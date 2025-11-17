Các chuyên gia Nhật khuyên chị em ăn sữa chua vào 5 thời điểm này trong này để: Khỏe, đẹp, "chống già"

Sữa chua (tốt hơn là sữa chua không đường) là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, cung cấp men vi sinh, protein và canxi thiết yếu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản, thời điểm tiêu thụ sữa chua có thể quyết định liệu cơ thể hấp thụ được tối đa lợi ích hay không. Việc chọn đúng thời điểm đặc biệt quan trọng với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, giúp họ chống lại các vấn đề phổ biến như mất cơ, loãng xương và rối loạn tiêu hóa.

Nữ giới thông minh thường phân bổ sữa chua vào 5 thời điểm "vàng" sau đây trong ngày để tối ưu hóa hiệu quả:

1. Trong bữa sáng

Ảnh minh họa

Theo Giáo sư dinh dưỡng người Nhật Shigenobu Shibata, ăn sữa chua trong bữa sáng là cách tuyệt vời để khởi động ngày mới bằng protein chất lượng cao và canxi. Protein trong sữa chua giúp tăng cường cảm giác no, giảm xu hướng ăn vặt giữa buổi và hỗ trợ duy trì khối lượng cơ. Điều này rất có ý nghĩa với phụ nữ tiền mãn kinh khi cơ thể có nguy cơ mất cơ (sarcopenia) cao hơn do lão hóa.

Bổ sung sữa chua vào bữa sáng giúp cung cấp nền tảng năng lượng ổn định, hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả suốt cả ngày. Với phụ nữ tiền mãn kinh còn tốt cho tâm trạng.

2. Sau bữa ăn chính 1-2 giờ

Đây là thời điểm lý tưởng để vi khuẩn có lợi (probiotics) trong sữa chua hoạt động mạnh mẽ nhất. Nếu ăn sữa chua ngay trước hoặc trong bữa ăn, các lợi khuẩn này dễ bị dịch vị dạ dày quá mạnh tiêu diệt.

Việc chờ đợi 1-2 giờ giúp dịch vị loãng bớt, tạo môi trường thuận lợi cho men vi sinh tiến vào đường ruột. Tại đây, chúng phát huy tác dụng điều chỉnh môi trường đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi khuẩn, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và hỗ trợ tiêu hóa.

3. Sau khi tập luyện

Ảnh minh họa

Chuyên gia giảm cân người Nhật Takafumi Kudo cho biết, sau khi tập luyện, cơ bắp cần được bổ sung protein và glycogen đã mất để phục hồi. Sữa chua cung cấp cả protein chất lượng cao và carbohydrate (tự nhiên từ sữa), là sự kết hợp lý tưởng để sửa chữa các sợi cơ bị tổn thương. Ăn sữa chua sau tập không chỉ giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng mà còn giúp phụ nữ tiền mãn kinh duy trì khối lượng cơ và ngăn ngừa mất cơ, giữ cho vóc dáng săn chắc và dẻo dai.

4. Khoảng 9 giờ tối

Thời điểm 9 giờ tối được xem là "giờ vàng" để ăn sữa chua, mang lại lợi ích kép cho xương và giấc ngủ. Giáo sư Shigenobu Shibata đã chỉ ra rằng khả năng hấp thụ canxi cao hơn vào ban đêm.

Sữa chua không chỉ là nguồn canxi tốt mà còn chứa axit lactic làm tăng cường tính axit của môi trường ruột, giúp hấp thụ canxi tốt hơn, từ đó giảm nguy cơ mất xương - mối lo hàng đầu của phụ nữ trung niên. Ngoài ra, sữa chua còn chứa tryptophan thúc đẩy tổng hợp serotonin, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, làm dịu các cơn bốc hỏa và lo âu thường gặp ở giai đoạn tiền mãn kinh.

5. Khi ăn trái cây (kết hợp với trái cây)

Ảnh minh họa

Việc kết hợp sữa chua với trái cây không chỉ tạo nên món ăn ngon mà còn tối ưu hóa chức năng đường ruột. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật người Nhật - Tiến sĩ Takaho Kiyo, khuyên nên kết hợp sữa chua với trái cây, đặc biệt là kiwi, vì nó giàu chất xơ và có tỷ lệ tối ưu giữa chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Sự kết hợp này giúp nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn, mang lại hiệu quả tức thì cho những người bị táo bón. Quá trình thải độc đường ruột được hỗ trợ mạnh mẽ giúp da dẻ sáng hơn, giảm mụn và hỗ trợ quá trình "chống già" từ bên trong.