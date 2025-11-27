Học vấn của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Mailisa (tên thật là Phan Thị Mai, sinh năm 1975) từng là một cái tên đáng gờm, được gọi là “bà trùm thẩm mỹ” với hệ thống TMV trải dài khắp cả nước. Vì vậy khi Mailisa vướng vòng lao lý, nhiều người không khỏi thắc mắc về trình độ học vấn và chuyên môn của nhân vật này bởi ngành thẩm mỹ và làm đẹp là lĩnh vực vốn đòi hỏi kiến thức sâu về y học và thẩm mỹ.

Mailisa

Trong nhiều clip, Mailisa cho biết mình mới chỉ học hết cấp 2 ở quê nhà Hà Tĩnh và tự nhận mình học rất giỏi:

“Thực sự từ cấp 1 đến cấp 2 Mai học rất giỏi nhưng do hoàn cảnh Mai lại không có điều kiện để học đến nơi đến chốn. Tuy nhiên chưa bao giờ Mai lấy đó làm điều buồn bởi vì Mai nghĩ rằng không chỉ học ở trường, mà còn phải học từ bạn bè, học từ người thân, từ những người giỏi hơn mình, học từ chính những thất bại và kể cả học từ những người nhân viên của mình. Với Mai việc học đó là để có nền tảng kiến thức để sau này dễ dàng chạm mốc với sự thành công hơn”.

Về sau, Mai và 2 con vào TP.HCM bắt đầu lại cuộc đời bằng cách làm công nhân ở xí nghiệp giày da. Khi thất nghiệp, Mai đi làm thuê ở quán lẩu dê, làm giúp việc, đi bán nghêu sò ốc hến, hột vịt lộn, bắp nướng,... việc gì cũng làm.

“Sau đó mới học ngành tóc, ngành trang điểm, học chăm sóc da, học phun xăm rồi từ từ mới leo lên có ngày hôm nay” - Mailisa tóm tắt việc học nghề làm đẹp - thẩm mỹ.

“Nếu mà Mai sinh ra trong gia đình giàu có thì ngày hôm nay chưa chắc đã là TGĐ của thương hiệu Mailisa. Thế nên tất cả các bạn sinh trong gia đình nghèo thì không có gì phải lo lắng. Đầu tiên chúng ta phải nỗ lực hết mình, lao động nghiêm túc và sáng tạo, cộng thêm một chút may mắn nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công” - “bà trùm thẩm mỹ” nói thêm.

Mailisa trong clip chia sẻ về học vấn của mình

Tháng 4/2025, Mailisa kể chi tiết hơn về việc học nghề thẩm mỹ. Trong thời điểm bán hàng rong, bán hột vịt lộn,... Mai có một chị khách đẹp, ăn mặc sang trọng, có chiếc xe hơi. Đây cũng là người đã góp phần làm thay đổi cuộc đời Mailisa.

Lân la trò chuyện, Mailisa biết người này có nghề làm tóc nên xin học nghề. Cũng trong clip này, Mailisa tự mô tả mình là người “học nghề cực kỳ nhanh”, có “sự quyết tâm và trí tuệ”, “luôn giúp đỡ thợ chính và không ngừng học hỏi”, có “ sự kết hợp giữa trí tuệ bẩm sinh và sự nỗ lực nâng cấp tay nghề mỗi ngày”,...

Sau đó, từ nghề tóc, Mailisa lấn sân sang nghề thẩm mỹ. Năm 1998, Mai thành lập phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa - nền tảng ban đầu của thương hiệu Mailisa. Từ năm 2018 trở lại đây, hệ thống mở rộng nhanh chóng với hơn 16 chi nhánh tại nhiều tỉnh thành, cung cấp dịch vụ phun xăm, chăm sóc da, phẫu thuật thẩm mỹ và kinh doanh mỹ phẩm.

Tuy nhiên trong thời gian làm nghề thẩm mỹ, Mailisa không chia sẻ thêm về bằng cấp chuyên môn nào khác.

Đến ngày 21/11 vừa qua, Mailisa và chồng - Hoàng Kim Khánh cùng một số đối tượng khác bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội Buôn lậu. Không lâu sau - ngày 25/11, cơ quan chức năng đã đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường. Đây là doanh nghiệp chịu trách nhiệm nhập khẩu mỹ phẩm cho hệ thống Mailisa.

(Tổng hợp)