Bạn trai tỷ phú từng yêu Ngọc Trinh giờ ra sao?

28-11-2025 - 15:14 PM

Bạn trai tỷ phú từng yêu Ngọc Trinh giờ ra sao?

Đây là người yêu hiếm hoi từng được Ngọc Trinh công khai trước khán giả.

Năm 2016, tên tuổi Hoàng Kiều phủ khắp mạng xã hội khi công khai hẹn hò Ngọc Trinh. Mối tình chênh lệch hơn 45 tuổi khiến cả showbiz giật mình, trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất thời điểm đó. Cả hai thoải mái thể hiện tình cảm công khai, du lịch sang chảnh, check-in tình tứ ở những nơi xa hoa.

Tuy nhiên, chuyện tình chỉ kéo dài khoảng 2 tháng rồi khép lại đầy ồn ào. Hoàng Kiều lúc đó liên tục chia sẻ trạng thái úp mở, gọi việc chia tay là thất vọng lớn, thậm chí bóng gió sự đổ vỡ đến từ chuyện thiếu chân thành. Mối tình ngắn ngủi nhưng gây chấn động đến mức đến tận hiện tại, cư dân mạng vẫn nhắc lại mỗi khi nói về đời tư của ông.

Bạn trai tỷ phú từng yêu Ngọc Trinh giờ ra sao?- Ảnh 1.

Chuyện tình lệch 45 tuổi của Ngọc Trinh và Hoàng Kiều từng gây sốc dư luận

Hậu chia tay, cuộc sống của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều có nhiều thay đổi. Tháng 7/2023, chính ông Hoàng Kiều tiết lộ, bản thân đang mắc nợ vô kể, đã không còn nằm trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới. "Bây giờ tôi nợ nần như chúa chổm, bị lọt khỏi danh sách 400 tỉ phú ở Mỹ. Tôi rớt đài rồi. Từ một tỷ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỉ USD, bây giờ nợ 3 tỉ USD và không còn là tỉ phú nữa", ông cho biết. Ông không chia sẻ đã trả hết nợ chưa nhưng ông vẫn thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh của mình trên trang cá nhân.

Ở tuổi ngoài 80, doanh nhân Hoàng Kiều tiếp tục duy trì cuộc sống bận rộn nhưng vui vẻ. Trên trang cá nhân, vị doanh nhân cập nhật đời sống hàng ngày với mật độ đều đặn, khi thì check-in tại các nhà hàng sang trọng, lúc lại ghi lại khoảnh khắc quây quần bên con cháu. Ông vẫn duy trì tinh thần thoải mái, yêu thích tụ họp và trao đổi công việc, cho thấy cuộc sống ở tuổi xế chiều của Hoàng Kiều vẫn khá năng động.

Những hình ảnh gần đây cho thấy ông xuất hiện với vẻ ngoài khá nhanh nhẹn, thần sắc minh mẫn, vẫn giữ phong thái quen thuộc. Dù tuổi tác đã cao, ông vẫn thường xuyên tham gia sự kiện, phát biểu trước đám đông và gặp gỡ các đối tác, bạn bè thân thiết tại Mỹ.

Bạn trai tỷ phú từng yêu Ngọc Trinh giờ ra sao?- Ảnh 2.

Doanh nhân Hoàng Kiều vẫn phong độ, thường xuyên tham gia các buổi tiệc, sự kiện cùng gia đình, bạn bè và đối tác

Bạn trai tỷ phú từng yêu Ngọc Trinh giờ ra sao?- Ảnh 3.

Vẻ ngoài ở tuổi 81 của bạn trai cũ Ngọc Trinh

Về đời sống tình cảm, doanh nhân sinh năm 1944 chọn cách kín đáo hơn. Hồi tháng 10/2024, ông thu hút sự chú ý khi tổ chức một sự kiện khai trương và đăng ảnh chụp với nhiều khách mời nữ, trong đó có các cô gái trẻ xinh đẹp.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu dưới loạt ảnh chụp của Hoàng Kiều cư dân mạng không để lại nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí nhắc đến Ngọc Trinh để mỉa mai ông. Hành động khiếm nhã này của một số netizien khiến doanh nhân nổi tiếng bức xúc. Trên trang cá nhân, ông viết hẳn một status để thẳng thắn đáp trả. "Xin đừng suy diễn, rồi có lời bình luận khiếm nhã, những người này sẽ bị loại trừ khỏi trang Facebook của Hoàng Kiều suốt đời", ông tuyên bố.

Ngoài ra, khi một cô gái trẻ bị nghi ngờ là bạn gái mới vì cả hai chụp ảnh ôm eo thân mật, vị doanh nhân cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng đó chỉ một fan nữ nhiệt tình của ông mà thôi.

Bạn trai tỷ phú từng yêu Ngọc Trinh giờ ra sao?- Ảnh 4.
Bạn trai tỷ phú từng yêu Ngọc Trinh giờ ra sao?- Ảnh 5.

Doanh nhân Hoàng Kiều từng lên tiếng đính chính chuyện tình cảm

Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động toàn hệ thống từ 28/11

Theo Liên Hoa

Phụ nữ số

