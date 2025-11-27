Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ Việt có 5 trái cây quen thuộc là "máy lọc rác" trong tử cung, bồi bổ cho nữ giới nhưng không phải ai cũng biết

27-11-2025 - 10:20 AM | Sống

Những loại trái cây này vừa ngon vừa bổ, rẻ, dễ mua ngời chợ hay siêu thị. Chị em nào chăm ăn sớm sẽ khỏe trong, đẹp ngoài, phòng bệnh tử cung.

Đối với phụ nữ hiện đại, việc giữ gìn sức khỏe từ bên trong, đặc biệt là hỗ trợ cơ thể thanh lọc và đào thải các chất ứ đọng cực kỳ quan trọng. Nhất là sau tuổi 30 và bước vào tiền mãn kinh, cơ chế tự làm sạch của cơ thể có thể bắt đầu chậm lại do sự thay đổi nội tiết tố. Điều này dễ dẫn đến tình trạng khí huyết kém lưu thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe phụ khoa và vùng tử cung. 

Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, có 5 loại trái cây được ví như "máy lọc rác" tự nhiên còn bồi bổ cơ thể mà chị em nên chăm ăn hơn: 

1. Đu đủ chín

2a
Ảnh minh họa

Đu đủ chín không chỉ ngọt lành mà còn giàu enzyme Papain giúp tiêu hóa protein và làm sạch đường ruột. Đặc biệt, trong Đông y, đu đủ chín được xem là có tính ôn, giúp làm ấm cơ thể và tăng cường tuần hoàn máu. Đối với phụ nữ, việc giữ ấm vùng tử cung là yếu tố quan trọng giúp khí huyết lưu thông, giảm thiểu tình trạng ứ trệ và hỗ trợ làm giảm các cơn khó chịu, mệt mỏi liên quan đến chu kỳ sinh lý.

Ngoài ra, đu đủ chín được cho là tăng sinh collagen, làm chậm lão hóa, tốt cho tiêu hóa nên rất tốt cho nữ giới.

2. Dứa

Dứa chứa Bromelain, một loại enzyme mạnh mẽ có đặc tính kháng viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Bromelain giúp cơ thể chống lại tình trạng viêm nhiễm tự nhiên và cải thiện lưu thông máu. 

Ăn dứa (với lượng vừa phải) giúp tăng cường khả năng miễn dịch và thúc đẩy quá trình đào thải chất lỏng thừa. Khả năng kháng viêm tự nhiên của dứa góp phần hỗ trợ làm sạch và bảo vệ sức khỏe phụ khoa từ bên trong. Dứa còn được cho là ẩm, giảm mùi hôi vùng kín - điều mà chị em tiền mãn kinh rất sợ. 

2b
Ảnh minh họa

3. Thanh long

Thanh long không chỉ là loại trái cây giải nhiệt mà còn là nguồn cung cấp chất xơ và sắt dồi dào. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ đào thải độc tố. Đặc biệt, thanh long đỏ chứa hàm lượng sắt đáng kể, giúp bổ sung máu, hỗ trợ lưu thông khí huyết. Duy trì máu huyết tốt là nền tảng giúp vùng tử cung và phụ khoa khỏe mạnh, làm giảm tình trạng đau đầu, chóng mặt. Thanh long cũng là loại trái cây tốt cho nữ giới khi giảm cân, hỗ trợ trao đổi chất.

4. Bưởi

Bưởi được xem là "nữ hoàng" của việc thanh lọc cơ thể nhờ hàm lượng Vitamin C và chất xơ hòa tan cao. Vitamin C không chỉ giúp da sáng khỏe mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố thành mạch máu và thúc đẩy tuần hoàn. 

Việc hỗ trợ tuần hoàn máu khỏe mạnh là cách gián tiếp nhưng hiệu quả để đảm bảo khí huyết được đưa đến vùng tử cung đầy đủ, giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Bưởi còn giúp giảm cân, dưỡng da, giàu chất chống oxy hóa giúp chị em trẻ đẹp lâu hơn.

2c
Ảnh minh họa

5. Chuối tiêu

Chuối là loại trái cây quen thuộc, giàu magie và kali. Magie đóng vai trò quan trọng trong việc thư giãn cơ bắp và làm dịu hệ thần kinh. Đối với chị em hay gặp tình trạng căng thẳng, lo âu, mất ngủ hoặc bốc hỏa – những dấu hiệu thường gặp khi nội tiết tố có sự xáo trộn mạnh mẽ trong giai đoạn tiền mãn kinh thì việc ăn chuối giúp cơ thể thư thái hơn. 

Khi cơ thể thư giãn, không bị căng thẳng, các cơ quan bên trong, bao gồm cả tử cung, cũng hoạt động và tự phục hồi tốt hơn. Chuối cũng giàu chất chống oxy hóa, ăn vừa phải có thể hỗ trợ giảm cân.

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên Y học Việt Nam thực hiện thành công 1 ca ghép gan bất đồng nhóm máu ở người lớn

Lần đầu tiên Y học Việt Nam thực hiện thành công 1 ca ghép gan bất đồng nhóm máu ở người lớn Nổi bật

Tôi mừng rơi nước mắt khi đọc thông tin mới nhất từ Chính phủ: Trong tương lai, chính người dân sẽ được hưởng lợi!

Tôi mừng rơi nước mắt khi đọc thông tin mới nhất từ Chính phủ: Trong tương lai, chính người dân sẽ được hưởng lợi! Nổi bật

Tivi bị nhấn chìm trong nước lũ, người đàn ông không sửa, mang đi cọ rửa tỉ mỉ: Phản ứng bất ngờ

Tivi bị nhấn chìm trong nước lũ, người đàn ông không sửa, mang đi cọ rửa tỉ mỉ: Phản ứng bất ngờ

10:18 , 27/11/2025
Đi tìm tri thức để viết lại số phận của chính mình

Đi tìm tri thức để viết lại số phận của chính mình

10:00 , 27/11/2025
Đinh Phương Thành là ai?

Đinh Phương Thành là ai?

09:59 , 27/11/2025
Vai phụ trong Tây Du Ký 1986 chỉ lên hình vài phút, ngoài đời học giỏi, giờ còn là nhân vật "tai to mặt lớn" nghe tên đã nể!

Vai phụ trong Tây Du Ký 1986 chỉ lên hình vài phút, ngoài đời học giỏi, giờ còn là nhân vật "tai to mặt lớn" nghe tên đã nể!

09:33 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên