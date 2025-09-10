Ăn sữa chua thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?

Sữa chua là loại thực phẩm lên men từ sữa, rất phổ biến và được biết đến với nhiều lợi ích như cải thiện hệ tiêu hóa, giúp xương chắc khỏe và hỗ trợ giảm cân. Ăn sữa chua vào đúng thời điểm có thể giúp tối đa hóa những lợi ích này.

Theo Verywell Health , dưới đây là những thời điểm tốt nhất trong ngày bạn nên ăn sữa chua để đạt được những lợi ích cho hệ tiêu hóa, tốt cho xương khớp và giảm cân.

Sữa chua là một loại thực phẩm lên men từ sữa (Ảnh:Verywell Health)

Thời điểm tốt nhất cho sức khỏe đường ruột

Một số thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua vì mục đích cải thiện sức khỏe đường ruột bao gồm:

30 phút trước bữa ăn

Dùng cùng với bữa ăn

Theo Verywell Health , sữa chua chứa những vi khuẩn có lợi giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Cụ thể, sữa chua chứa Lactobacillus, Streptococcus, và Bifidobacterium. Để mang lại lợi ích cho đường ruột, các men vi sinh này cần phải đi đến ruột.

Nghiên cứu chỉ ra rằng Lactobacillus có khả năng sống sót trong môi trường khắc nghiệt của dạ dày và đi đến ruột cao hơn khi được dùng cùng bữa ăn hoặc 30 phút trước bữa ăn. Điều này có thể là do độ axit trong dạ dày thấp hơn khi đói.

Ngược lại, thời điểm tệ nhất để ăn sữa chua vì mục đích tăng cường sức khỏe đường ruột là 30 phút sau bữa ăn. Lactobacillus không sống sót được với số lượng lớn khi được tiêu thụ sau bữa ăn 30 phút, có thể là do axit dạ dày tăng lên trong quá trình tiêu hóa, phá hủy men vi sinh trước khi chúng đến được ruột.

Thời điểm ăn tốt nhất để giảm cân

Sữa chua có thể giúp bạn giảm cân. Các thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua vì mục đích giảm cân bao gồm:

Ăn như một bữa ăn nhẹ

Vào bữa sáng

Trước bữa ăn

Thói quen ăn sữa chua thường xuyên có thể giúp duy trì cân nặng ổn định, một phần vì nó thay thế những thực phẩm ít lành mạnh, thực phẩm chứa nhiều đường hoặc chất béo khác trong chế độ ăn. Việc thay thế các món ăn nhẹ, món tráng miệng hoặc nguyên liệu thiếu lành mạnh bằng sữa chua có thể giúp bạn cắt giảm calo và giảm cân.

Sữa chua có hàm lượng canxi và protein cao, nên nó có khả năng điều chỉnh sự thèm ăn và giúp bạn không ăn quá nhiều. Ăn sữa chua trước bữa ăn sẽ giúp kiểm soát khẩu phần ăn, trong khi ăn vào bữa sáng có thể kiềm chế cơn thèm ăn suốt cả ngày.

Điều này là do protein trong sữa chua giúp ổn định lượng đường trong máu, từ đó ngăn chặn những cơn thèm ăn bất chợt do đường huyết dao động.

Thời điểm tốt nhất để xương chắc khỏe hơn

Thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua vì sức khỏe xương là:

Vào cùng một thời điểm mỗi ngày (ví dụ: bữa sáng), để giúp tạo thói quen.

Sau khi tập thể dục.

Ăn sữa chua vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng đều có thể giúp xương chắc khỏe hơn. Những người ăn nhiều sữa chua thường có mật độ khoáng chất trong xương tốt hơn.

Sữa chua chứa canxi, một khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe của xương. Ngoài ra, vitamin D, protein và men vi sinh trong sữa chua cũng có thể hỗ trợ sức khỏe xương.

Mặc dù ăn vào lúc nào cũng tốt cho xương, nhưng việc ăn đều đặn vào cùng một thời điểm trong ngày sẽ giúp bạn duy trì được thói quen tốt, từ đó việc bổ sung dưỡng chất cũng được đầy đủ mỗi ngày, tránh việc thiếu hụt các khoáng chất tốt cho hệ xương.

Đặc biệt, ăn sữa chua sau khi tập thể dục có thể giúp ích cho sức khỏe xương. Trong một nghiên cứu, việc tập thể dục với cường độ cao, tác động mạnh kết hợp với việc ăn sữa chua Hy Lạp sau khi tập có liên quan đến việc cải thiện quá trình hình thành xương.