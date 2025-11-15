Vùng đất sống thọ bậc nhất hành tinh có 1/3 dân số trên 90 tuổi: 5 bí quyết giúp tránh xa bệnh tật, điều thứ 4 người Việt thường làm

Ikaria, hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông biển Aegea (Hy Lạp) từ lâu được xem là một trong những “vùng xanh” (Blue Zones) của thế giới, nơi cư dân có tuổi thọ vượt xa mức trung bình toàn cầu. Với vẻ đẹp yên bình, địa hình núi đồi đặc trưng cùng nhịp sống chậm rãi, nơi đây gây chú ý bởi một điều đặc biệt: một phần ba cư dân sống đến 90 tuổi và tuổi thọ trung bình cao hơn khoảng 10 năm so với phần lớn người dân châu Âu và Mỹ.

Theo tờ Mirror, Ikaria là một trong năm vùng xanh nổi tiếng toàn cầu bên cạnh Sardinia (Ý), Okinawa (Nhật Bản), Nicoya (Costa Rica) và Loma Linda (California, Mỹ). Tại các khu vực này, người dân không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, ít mắc bệnh mãn tính, tỷ lệ trầm cảm và sa sút trí tuệ cũng thấp hơn nhiều so với mức trung bình thế giới.

Nhiều nghiên cứu khẳng định tuổi thọ vượt trội của người Ikaria không hoàn toàn xuất phát từ yếu tố di truyền hay khí hậu, mà chủ yếu đến từ chất lượng sống và những thói quen lâu đời mà họ duy trì qua nhiều thế hệ. Người sống trăm tuổi ở Ikaria cũng đã chia sẻ năm bí quyết quan trọng - những thói quen đóng vai trò như “lời giải” cho sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn của họ.

1. Thích nghi với địa hình núi đồi

Với địa hình đồi núi, người dân nơi đây từ lâu quen với việc di chuyển liên tục qua những con dốc, lối mòn và đường làng uốn quanh sườn núi. Tiến sĩ Steven Gundry - chuyên gia phẫu thuật tim mạch cho rằng chính việc đi bộ lên xuống dốc hằng ngày đã giúp họ duy trì sức mạnh cơ bắp, sự linh hoạt của khớp và khả năng vận động bền bỉ ngay cả khi đã lớn tuổi.

Lối sống này tạo ra một dạng vận động tự nhiên, đều đặn nhưng không quá căng thẳng, phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Đây cũng là kiểu vận động rất khó duy trì ở các đô thị hiện đại, nơi con người di chuyển chủ yếu bằng xe cộ.

Đảo Ikaria

2. Chế độ ăn Địa Trung Hải

Đảo Ikaria, cũng như nhiều vùng xung quanh biển Aegea, có truyền thống sử dụng thực phẩm tươi, ít chế biến và hạn chế tối đa đường tinh luyện. Nhà thần kinh học David Perlmutter cho rằng tình trạng viêm mãn tính là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy quá trình lão hóa. Chế độ ăn Địa Trung Hải giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, dầu ô liu, ít thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, đã được chứng minh có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

3. Thảo mộc - “kho báu” thiên nhiên hỗ trợ sức khỏe

Người Ikaria có thói quen dùng nhiều thảo mộc trong nấu ăn và uống trà hằng ngày. Tiến sĩ Steven Gundry đặc biệt nhấn mạnh đến hương thảo, loại cây rất giàu polyphenol - hợp chất giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó thúc đẩy hệ tiêu hóa và miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Các loại trà thảo dược phổ biến tại Ikaria gồm oregano, xô thơm, hương thảo… Những loại trà này giàu chất chống oxy hóa, ít calo và có thể giúp cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng.

4. Thói quen ngủ trưa

Giống với nhiều người Việt, cư dân đảo Ikaria duy trì thói quen ngủ trưa đều đặn. Theo các chuyên gia, giấc ngủ ngắn vào buổi trưa giúp giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và phục hồi năng lượng.

Tiến sĩ Perlmutter nhận định: nếu căng thẳng kéo dài không được kiểm soát, cơ thể sẽ sản sinh các phản ứng viêm, thúc đẩy lão hóa sớm. Ngủ trưa là một trong những cách dễ dàng và tự nhiên nhất để giải tỏa áp lực tâm lý.

5. Coi trọng gia đình và các mối quan hệ thân thiết

Một điểm chung giữa những vùng xanh trên thế giới là văn hóa gắn kết cộng đồng. Tại Ikaria, gia đình nhiều thế hệ thường sống gần nhau. Người dân dành nhiều thời gian cho cha mẹ, con cái và bạn đời; các mối quan hệ được duy trì bền chặt, đầy sự sẻ chia.

Tiến sĩ Gundry cho rằng, tình cảm gia đình và sự kết nối xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tinh thần, giảm nguy cơ trầm cảm, đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ.

