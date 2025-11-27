Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động toàn hệ thống từ 28/11

27-11-2025 - 21:07 PM | Sống

Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo dừng hoạt động từ ngày 28/11, khi vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đường dây buôn lậu mỹ phẩm trị giá lớn.

Fanpage chính thức của thẩm mỹ viện Mailisa vừa đưa ra thông báo về tình hình hoạt động:

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Kính gửi Quý khách hàng.
Hệ thống Thẩm Mỹ Viện Mailisa sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28/11/2025 Đây là quyết định rất khó khăn và chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ Quý khách vào thời điểm này.
Chúng tôi gửi lời XIN LỖI tới tất cả quý khách hàng thân yêu và rất mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn này.
Trân trọng.

Bên dưới phần bình luận của bài đăng thông báo ngừng hoạt động, nhiều người thể hiện sự bức xúc. Không ít khách hàng còn để lại bình luận liên quan đến vấn đề hoàn tiền sản phẩm hay trả hàng: "Kem mua xài không được có trả lại tiền không", "Hàng kém chất lượng bồi thường cho khách hàng đi", "Hàng mua về chưa dùng trả lại được không?"....

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Các đối tượng còn lại gồm: Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc; Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn, Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn) và Đỗ Bích Thủy (đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an), hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành có dấu hiệu sai phạm trong.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Các đối tượng câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam. Các đối tượng quảng cáo mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước. Các sản phẩm được bán với giá cao gấp nhiều lần, giúp thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố. Đồng thời, cơ quan điều tra mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Tổng hợp

Học vấn của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

