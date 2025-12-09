Theo Sohu, mới đây, bà Lý (65 tuổi, Trung Quốc) được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bác sĩ xác định bà tử vong do đột tử.

Người thân cho biết buổi tối trước đó, bà Lý cùng bạn bè khiêu vũ tại khu dân cư. Về nhà, bà vẫn sinh hoạt như bình thường. Đến rạng sáng ngày hôm sau, bà Lý không tỉnh dậy nữa. Khi gia đình phát hiện, mọi chuyện đã quá muộn.

Trước đó, sức khỏe của người phụ nữ này vẫn rất ổn. Vậy điều gì đã khiến bà Lý ra đi đột ngột như vậy?

Sau khi xem xét thói quen sinh hoạt của bà Lý, bác sĩ lắc đầu: “Tuổi cao rồi mà vẫn làm những việc này, thật quá chủ quan!”

Hóa ra, bà Lý có rất nhiều thói quen không tốt trước khi ngủ như thường xuyên thức khuya xem điện thoại, vận động mạnh trước khi ngủ. Những thói quen này không còn phù hợp với sức khỏe và độ tuổi của bà, từ đó làm gia tăng nguy cơ đột tử.

Bác sĩ cũng chỉ ra rằng hơn 80% các ca đột tử ban đêm ở người cao tuổi có liên quan đến 4 thói quen phổ biến dưới đây, nếu ai đang mắc phải thì cần thay đổi ngay:

1. Ăn tối đậm vị

Buổi tối là thời điểm nhiều người thích uống chút rượu, ăn những món đậm vị, nhiều muối và dầu mỡ. Điều này vô tình khiến hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn, khiến máu dồn xuống dạ dày, dẫn đến việc tim và não bị thiếu oxy.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ nhồi máu cơ tim ban đêm tăng 17,3% ở người ăn quá nhiều chất béo vào bữa tối. Bên cạnh đó, chế độ ăn mặn còn khiến huyết áp dao động, dễ dẫn đến co thắt mạch máu, kích phát các biến cố tim mạch cấp tính.

2. Vận động quá sức hoặc ngâm chân quá lâu trước khi ngủ

Nhiều người nghĩ việc tập thể dục sát giờ ngủ sẽ giúp tiêu hóa và dễ ngủ hơn. Tuy nhiên trên thực tế, việc luyện tập quá sức trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ có thể kích thích thần kinh giao cảm, khiến tim đập nhanh, khó ổn định.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo thống kê của Tạp chí Tim mạch học Trung Hoa năm 2022, người vận động cường độ cao trước khi ngủ có nguy cơ rối loạn nhịp tim ban đêm tăng 12,6%. Ngoài ra, một thói quen khác cũng dễ gây thiếu máu lên não là ngâm chân với nước quá nóng hoặc quá lâu. Điều này sẽ làm máu dồn xuống chi dưới, giảm lượng máu lên não, rất nguy hiểm với người cao tuổi.

3. Thức khuya, xem điện thoại đến nửa đêm

Thói quen xem điện thoại trước khi đi ngủ khiến cơ thể phải tiếp xúc ánh sáng xanh dài hơn, gây ức chế hormone melatonin, dẫn đến mất ngủ.

Khảo sát của Hội Nghiên cứu Giấc ngủ Trung Quốc cho thấy: người trên 65 tuổi ngủ sau 23h có nguy cơ mắc bệnh tim mạch – não cao hơn 24,2%. Thức khuya kéo dài còn khiến huyết áp, đường huyết mất kiểm soát, dễ xảy ra biến cố cấp. Đáng buồn, đây là thói quen không chỉ người lớn tuổi mà cả người trẻ đều dễ mắc.

4. Đi vệ sinh giữa đêm xong lập tức nằm xuống, bỏ qua triệu chứng bất thường

Người lớn tuổi hay tiểu đêm nhưng lại có thói quen quay lại giường ngủ ngay, bỏ qua những biểu hiện như tức ngực hay hồi hộp thoáng qua. Trong khi đó vào ban đêm, huyết áp dao động mạnh, việc thay đổi tư thế đột ngột dễ gây rối loạn lưu thông máu ở tim và não.

Vì vậy, người cao tuổi đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ bởi đó chính là những tín hiệu mà cơ thể đang kêu cứu. Nếu phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ đột tử sẽ giảm đáng kể.

Nói cách khác, đột tử thường là hậu quả của quá trình tích lũy bệnh lý kéo dài, đến lúc vượt ngưỡng mới bùng phát. Các chuyên gia khuyến cáo người trung niên và cao tuổi nên hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh vào buổi tối để giảm rủi ro về tim mạch. Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp họ phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó can thiệp kịp thời để giảm thiểu rủi ro bệnh nặng hoặc đột tử.

(Theo Sohu)