Người phụ nữ 61 tuổi uống sữa chua mỗi ngày trong 6 tháng, khám sức khỏe có 2 chỉ số khiến bác sĩ kinh ngạc thốt lên...

Cô Lưu, 61 tuổi (Trung Quốc), từng là giáo viên tiểu học trước khi nghỉ hưu. Kể từ khi khám sức khỏe 3 năm trước cho thấy lượng đường trong máu cao và mật độ xương giảm, cô đã trở thành "khách quen" của bệnh viện. Con gái cô đã mua cho nhiều loại thực phẩm bổ sung sức khỏe, nhưng hiệu quả không như mong đợi. 6 tháng trước, theo lời khuyên của một chuyên gia dinh dưỡng, cô bắt đầu uống một loại sữa chua đặc biệt mỗi ngày.

Trong lần khám theo dõi gần đây, 2 chỉ số chính trong báo cáo y tế của cô đã khiến bác sĩ điều trị ngạc nhiên: Lượng đường trong máu khi đói của cô đã giảm từ 7,8 mmol/L xuống 5,9 mmol/L và điểm T mật độ khoáng xương đã cải thiện từ -2,5 lên -1,8.

"Sự cải thiện đáng kể như vậy quả thực hiếm có chỉ trong 6 tháng", bác sĩ nói, lật giở kết quả xét nghiệm. "Tuy nhiên, nhiều người có quan niệm sai lầm về việc uống sữa chua; không phải loại sữa chua nào cũng đạt được kết quả như vậy".

Cô Lưu đã dùng sữa chua thế nào để đạt hiệu quả này?

Cô Lưu sau đó tiết lộ, cô không mua bất kỳ loại sữa chua đặc biệt nào để uống mà chú ý đến loại sữa chua, thời điểm uống và cách kết hợp theo lời khuyên của bác sĩ.

Lợi ích sức khỏe của sữa chua không chỉ dừng lại ở việc cung cấp canxi. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, sữa chua chất lượng cao điều chỉnh quá trình trao đổi chất của con người thông qua nhiều cơ chế.

Một nghiên cứu của Trường Y khoa Đại học Bắc Kinh với sự tham gia của 2.000 người trung niên và cao tuổi cho thấy, những người thường xuyên tiêu thụ một loại sữa chua nhất định có tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa thấp hơn 34%.

Đầu tiên, lợi khuẩn trong sữa chua có thể cải thiện sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột. Đường ruột được ví như "bộ não thứ hai" của cơ thể con người, tình trạng hệ vi sinh vật đường ruột ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể.

Khi lợi khuẩn chiếm ưu thế trong ruột, chúng sẽ sản sinh ra axit béo chuỗi ngắn, có thể cải thiện độ nhạy insulin và giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Sữa chua mà cô Lưu uống có chứa Bifidobacterium lactis và Lactobacillus acidophilus, cả hai đều đã được chứng minh là có tác dụng tích cực trong việc cải thiện quá trình chuyển hóa glucose.

Canxi và vitamin D trong sữa chua có tác dụng hiệp đồng để điều hòa quá trình chuyển hóa xương. Nhiều người không biết rằng canxi cần đủ vitamin D để hấp thụ hiệu quả. Sữa chua chất lượng cao tình cờ cung cấp cả 2 dưỡng chất này.

Việc bổ sung canxi đầy đủ cũng có thể liên kết với axit béo trong ruột, làm giảm sự hấp thụ chất béo. Đây có thể là một trong những lý do khiến cô Lưu giảm được 3kg.

Tác dụng của protein whey và peptide casein thường bị bỏ qua. Những thành phần tự nhiên này trong sữa có tác dụng ức chế men chuyển ACE tương tự như thuốc hạ huyết áp, có thể làm giãn mạch máu nhẹ và cải thiện lưu thông máu. Huyết áp của cô Lưu giảm từ 145/90 mmHg xuống 130/80 mmHg có thể liên quan đến điều này.

Uống sữa chua đều đặn hàng ngày theo cách được khuyến nghị khoa học có thể mang lại những thay đổi tích cực sau đây cho cơ thể bạn sau 6 tháng

Cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lượng đường trong máu, với mức giảm trung bình 0,4-0,6% nồng độ hemoglobin glycat. Đây không chỉ là một trò chơi con số đơn giản mà còn có nghĩa là giảm đáng kể nguy cơ biến chứng tiểu đường.

Trong một nghiên cứu về những người mắc tiền tiểu đường, nhóm thường xuyên uống sữa chua có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đáng kể thấp hơn 28%.

Các chỉ số chuyển hóa xương thường lành tính và mật độ xương ngừng suy giảm hoặc thậm chí tăng nhẹ. Đối với người trung niên và cao tuổi, cứ mỗi 0,1% mật độ xương tăng lên sẽ giảm nguy cơ gãy xương từ 5-7%. Mật độ xương cải thiện của cô Lưu đã giúp giảm nguy cơ gãy xương hông ước tính xuống 15% trong 5 năm tiếp theo.

Chức năng ruột hoạt động đều đặn hơn giúp giảm đầy hơi và táo bón. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn giúp giảm hấp thụ độc tố và giảm viêm toàn thân.

Các chỉ số miễn dịch được cải thiện, tần suất cảm lạnh giảm. Lợi khuẩn trong sữa chua có thể kích thích mô bạch huyết đường ruột và tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể.

Để tận dụng được lợi ích sức khỏe của việc uống sữa chua, điều quan trọng là phải uống đúng cách.

Dưới đây là 4 mẹo giúp bạn uống sữa chua một cách khoa học

Mẹo đầu tiên là chọn đúng loại sữa chua. Khi mua sữa chua, hãy ưu tiên sữa chua đông lạnh có chứa vi khuẩn sống. Thông thường, số lượng vi khuẩn được ghi trên bao bì. Nên chọn sản phẩm chứa từ 3 loại men vi sinh trở lên để tốt cho sức khỏe.

Để tránh các sản phẩm có hàm lượng đường cao, chẳng hạn như "sữa lên men có hương vị", một phương pháp đơn giản là kiểm tra nhãn thông tin dinh dưỡng, hàm lượng carbohydrate phải dưới 12g trên 100g.

Mẹo thứ 2 là nắm vững thời điểm và tần suất uống tối ưu. Nên uống 1-2 lần/ngày, mỗi lần 150-200 ml. Thời điểm uống tốt nhất là nửa tiếng sau bữa ăn, khi nồng độ axit dạ dày tương đối thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho lợi khuẩn đường ruột hoạt động trơn tru.

Mẹo thứ 3 là kết hợp thực phẩm một cách khéo léo để cải thiện hiệu quả hấp thụ. Kết hợp sữa chua với các loại trái cây giàu vitamin C (như dâu tây và kiwi) có thể thúc đẩy hấp thụ canxi; kết hợp với ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch có thể kéo dài cảm giác no và ổn định lượng đường trong máu.

Đặc biệt nên uống một cốc sữa chua nhỏ vào buổi tối vì tryptophan trong sữa chua giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Lời khuyên thứ4 là chú ý đến việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho từng cá nhân. Những người không dung nạp lactose có thể chọn sữa chua không lactose; những người cần kiểm soát cân nặng nên chọn loại không đường; những người có nguy cơ loãng xương cao có thể chọn sản phẩm bổ sung vitamin D.

Trong khi uống sữa chua, hãy duy trì các hoạt động ngoài trời vừa phải. Ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, tương tác tích cực với canxi trong sữa chua.

