Nguyên nhân rùng mình khiến đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng

Ngày 26/11, ít nhất 13 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy lan rộng khắp nhiều tòa nhà chung cư cao tầng tại một khu nhà ở Hong Kong (Trung Quốc). Theo CNN, đây là vụ cháy gây chết người nhiều nhất tại đây trong 3 thập kỷ, ngay cả khi số thương vong chưa được xác định.

Khói đen bốc cao hàng chục mét tại hiện trường ở Wang Fuk Court vào chiều ngày 26/11, với ngọn lửa lan nhanh sang ít nhất 4 tòa nhà ban đầu và sau đó bao trùm toàn bộ cụm chung cư.

Tổng cộng 128 xe cứu hỏa, 57 xe cứu thương, 767 lính cứu hỏa và 400 cảnh sát đã được điều động để chiến đấu với đám cháy dữ dội.

Tính đến đêm 26/11, lính cứu hỏa vẫn chưa thể tiếp cận một số cư dân bị kẹt ở các tầng cao hơn, nhưng họ cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực. Một quan chức cứu hỏa cho biết họ đã liên lạc với một số người bị kẹt và khuyến khích họ bịt kín cửa ra vào và cửa sổ bằng băng dính và khăn ướt.

Vụ cháy hôm thứ Tư là vụ thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng tại một tòa nhà ở Hong Kong được bao bọc trong giàn giáo tre.

Hình ảnh những giàn giáo tre trơ trọi trong hoả hoạn

Vào giữa tháng 10, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một tòa nhà cao tầng ở khu thương mại trung tâm của Hong Kong. Các quan chức cho biết có khả năng một đầu lọc thuốc lá đã gây ra ngọn lửa. Không có thương vong nào được báo cáo trong vụ việc này, mặc dù có 4 người phải nhập viện.

Giàn giáo tre là một kỹ thuật xây dựng cổ xưa được sử dụng rộng rãi ở Hong Kong đang ngày càng bị giám sát chặt chẽ về độ an toàn và độ bền, mặc dù vẫn là phương pháp thiết yếu để xây dựng và sửa chữa các công trình trong thành phố đông đúc.

Ngọn lửa bùng phát tại Wang Fuk Court, một khu nhà ở lớn ở quận Tai Po, Hong Kong, vào lúc 14:51 giờ địa phương ngày thứ Tư (26/11).

Tòa nhà Wang Fuk Court bao gồm 8 tòa nhà cao tầng, mỗi tòa cao 31 tầng. Ủy viên Hội đồng Quận Tai Po, Mui Siu-fung, nói với BBC rằng 7 tòa nhà trong số đó đã bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. Cũng có thông tin cho biết lửa đã bao trùm toàn bộ 8 toà nhà.

Theo điều tra dân số của chính phủ năm 2021, nơi đây cung cấp 1.984 căn hộ cho khoảng 4.600 cư dân.

Được xây dựng vào năm 1983, các tòa nhà chung cư đang trong quá trình cải tạo, và bên ngoài các tòa nhà được che phủ bằng giàn giáo tre. Cảnh quay cho thấy ngọn lửa lan nhanh qua lớp tre.

Một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin người dân địa phương đã đưa tin rằng chuông báo cháy không hề kêu.

Tai Po là một khu dân cư ở phía bắc Hong Kong, gần thành phố Thâm Quyến trên đất liền Trung Quốc.

