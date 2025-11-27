Á quân Olympia vừa lọt top nhà khoa học có ảnh hưởng nhất nước Úc: 39 tuổi được phong hàm PGS, sự nghiệp diễn xuất ngắn nhất lịch sử vẫn nổi đình đám

Mới đây, ấn phẩm thường niên Research Magazine của tờ The Australian đã vinh danh 250 nhà nghiên cứu hàng đầu nước Úc năm 2026 trong các lĩnh vực. Danh sách này được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn của các bài báo xuất bản trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong 5 năm qua, lấy dữ liệu từ Google Scholar.

Đáng chú ý, ông Vinh Nguyen (Nguyễn Thành Vinh), Phó giáo sư tại Trường Hóa học thuộc ĐH New South Wales (UNSW) được đánh giá là nhà khoa học có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu Hóa hữu cơ.

Hình ảnh của Nguyễn Thành Vinh trên website của Đại học New South Wales. Ảnh: UNSW

PGS Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1982) được nhiều người biết đến với danh hiệu Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên. Anh là cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), từng giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2000 tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch.

Năm 2001, Nguyễn Thành Vinh nhận học bổng của Chính phủ Úc, theo học ngành Hoá học công nghiệp ở Đại học New South Wales. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, anh được đặc cách làm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp đại học và lấy bằng Tiến sĩ Hóa hữu cơ tại Đại học Quốc gia Úc (ANU).

Thời điểm Nguyễn Thành Vinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, anh là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài. Chuyên ngành nghiên cứu chính của anh là các phương pháp tổng hợp mới để nghiên cứu ứng dụng sản phẩm tự nhiên, tổng hợp vào mô hình phân phối thuốc.

Nguyễn Thành Viên là Á quân Olympia mùa đầu tiên. Ảnh: VTV

Anh từng giành học bổng nghiên cứu của quỹ Alexander von Humboldt và sang Đức nghiên cứu tại Viện Hoá học hữu cơ, Đại học RWTH Aachen. Năm 2013, Nguyễn Thành Vinh về Úc, thành lập nhóm nghiên cứu độc lập của riêng mình tại Đại học Curtin.

Từ năm 2015, Nguyễn Thành Vinh trở thành giảng viên Đại học New South Wales (Úc) và thăng chức Giảng viên cao cấp 3 năm sau. Đại học New South Wales nằm trong nhóm G8 những đại học lớn nhất tại Úc, luôn được xếp hạng cao trên BXH thế giới.

Năm 2019, anh nhận được Học bổng ARC Future Fellowship của Chính phủ Úc dành cho các nhà nghiên cứu xuất sắc. Bên cạnh đó, Nguyễn Thành Vinh nhận Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme 2014 danh giá, được trao giải thưởng nghiên cứu Discovery Early Career Research Award (DECRA) do Hội đồng Nghiên cứu Úc tài trợ…

Á quân Olympia được bổ nhiệm làm giáo sư trợ lý (assistant professor – chức danh tương đương phó giáo sư ở Việt Nam) của Đại học New South Wales khi mới chỉ 39 tuổi và hiện là associate professor. Theo thông tin trên website trường, PGS Nguyễn Thành Vinh nghiên cứu về các lĩnh vực: Tổng hợp hóa học hữu cơ, Hóa học các hợp chất tự nhiên, Xúc tác và cơ chế phản ứng hóa học.

Về cuộc sống cá nhân, Nguyễn Thành Vinh kết hôn năm 2009 với vợ là bạn học thời cấp 3, có cuộc sống gia đình viên mãn tại xứ sở chuột túi.

Vai diễn tay ngang đáng chú ý trong phim Phía trước là bầu trời

Bên cạnh danh hiệu Á quân Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Thành Vinh còn được nhớ tới với vai diễn trong bộ phim kinh điển Phía trước là bầu trời. Anh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời tham gia vai diễn chàng sinh viên “mọt sách” tên Nam, có ngoại hình thư sinh, tính cách hiền lành.

Nguyễn Thành Vinh đóng phim trong thời gian chuẩn bị du học. Dù chưa có qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, Nguyễn Thành Vinh vẫn gây ấn tượng nhờ diễn xuất chân thật, tự nhiên, vẻ ngoài điềm đạm. Trên thực tế, hầu hết các diễn viên của Phía trước là bầu trời đều là tay ngang do đạo diễn Đỗ Thanh Hải muốn khắc họa rõ nét sự ngây ngô, hồn nhiên của các cô cậu sinh viên.

Nguyễn Thành Vinh thủ vai Nam trong bộ phim Phía trước là bầu trời. Ảnh: VTV

Phía trước là bầu trời là bộ phim đầu tiên và duy nhất Á quân Olympia tham gia, sau đó anh lên đường sang Úc du học. Anh cho biết đóng phim là trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ nhưng vẫn xác định con đường mình theo đuổi là học tập và nghiên cứu khoa học.

Sau hàng chục năm kể từ khi lên sóng, Phía trước là bầu trời với những trích đoạn của Nguyễn Thành Vinh vẫn nhiều lần gây sốt trên mạng xã hội, có video hút đến cả chục triệu view. Cuộc hội ngộ giữa Nam “mọt sách” và diễn viên Hà Hương (vai Nguyệt “thảo mai” trong phim Phía trước là bầu trời) từng gây chú ý trên mạng xã hội hồi đầu năm 2019 khi gia đình Nguyễn Thành Vinh về nước.