Độc lạ 1 loại củ Việt Nam có thể "hô biến" thành cơm, bún, thạch: Giúp giảm cân, ổn định đường huyết, người Nhật cực thích

Khoai nưa, hay củ nưa là loại củ được trồng ở nhiều nơi tại châu Á. Tại Việt Nam, cây nưa phân bố, mọc chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Trên thực tế củ nưa đã được sử dụng trong y học cổ truyền Nhật Bản và Trung Quốc từ lâu bởi những lợi ích sức khỏe như kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa táo bón, cải thiện sức khỏe làn da,... Củ nưa có thể chế biến thành cơm, miến, bún, phở nưa ít calo, phù hợp với chế độ ăn người muốn kiểm soát cân nặng hoặc dùng nấu chè, làm bánh.

Củ nưa và các sản phẩm chế biến dưới dạng mì, thạch

Các sản phẩm làm từ củ nưa như thạch nưa Konnyaku, mì nưa,... được người Nhật yêu thích và sử dụng hàng ngày trong nhiều món ăn, đặc biệt là trong chế độ ăn giảm cân. Dưới đây là những công dụng của loại củ này:

Kiểm soát đường huyết

Củ nưa rất giàu chất xơ hòa tan glucomannan, một loại chất xơ giúp hạ đường huyết. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy ăn thực phẩm chứa glucomannan giúp những người mắc bệnh tiểu đường no lâu hơn, ăn ít các loại đồ ăn khiến đường huyết tăng hơn. Trong một phân tích tổng hợp của 6 nghiên cứu, việc bổ sung chất xơ glucomannan làm giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói và lượng đường trong máu sau bữa ăn 2 giờ.

Các tác giả của một bài đánh giá năm 2022 về Khoa học và Công nghệ Thực phẩm đã rất ấn tượng với khả năng giảm lượng đường trong máu của củ nưa đến mức họ cảm thấy đây có thể là một thực phẩm đầy hứa hẹn góp phần ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường.

Củ nưa cũng có chỉ số đường huyết thấp, vậy nên các sản phẩm từ củ nưa như mì nưa, cơm nưa,... rất phù hợp với người bị bệnh tiểu đường, có thể thay thế những đồ ăn giàu tinh bột khác để tránh đường huyết tăng vọt.

Thạch củ nưa

Giảm cholesterol

Cholesterol cao liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Việc bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như củ nưa hỗ trợ giảm cholesterol và kiểm soát cân nặng. Một đánh giá năm 2008 cho thấy củ nưa có thể làm giảm cholesterol toàn phần, cholesterol LDL và chất béo trung tính.

Theo tuyên bố năm 2020 của FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh củ nưa có khả năng hạ mỡ máu. Một nghiên cứu trước đó khuyến nghị sử dụng củ nưa để giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tốt cho sức khỏe đường ruột

Chất xơ glucomannan trong củ nưa giúp điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Một đánh giá năm 2021 trên tạp chí Biomolecules nhận định củ nưa làm giảm táo bón, cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột và giảm lượng đường trong máu.

Cơm củ nưa

Hỗ trợ giảm cân, đẹp da

Glucomannan từ củ nưa cũng có lợi cho người đang muốn giảm cân bởi khả năng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, chậm tốc độ làm rỗng của hệ tiêu hóa. Các sản phẩm từ củ nưa giàu chất xơ và ít calo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Một nghiên cứu trên tạp chí Nghiên cứu quốc tế về Béo phì chỉ ra những người thừa cân khi bổ sung các thực phẩm chứa glucomannan vào bữa ăn hàng ngày liên tục trong 8 tuần sẽ giảm trung bình 2,5kg dù không thay đổi thói quen tập luyện, ăn uống hàng ngày.

Theo một nghiên cứu năm 2013, củ nưa có thể làm giảm mụn trứng cá và cải thiện sức khỏe làn da. Loại củ này làm giảm phản ứng dị ứng và cải thiện quá trình làm lành vết thương.

Mì củ nưa

Lưu ý khi sử dụng củ nưa

Chỉ nên ăn các thực phẩm làm từ củ nưa một cách vừa đủ để tránh tình trạng về đường tiêu hóa như đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn,...Người mắc bệnh tiểu đường đang sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung củ nưa vào chế độ ăn uống hàng ngày.