn đời kéo dài hàng thập kỷ của mình, kèm theo một danh sách yêu cầu kỳ quặc dành cho cô dâu tương lai. Sir Benjamin tuyên bố: Những người thuộc cung Thiên Yết, độc giả của tờ báo The Guardian, và những người đến từ các quốc gia bắt đầu bằng chữ "I" hoặc có màu xanh lá cây trong quốc kỳ đều không cần nộp đơn.

Ông cho biết thêm, nếu ứng viên có bằng lái trực thăng và kiến thức pháp luật thì sẽ là một điểm cộng lớn.

Lẽ dĩ nhiên, ông đang tìm kiếm một phụ nữ trẻ hơn mình từ 3 đến 4 thập kỷ để phục vụ mục tiêu chính: Đảm bảo điền trang được truyền lại cho dòng máu của mình, đồng thời kết hôn với người mẹ đó để hợp thức hóa thỏa thuận. Ông nói thêm rằng nếu vợ tương lai đã có con riêng là con gái thì ông cũng không bận tâm.

"Bạn muốn một chiếc xe mới thì bạn mua xe mới, chứ không ai đi mua một chiếc xe cũ nát", vị quý tộc này thẳng thừng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Independent.

Sir Benjamin là Nam tước đời thứ 7 của Maunsel House. Ông từng kết hôn với bà Pauline Myburgh nhưng đã ly hôn vào năm 1991 với lý do không thể chịu nổi đàn mèo 17 con của vợ. Cặp đôi không có con chung.

Sau khi điều trị thụ tinh ống nghiệm (IVF) thành công, ông đã có một cô con gái với nhà thơ người Mỹ Sahara Sunday Spain vào năm 2021. Tuy nhiên, ông đã hủy hôn với cô hai lần và hiện không liên lạc với con gái mình. Cô Spain chia sẻ với tờ Daily Mail: "Thật không thể tin nổi sau tất cả những gì đã xảy ra, ông ta vẫn còn nói về việc muốn có thêm con."

Dù đã tìm kiếm hàng chục năm, ông vẫn chưa đạt được mong muốn của mình

Người phụ nữ mới của dinh thự Maunsel House sẽ nhận được số tiền hàng năm là 50.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng), bao gồm cả chi phí ăn ở. Tuy nhiên, vị Nam tước đang gặp khó khăn về dòng tiền và bày tỏ mong muốn vợ mình cũng nên có tài sản riêng.

"Có một chút vốn riêng và thu nhập sẽ rất hữu ích. Nếu có một gia tài lớn thì càng tốt!", danh sách yêu cầu của Sir Benjamin viết rõ.

Được biết, vị Nam tước này hiện đang đàm phán để bán điền trang cổ kính mà gia đình ông đã sở hữu từ năm 1772 cho một tập đoàn khách sạn hạng sang. Trước đó, ông từng cho thuê điền trang để tổ chức đám cưới, nhưng công việc kinh doanh đã bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch.

Nguồn: NYPost