8 loại rau Việt "rẻ hơn thịt, bổ hơn thuốc", bán la liệt ngoài chợ nhưng không phải ai cũng biết mà ăn!

Rau củ luôn là nguồn thực phẩm vàng cho sức khỏe nhưng lại dễ bị ăn thiếu ở xã hội hiện đại. Đặc biệt, có nhiều loại rau dân dã, quen thuộc ở Việt Nam có giá chỉ bằng một phần nhỏ so với thịt cá nhưng lại chứa kho tàng dưỡng chất, nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Lần sau đi chợ, nếu thấy nhưng loại rau bình dân nhưng "rẻ hơn thịt, bổ hơn thuốc" dưới đây thì tranh thủ mua ngay nhé:

1. Rau lang

Rau lang vốn là món ăn quen thuộc ở các vùng quê. Ít ai biết rằng phần ngọn và lá rau lang chứa lượng vitamin A, C và K rất dồi dào, giúp tăng sức đề kháng và làm đẹp da. Loại rau này còn giàu chất xơ, có tác dụng nhuận tràng, chống táo bón và hỗ trợ gan thải độc. Các nghiên cứu chỉ ra rằng rau lang có khả năng giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và giúp ổn định đường huyết. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa mạnh trong rau lang giúp ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gan, ung thư dạ dày.

2. Bông cải xanh

Bông cải xanh được mệnh danh là loại rau chống ung thư hàng đầu. Nó chứa sulforaphane, là hợp chất giúp ức chế tế bào gốc ung thư và bảo vệ sụn khớp. Bên cạnh đó, vitamin C và chất xơ trong bông cải xanh giúp làm sạch ruột, ngăn táo bón và hỗ trợ giảm cân. Ăn bông cải xanh thường xuyên còn giúp ổn định đường huyết và tăng sức đề kháng. Khi chế biến, nên hấp hoặc luộc nhẹ để giữ nguyên dưỡng chất.

3. Rau ngót

Rau ngót chứa nhiều vitamin C hơn cả cam, giúp tăng sức đề kháng và làm mát gan. Ngoài ra, lượng protein thực vật trong rau ngót hỗ trợ phục hồi sức khỏe và tốt cho phụ nữ sau sinh. Theo Đông y, rau ngót có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, hỗ trợ hạ huyết áp và làm sạch máu. Món canh rau ngót nấu tôm hoặc thịt bằm vừa dễ ăn vừa giúp cơ thể nhẹ nhõm, dễ chịu trong những ngày nóng bức.

4. Củ cải trắng

Củ cải trắng thậm chí còn được coi như vị thuốc trong y học cổ truyền, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Trong củ cải chứa nhiều vitamin C, kali và enzyme hỗ trợ gan thải độc, giúp làm sạch máu. Ngoài ra, củ cải còn giúp giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân và cải thiện làn da nhờ lượng chất chống oxy hóa cao. Dân gian có câu “mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, bác sĩ khỏi cần” đủ thấy giá trị dinh dưỡng của loại củ này.

5. Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Hàm lượng sắt, canxi và vitamin K cao trong rau bina giúp tăng cường sức khỏe xương khớp và phòng ngừa thiếu máu. Các chuyên gia cũng khuyên nên ăn rau bina thường xuyên vì nó có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng. Món rau bina xào tỏi hoặc luộc chấm trứng là lựa chọn đơn giản, dễ ăn mà giàu dinh dưỡng.

6. Giá đỗ

Giá đỗ là loại rau mầm rẻ tiền nhưng lại chứa rất nhiều vitamin B, C và E. Đây là món ăn giúp thanh lọc cơ thể, điều hòa nội tiết tố và tăng cường miễn dịch. Giá đỗ cũng giúp giảm mỡ máu, làm sáng da và cải thiện thị lực. Đặc biệt, trong giá đỗ có nhiều enzyme tự nhiên giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ giải độc gan và bảo vệ tim mạch. Có thể dùng giá đỗ trộn, xào hoặc nấu canh đều ngon miệng và dễ tiêu hóa.

7. Lá hẹ

Lá hẹ được xem là “thần dược của người nghèo” nhờ giàu vitamin nhóm B, K, cùng nhiều khoáng chất như sắt, canxi và magie. Nó có khả năng kháng viêm, giảm cholesterol, tăng tuần hoàn máu và phòng ngừa bệnh tim mạch. Đặc biệt, ăn lá hẹ thường xuyên còn giúp ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe xương. Hẹ có thể được nấu canh với tôm, xào trứng hoặc làm nhân bánh, dùng như rau gia vị vừa thơm vừa bổ dưỡng.

8. Rau dền

Rau dền là nguồn sắt tự nhiên tuyệt vời, được ví như “vua của các loại rau chứa sắt”. Ăn rau dền thường xuyên giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi và tốt cho phụ nữ sau sinh. Hàm lượng vitamin E trong rau dền còn giúp da khỏe và chậm lão hóa. Không chỉ vậy, tocotrienols trong rau dền có tác dụng giảm cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch. Rau dền đỏ, dền cơm hay dền gai đều giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa và phòng ngừa tiểu đường.