Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Nhật sống thọ: Mỗi bữa ăn họ đều ăn những món này - không món nào đắt tiền cả!

26-11-2025 - 12:21 PM | Sống

Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng toàn cầu về tuổi thọ, tuổi thọ trung bình cơ bản đều trên 80 tuổi, và một phần lớn bí quyết sống lâu nằm ở chế độ ăn uống của họ.

Vậy thói quen ăn uống của người Nhật có những bí mật gì? Hãy cùng "soi" 10 loại thực phẩm mà người Nhật thường ăn trong hầu hết các bữa ăn của họ. Đáng nói, nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy, không món nào trong số đó là món đắt tiền, tất cả đều rất bình thường.

Người Nhật sống thọ: Mỗi bữa ăn họ đều ăn những món này - không món nào đắt tiền cả!- Ảnh 1.

1. Natto

Món này được gọi là "đậu hũ thối của Nhật", nhầy nhụa có sợi kéo dãn, mùi hơi mạnh. Thế nhưng, đây lại là món ăn sáng bắt buộc của người già Nhật. Nó được làm từ đậu tương lên men, chứa natto-kinase, đặc biệt tốt cho hệ tim mạch, là một trong "vũ khí bí mật" để người Nhật sống lâu.

Thông thường, người Nhật sẽ trộn món ăn này với xì dầu và mù tạt rồi ăn cùng cơm. Đây là một trải nghiệm khá đặc biệt về ăn uống lành mạnh.

2. Miso

Món "miso soup" thường xuyên xuất hiện trong phim Nhật. Miso là một loại tương đậu lên men, giàu lợi khuẩn, mỗi ngày uống một bát, là đang âm thầm chăm sóc hệ vi sinh đường ruột. Đường ruột tốt, miễn dịch tự nhiên mạnh. Đây là bí quyết chăm sóc sức khỏe giản dị họ giữ gìn qua nhiều thế kỷ.

3. Rong biển/tảo biển

Người Nhật ăn rong biển như chúng ta ăn rau xanh bình thường. Nori, wakame, kombu… những thực vật từ biển này rất giàu i-ốt, canxi, magiê và các khoáng chất . Chúng cũng là "viên đa sinh dưỡng" thiên nhiên, giúp cơ thể duy trì cân bằng chuyển hóa.

Người Nhật sống thọ: Mỗi bữa ăn họ đều ăn những món này - không món nào đắt tiền cả!- Ảnh 2.

4. Cá biển sâu

Trên bàn ăn thường thấy các loại cá như sanma, cá hồi, cá saba... giàu omega-3, đặc biệt có lợi cho não và tim. Ăn nhiều cá, ít thịt đỏ là điều người Nhật vẫn làm. Đây lựa chọn nguồn đạm này là một phần quan trọng trong triết lý ăn uống của họ.

5. Khoai lang

Vào mùa đông, những xe khoai lang nướng trên đường phố Nhật là một cảnh tượng. Nó giàu chất xơ, vị thơm ngọt, là lựa chọn thay thế tinh bột chính tốt. Vừa đáp ứng "muốn ăn đồ ngọt" vừa thúc đẩy tiêu hóa - có thể gọi là "đồ ngọt lành mạnh".

6. Đậu phụ

Đậu phụ mềm mại, dễ tiêu hóa rất phù hợp người cao tuổi dùng. Đậu phụ cung cấp protein thực vật chất lượng, giảm gánh nặng từ thịt đỏ, là "khách quen" trên bàn ăn gia đình Nhật. Thực phẩm này cũng có thể dùng để chế biến nhiều món, nấu súp, trộn lạnh, chiên sơ đều được.

7. Trà xanh

Người Nhật có thói quen uống một tách trà xanh sau bữa ăn. Khác với trà đỏ (hoàn toàn lên men), trà xanh giữ lại nhiều polyphenol, có khả năng chống oxi hóa mạnh. Một tách trà đơn giản nhưng là thói quen chống lão hóa hàng ngày tốt.

Người Nhật sống thọ: Mỗi bữa ăn họ đều ăn những món này - không món nào đắt tiền cả!- Ảnh 3.

8. Mơ muối

Loại mơ muối, vị rất chua và mặn, là món kèm cổ điển trong hộp cơm bento của người Nhật. Nó có chức năng tự nhiên giúp kích thích tiêu hóa, làm giảm tình trạng chán ăn, đồng thời giàu axit citric giúp giải tỏa mệt mỏi.

9. Rau củ rễ

Củ cải, ngưu bàng, cà rốt… các loại rau rễ là "nhân vật chính" trong các món kho Nhật. Chúng dễ lưu trữ, giàu chất xơ và vitamin, cách chế biến thân thuộc, ấm áp gia đình - là nguyên liệu trường thọ dễ gần.

10. Gạo lứt

Gạo chưa được xay kỹ (gạo lứt) tuy khẩu cảm hơi thô nhưng giữ lại phần cám gạo chứa nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất. Chỉ số đường huyết thấp hơn, dưỡng chất toàn diện hơn - là lựa chọn tốt hơn gạo trắng như tinh bột chủ lực.

Ngoài 10 loại thực phẩm trên, thực ra nếu chúng ta thường xem video online cũng không khó để thấy khi các gia đình Nhật có cách chế biến thức ăn cũng như khi ăn uống rất đặc trưng.

- Họ rất ít chiên rán hoặc dùng nhiều dầu. Ngay cả khi chiên, họ còn dùng giấy thấm dầu trong quá trình chế biến để lấy bớt dầu trong chảo.

- Hơn nữa, mỗi bữa ăn của họ ăn rất ít; nguyên liệu cũng ít bị chế biến quá mức hoặc dùng nhiều gia vị - nhiều món chỉ đơn giản luộc hoặc nướng rồi thêm chút muối. Có món còn ăn sống.

- Sử dụng bát nhỏ đĩa nhỏ - muốn ăn nhiều cũng khó!

Sáng thức dậy thấy 5 điểm này chứng tỏ bạn may mắn nằm trong nhóm người sống thọ, XIN CHÚC MỪNG!

The H.N

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông chủ Thorakao quyết bán mỹ phẩm giá "bèo", bao bì bị chê: Lý do nghe sững sờ

Ông chủ Thorakao quyết bán mỹ phẩm giá "bèo", bao bì bị chê: Lý do nghe sững sờ Nổi bật

10.000 người mới có 1 người làm đúng câu đố Toán tiểu học này!

10.000 người mới có 1 người làm đúng câu đố Toán tiểu học này! Nổi bật

Ra ngân hàng làm thủ tục, người đàn ông Hà Tĩnh phát hiện có tài khoản lạ chuyển khoản cho 150 triệu đồng từ 4 tháng trước: Công an xã vào cuộc xác minh

Ra ngân hàng làm thủ tục, người đàn ông Hà Tĩnh phát hiện có tài khoản lạ chuyển khoản cho 150 triệu đồng từ 4 tháng trước: Công an xã vào cuộc xác minh

11:48 , 26/11/2025
Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận sắp xảy ra đợt ô nhiễm không khí

Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận sắp xảy ra đợt ô nhiễm không khí

11:16 , 26/11/2025
Bộ Y tế thu hồi lô thuốc hạ sốt, giảm đau cho trẻ em không đạt tiêu chuẩn

Bộ Y tế thu hồi lô thuốc hạ sốt, giảm đau cho trẻ em không đạt tiêu chuẩn

11:09 , 26/11/2025
Cha mẹ có EQ thấp thường làm 3 điều này

Cha mẹ có EQ thấp thường làm 3 điều này

11:05 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên