Mùa đông miễn dịch kém, dễ ốm - hãy ăn nhiều 8 loại rau quả này: Giàu vitamin C, ăn sớm hưởng lợi sớm

Vào mùa đông, chỉ cần gió lạnh ùa về, cảm cúm lập tức trở thành "dịch phổ biến": nghẹt mũi, đau họng, mệt mỏi rã rời. Người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu lại càng dễ mắc bệnh. Thực tế, bạn không cần phụ thuộc quá nhiều vào thuốc cảm - ngay trong chợ mùa đông đã có sẵn những "chất tăng miễn dịch tự nhiên".

8 loại rau quả quen thuộc dưới đây chứa rất nhiều vitamin C (có loại còn cao hơn cả chanh). Chỉ cần thay đổi luân phiên mỗi ngày, cơ thể sẽ có thêm lá chắn vững vàng để vượt qua mùa lạnh.

1. Cam

Cam là "trạm tiếp vitamin C" quen thuộc nhất mùa đông. Vị chua ngọt dễ ăn, một quả cam cỡ vừa có thể cung cấp hơn 60% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Không chỉ giúp giảm nguy cơ cảm cúm, cam còn giúp giảm đau họng và nghẹt mũi nếu bạn đã bị cảm.

Đừng lãng phí vỏ cam! Hãy rửa sạch và ngâm trong nước ấm để uống. Cách này có thể giúp giảm ho khan vào mùa đông. Ngoài việc ăn trực tiếp phần cùi, bạn có thể hầm vỏ cam với nấm mèo và một ít đường phèn để có một món canh chua ngọt, mềm, ấm và dịu cổ họng - một thức uống bổ dưỡng cho cả người già và trẻ em. Nhớ uống nước cam vắt ngay lập tức; đừng để quá lâu để tránh mất vitamin C.

2. Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina không chỉ là nguồn cung cấp sắt; nó còn chứa lượng vitamin C gấp năm lần táo, đồng thời còn chứa vitamin K và chất xơ. Ăn rau bina vào mùa đông có thể tăng cường miễn dịch và giảm tình trạng tay chân lạnh.

Tuy nhiên, axit oxalic trong rau bina có thể cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Cần chần rau bina trong nước sôi một phút trước khi ăn để loại bỏ axit oxalic, giúp rau mềm hơn và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Gợi ý món ngon:

Canh trứng rau bina: Chần rau, cắt khúc, cho vào nồi cùng trứng đánh tan và vài giọt dầu mè. Món ăn này giúp ấm bụng, cơ thể thấy nhẹ hẳn.

Rau bina xào tỏi: Xào nhanh lửa lớn, giữ được độ xanh và giòn, đơn giản mà đưa cơm.

3. Cà chua

Cà chua vừa là rau củ vừa là trái cây, và chúng rất lý tưởng cho mùa đông. Vitamin C và lycopene trong cà chua tạo thành một "cặp đôi vàng" - vitamin C tăng cường miễn dịch, trong khi lycopene bảo vệ hệ tim mạch - một lợi ích kép. Hơn nữa, cà chua có thể ăn sống hoặc nấu chín, khiến chúng trở nên vô cùng đa dụng.

Cà chua ăn sống hay chín đều tốt:

Ăn sống: chọn cà chua chín mềm, rắc chút đường, hương vị thanh ngọt như ăn trái cây.

Nấu chín: làm món bò hầm cà chua - cà chua nấu mềm sẽ tiết nước sốt đậm đà, thấm vào thịt bò, vừa ngon, vừa ấm người, rất hợp ngày lạnh.

4. Súp lơ xanh (bông cải xanh)

Bông cải xanh được công nhận là một loại "rau lành mạnh" và rất lý tưởng cho mùa đông. Cứ 100 gram bông cải xanh chứa gấp đôi lượng vitamin C so với chanh, cũng như vitamin K và axit folic, có thể giúp giảm viêm trong cơ thể và đặc biệt có lợi cho các bệnh thường gặp vào mùa đông như sưng nướu và đau họng.

Chế biến càng đơn giản càng giữ được dinh dưỡng:

Chần nhanh 1 phút với vài giọt dầu, vớt ra trộn tỏi băm và chút xì dầu — giòn mát, dễ ăn.

Xào cùng tôm: vừa ít chất béo, vừa nhiều đạm, giúp tăng sức bền và miễn dịch.

5. Ớt chuông (ớt ngọt)

Đừng nghĩ rằng chỉ có ớt mới chứa vitamin C. Ớt chuông mới là "vua ẩn mình" - cứ 100 gram ớt chuông chứa 183 miligam vitamin C, tương đương 192% nhu cầu hàng ngày, cao hơn gấp 3 lần so với chanh! Ớt chuông có màu sắc rực rỡ, với các loại màu đỏ, vàng và xanh lá cây, không chỉ đẹp mắt mà còn chứa vitamin A và E, cung cấp dinh dưỡng toàn diện hơn.

Cách ăn:

Ăn sống: Giòn ngọt, có thể cắt thanh ăn như snack hoặc trộn salad.

Xào nhanh: Kết hợp trứng hoặc thịt, chỉ cần xào đến khi hơi mềm là được, giữ được độ giòn và ngọt.

6. Táo tàu tươi (táo đỏ tươi/đại táo tươi)

Táo tàu chắc chắn là "mức trần vitamin C" của mùa đông. Cứ 100 gram táo tàu chứa 243 miligam vitamin C, gấp 10 lần chanh và 4 lần cam. Hàm lượng vitamin C của một quả táo tàu cỡ trung bình tương đương với nửa quả cam. Chúng ngọt, giòn và mọng nước, tạo nên cảm giác giòn tan khi cắn vào, khiến chúng trở thành một trong những món ăn vặt mùa đông phổ biến nhất.

Khi chọn mua, hãy chọn quả vỏ trơn, cầm chắc tay. Táo tàu cũng giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, lượng đường cao, nên chỉ ăn 5–6 quả mỗi ngày.

7. Bưởi

Bưởi là "trái cây quý" của mùa đông. Không chỉ giàu vitamin C, bưởi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ăn một múi bưởi mỗi ngày có thể tăng cường miễn dịch và giảm cảm lạnh. Chất pectin trong bưởi còn giúp giảm cholesterol và bảo vệ hệ tim mạch, đặc biệt tốt cho người trung niên và cao tuổi.

Bưởi hơi chua nên bạn có thể:

Ăn kèm chút đường ăn kiêng.

Cắt lát pha mật ong - chua ngọt thanh mát, thay thế đồ uống ngọt rất tốt.

Lưu ý quan trọng:

Tránh ăn bưởi trước - sau khi uống thuốc hạ huyết áp, vì có thể gây tương tác thuốc.

8. Anh đào (cherry)

Mặc dù anh đào mùa đông có giá đắt hơn một chút, nhưng chúng rất đáng giá. Chúng không chỉ chứa nhiều vitamin C mà còn có chất chống oxy hóa như anthocyanin, có thể giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do, tăng cường khả năng miễn dịch và giữ ẩm cho da.

Rửa sạch, cho vào hộp nhỏ mang theo, đói là ăn vài quả - ngon và tiện.

Khi mua, hãy chọn quả có cuống xanh, quả đầy và căng bóng - đó là loại tươi và giàu dinh dưỡng nhất.