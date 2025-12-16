Tỷ phú 30 tuổi "tuyển vợ" trên mạng xã hội, tự nhận có “rất ít kinh nghiệm tình cảm” nhưng nghiêm túc

Một nhà đầu tư Trung Quốc tự nhận “yêu nước si tình” gây xôn xao mạng xã hội sau khi đăng tin tìm vợ với lý lịch tài chính thuộc hàng hiếm.

Người đàn ông này, khoảng ngoài 30 tuổi, đã đăng quảng cáo tìm bạn đời trên tài khoản mạng xã hội có tên “yiwanxin” hôm 27/11. Anh cho biết mình là nhà đầu tư chuyên nghiệp, thuộc nhóm 10 cổ đông cá nhân lớn nhất tại hơn 10 công ty niêm yết, trong đó có Công ty TNHH Công nghiệp nặng Dajin và Công ty TNHH Công nghệ Grand Sunergy.

Sau đó, anh tiết lộ với truyền thông rằng mình là Liu Xin, một nhà đầu tư khá có tiếng trong ngành, với khối tài sản ròng hơn 10 tỷ NDT (khoảng 1,4 tỷ USD). Trên mạng còn lan truyền hình ảnh được cho là Liu đứng trước chiếc Rolls-Royce đậu bên ngoài một trong những bất động sản mà anh khẳng định thuộc sở hữu của mình.

Liu cho biết anh thần tượng nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett và đặt mục tiêu “vượt qua Buffett” trong sự nghiệp. Trong quảng cáo tìm bạn đời, anh cũng dẫn lại quan điểm nổi tiếng của Buffett rằng: quyết định quan trọng nhất, có thể thay đổi cuộc đời một người, chính là lựa chọn bạn đời.

Theo lời kể, Liu gần như “sống vì công việc” và có “rất ít kinh nghiệm tình cảm” sau một biến cố gia đình xảy ra năm 2018. Anh tự mô tả mình là “love brain” – một cách nói đang thịnh hành tại Trung Quốc, chỉ những người si tình đến mức có phần phi lý. Anh cho rằng tính cách này được hình thành từ kinh nghiệm đầu tư, khi anh luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết.

Hình ảnh Liu Xin đứng trước chiếc Rolls-Royce đậu bên ngoài một trong những bất động sản mà anh nhận bản thân sở hữu. Ảnh: Sohu

Trong bài đăng, Liu nhấn mạnh mình là người “vô cùng yêu nước và có tinh thần dân tộc mạnh mẽ”, đồng thời bày tỏ mong muốn tìm được người bạn đời biết yêu thương, quan tâm đến người khác và sẵn sàng sinh con. Anh thừa nhận việc tìm một người bạn đời có tiềm lực tài chính tương đương mình là “không thực tế”.

Liu cho biết anh có bằng cử nhân của một trường đại học hàng đầu tại Đức, sở hữu bất động sản tại quê nhà Yên Đài (tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc) và tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Anh tiết lộ mình “sở hữu nhiều hơn một chiếc Rolls-Royce” và khẳng định “chắc chắn không xấu, chỉ hơi mập”.

Trong quảng cáo, Liu công khai tài khoản ứng dụng nhắn tin cá nhân và tài khoản mạng xã hội. Anh nói mỗi ngày nhận được hàng trăm lời mời kết bạn. Các bài đăng của anh thu hút khoảng 1.000 bình luận mỗi bài, trong đó không ít phụ nữ để lại thông tin và hình ảnh cá nhân.

Tuy vậy, làn sóng hoài nghi cũng nổi lên. Một số người theo dõi trên mạng cảnh báo khả năng lừa đảo hoặc chiêu trò PR. Có ý kiến cho rằng Liu vốn nổi tiếng trong giới đầu tư là người “dụ” nhà đầu tư mua vào khi thị trường đang suy yếu, nên việc đăng quảng cáo tìm vợ có thể chỉ là một “chiêu” mới để gia tăng tầm ảnh hưởng.

Người khác nhận định với địa vị và tài sản hiện có, Liu hoàn toàn có thể dễ dàng tìm vợ thông qua các sự kiện mai mối cao cấp dành cho giới siêu giàu, nên việc anh chọn cách công khai trên mạng khiến họ nghi ngờ động cơ thực sự.

Động cơ tìm vợ trên MXH của Liu Xin khiến nhiều người nghi ngờ.

Đáp lại, Liu phủ nhận mọi cáo buộc thao túng thị trường, nhấn mạnh đây là hành vi bất hợp pháp. Anh khẳng định mình nghiêm túc trong việc tìm vợ và sẵn sàng công khai mối quan hệ nếu tìm được người phù hợp.

Dù vậy, không ít cư dân mạng đánh giá các tiêu chí anh đặt ra cho vợ tương lai “vừa hợp lý, vừa mâu thuẫn”. Một bình luận được chia sẻ nhiều nhận xét: “Anh ấy muốn một người phụ nữ xinh đẹp, toàn tâm toàn ý với chồng, nhưng đồng thời phải xuất sắc trong sự nghiệp riêng. Anh ấy đang tìm một người phụ nữ hoàn hảo mà thực tế là không tồn tại.”

Theo SCMP



