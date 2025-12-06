Việc uống nước vào buổi sáng là một thói quen đơn giản nhưng rất có lợi cho sức khỏe. Theo quan sát lâm sàng của các bác sĩ, những người duy trì thói quen uống nước ngay sau khi thức dậy thường ghi nhận những thay đổi nhỏ nhưng ổn định và tích cực chỉ sau khoảng 3 tháng. Những biến chuyển này không quá rõ ràng nhưng thực chất lại có tác động tích cực đến sức khỏe của bạn.

1. Giúp bù nước cho cơ thể

It ai biết rằng cơ thể chúng ta đã mất nước liên tục trong suốt đêm thông qua hơi thở, bốc hơi qua da và quá trình tạo nước tiểu. Vì vậy, khi thức dậy, hầu hết cơ thể chúng ta đều rơi vào trạng thái mất nước nhẹ.

Việc bổ sung nước ngay khi thức dậy giúp nhanh chóng bù lại lượng nước thiếu hụt này, đồng thời hỗ trợ cơ thể “khởi động lại” toàn bộ hệ thống. Sau 6–7 giờ không nạp nước, máu có xu hướng đặc hơn, tốc độ trao đổi chất chậm lại. Lúc này, việc uống 1 cốc nước ấm lúc sáng giúp cơ thể lập tức chuyển sang chế độ hoạt động trở lại.

Nước khi nạp vào cơ thể sẽ nhanh chóng được hấp thụ qua hệ tiêu hóa, từ đó thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường chuyển hóa tế bào, cải thiện chức năng lọc của thận và giúp não bộ nhận đủ máu hơn. Các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân bị tụt huyết áp, đầu óc nặng nề, thiếu tỉnh táo khi mới thức dậy phần lớn đều uống nước buổi sáng quá ít. Khi bổ sung đủ nước, tình trạng của họ sẽ được cải thiện rất rõ rệt.

2. Giúp cơ thể tỉnh táo nhanh hơn

Nhiều người chỉ sau 10 phút uống nước đã cảm thấy cơ thể tỉnh táo hẳn ra và tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Đây không phải là “hiệu ứng tâm lý” mà là phản ứng sinh lý do não được cung cấp đủ nước. Theo đó, não bộ phụ thuộc rất nhiều vào nước. Khi mất nước, lưu lượng máu lên não giảm, hoạt động dẫn truyền thần kinh chậm lại khiến chúng ta khó tập trung, phản ứng kém linh hoạt.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả việc mất 1% trọng lượng cơ thể do mất nước cũng có thể dẫn đến suy giảm khả năng nhận thức tới vài phần trăm. Điều này thường xảy ra vào sáng sớm. Việc uống nước vào buổi sáng sẽ giúp tăng lưu lượng máu não, cải thiện cung cấp oxy, đồng thời hỗ trợ quá trình sử dụng glucose trong hệ thần kinh – từ đó giúp đầu óc nhanh chóng minh mẫn.

3. Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Rất nhiều người bị táo bón vào buổi sáng do phân bị rút nước trong quá trình lưu lại qua đêm ở đại tràng. Một cốc nước buổi sáng giúp kích hoạt phản xạ dạ dày – ruột, làm tăng nhu động ruột. Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân chỉ cần duy trì thói quen này một đến hai tuần là nhận thấy việc đi vệ sinh trở nên nhẹ nhàng và đều đặn hơn. Bác sĩ cũng khuyến nghị người bị táo bón mạn tính nên điều chỉnh lượng nước trước khi nghĩ đến việc sử dụng thuốc.

Ngoài ra, nước cũng giúp pha loãng lượng axit dạ dày tồn đọng sau đêm dài, giảm đáng kể tình trạng ợ chua hay nóng rát thượng vị vào buổi sáng.

4. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Mặc dù nước không trực tiếp “đốt cháy” mỡ, nhưng uống một cốc nước vào buổi sáng sớm thực sự đem lại nhiều lợi ích hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Theo các bác sĩ, những người giữ được thói quen này thường có cân nặng ổn định hơn và ít có xu hướng ăn quá nhiều vào bữa sáng.

Lý do đơn giản là do nước mang lại cảm giác no nhẹ. Nhờ vậy, chúng ta dễ kiểm soát lượng thức ăn, không ăn vượt mức cần thiết. Khi cơ thể đủ nước, đường huyết cũng ở trạng thái ổn định hơn, giúp tránh những cơn thèm ngọt hoặc thèm ăn đột ngột.

Hoạt động trao đổi chất cơ bản của cơ thể cũng phụ thuộc phần nào vào lượng nước. Nếu mất nước, quá trình chuyển hóa diễn ra chậm lại. Uống đủ nước giúp duy trì các phản ứng sinh hóa, giữ cho cơ thể hoạt động linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, trong quá trình phân giải chất béo, cơ thể tạo ra nhiều sản phẩm thải cần được đào thải qua thận. Nếu thiếu nước, việc đào thải các chất này bị chậm lại, có thể ảnh hưởng tới hiệu quả giảm hoặc kiểm soát cân nặng. Việc uống đủ nước giúp cơ thể loại bỏ chất thải sinh ra trong quá trình chuyển hóa tốt hơn, hỗ trợ chức năng thận và trao đổi chất liên tục.

5. Giảm nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và sỏi thận

Đêm là thời điểm nước tiểu đậm đặc, vi khuẩn dễ sinh sôi quanh niệu đạo. Một cốc nước buổi sáng sẽ giúp cơ thể bắt đầu “chu trình rửa trôi”, làm loãng nước tiểu và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Phụ nữ – nhóm có nguy cơ cao – sẽ thấy tần suất viêm tiết niệu giảm rõ khi duy trì thói quen này. Với người dễ hình thành sỏi thận, các bác sĩ còn coi việc uống nước buổi sáng là ưu tiên hàng đầu, vì nước giúp ngăn tinh thể khoáng tích tụ.

6. Cải thiện làn da

Da là cơ quan đầu tiên “tố cáo” tình trạng cơ thể bị mất nước. Sau một đêm, da dễ khô, xỉn màu, căng rát. Lúc này, việc uống nước sẽ giúp tăng tuần hoàn, tăng độ ẩm từ bên trong da, giúp lớp sừng mềm hơn và giảm tình trạng khô căng buổi sáng.

(Theo Sohu)