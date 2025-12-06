Học người Nhật 1 bí quyết ăn uống để sống thọ hơn

Từ lâu, người Nhật được biết đến với tuổi thọ cao hàng đầu thế giới. Mới đây, bác sĩ Mark Hyman, chuyên gia y khoa nổi tiếng tại Mỹ, chia sẻ bí quyết ăn uống quen thuộc của người Nhật. Bí quyết này giúp họ có tuổi thọ đáng ngưỡng mộ như vậy.

Sống thọ nhờ “Hara hachi bu”

Trong chia sẻ với hàng triệu người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội của mình, bác sĩ Hyman nhắc đến thói quen “hara hachi bu” của người Nhật - dừng lại khi bạn mới ăn no khoảng 80%. Đây là nguyên tắc có từ lâu đời tại Okinawa (Nhật Bản) - hòn đảo được mệnh danh là vùng đất của những người sống lâu và khỏe mạnh nhất thế giới.

“Hara hachi bu” là bí quyết sống thọ của người Nhật (Ảnh: Blue Zones)

Bác sĩ Hyman giải thích rằng nghiên cứu cho thấy việc chỉ ăn đến 80% nhu cầu có thể tăng tuổi thọ, giảm nguy cơ bệnh mạn tính và cải thiện tiêu hóa. Khi cơ thể không phải tiếp nhận quá nhiều năng lượng cùng một lúc, phản ứng viêm - vốn dễ xuất hiện khi ăn quá mức - cũng được giảm thiểu, từ đó hạn chế nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe.

Bác sĩ Hyman nhấn mạnh: “Thay đổi nhỏ này giúp ngăn việc ăn quá nhiều và hỗ trợ quá trình chuyển hóa được cân bằng hơn”.

Không chỉ là một thói quen ăn uống, “hara hachi bu” còn là cách người Nhật tôn trọng tín hiệu đói - no tự nhiên, ăn chậm rãi và chú ý đến cảm giác của cơ thể.

Cách thực hiện

Bác sĩ Hyman cho rằng bất cứ ai cũng có thể áp dụng phương pháp này bằng những thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày.

Vị bác sĩ gợi ý mọi người nên bắt đầu từ việc ăn chậm, vì cơ thể cần thời gian để nhận biết mình đã no. Một mẹo khác là lấy khẩu phần ăn nhỏ hơn, bởi “bạn luôn có thể ăn thêm nếu vẫn thật sự đói”.

Hãy lấy khẩu phần ăn nhỏ hơn (Ảnh: A travelling foodie)

Bác sĩ Hyman cũng khuyến khích việc ăn một cách tập trung, thưởng thức từng miếng một. Khi ăn có ý thức, cảm giác thỏa mãn sẽ tăng lên, từ đó giảm nhu cầu ăn quá nhiều.

Theo bác sĩ Hyman, những người thực hành “hara hachi bu” thường ít thèm ăn hơn, tâm trạng ổn định hơn và duy trì cân nặng tốt hơn. Đây đều là những yếu tố quan trọng, góp phần vào sức khỏe lâu dài.