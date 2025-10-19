3 loại rau người Nhật thường ăn nhiều để trẻ lâu và sống thọ, chợ Việt chẳng bao giờ thiếu lại cực rẻ

Nhật Bản từ lâu đã là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Ngoài yếu tố di truyền và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, bí quyết sống thọ của người Nhật thường đến từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt nhất là việc ăn uống và cách sử dụng thực phẩm của họ.

Người dân xứ sở Phù Tang hiểu rất rõ lợi ích của từng thực phẩm, sau đó tận dụng chúng vào những bữa cơm hàng ngày. Cụ thể hơn, họ thường phối hợp nhiều loại rau củ giàu dinh dưỡng và ăn điều độ.

Theo các chuyên gia, dưới đây là 3 loại rau củ hay thấy nhất trong mâm cơm của người Nhật, chợ Việt chẳng bao giờ thiếug.

1. Rong biển

Rong biển được người Nhật sử dụng trong nhiều món ăn hàng ngày. Đây là loại thực phẩm mà người Nhật rất chuộng, đặc biệt là cư dân vùng Okinawa – nơi được mệnh danh là "hòn đảo trường thọ" bởi có số người trên 100 tuổi rất cao. Theo họ, rong biển có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể mát mẻ hơn trong mùa hè.

Theo nghiên cứu từ PMC (Thư viện y khoa Hoa Kỳ), một số chiết xuất từ rong biển có thể điều chỉnh các con đường liên quan đến lão hóa và thậm chí kéo dài tuổi thọ. Bác sĩ Frank Lipman cũng nhấn mạnh rằng rong biển giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim, não và ruột, từ đó góp phần vào quá trình chống lão hóa. Ngoài ra, rong biển còn chứa hợp chất bioactive giúp tăng cường SIRT1, một protein liên quan đến tuổi thọ và chống lão hóa.

Phụ nữ Nhật thường dùng rong biển trong súp miso hoặc salad để giữ làn da mịn màng, giảm nếp nhăn nhờ tính chất hydrat hóa và chống oxy hóa.

2. Khoai lang tím

Khoai lang tím thường được nghiền hoặc nướng trong ẩm thực Nhật. Loại củ này là một phần quan trọng trong chế độ ăn Okinawa, giúp giải nhiệt và cung cấp năng lượng bền vững. Khoai lang tím giàu chất xơ, giúp kiểm soát cân nặng và cải thiện tiêu hóa.

Theo PubMed, chiết xuất khoai lang tím kéo dài tuổi thọ bằng cách kích hoạt autophagy và cải thiện khả năng chống stress. Healthline cho biết chúng giàu anthocyanins, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chống bệnh tim, ung thư và lão hóa. EatingWell cũng xác nhận rằng khoai lang tím giảm viêm và bảo vệ chống các bệnh liên quan đến tuổi tác nhờ vitamin C và chất xơ.

Người Nhật thường nướng hoặc nghiền khoai lang tím để ăn, giúp da dẻ tươi trẻ và ngăn ngừa nếp nhăn sớm nhờ khả năng tái tạo tế bào.

3. Củ cải trắng (Daikon)

Củ cải trắng thường được ngâm hoặc xào trong món ăn Nhật.

Củ cải trắng là rau củ phổ biến trong ẩm thực Nhật, giúp giải nhiệt nhờ tính mát và hỗ trợ giải độc cơ thể. Nó được dùng trong nhiều món canh hoặc ngâm chua để tăng cường sức khỏe.

Theo Healthline, ăn củ cải trắng giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh và bảo vệ chống bệnh tim và ung thư. Clinikally nhấn mạnh rằng dầu từ củ cải trắng có tác dụng chống lão hóa, giảm nếp nhăn nhờ vitamin C và chất chống oxy hóa. WebMD cũng chỉ ra rằng củ cải giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, giúp chống viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Trong món ăn Nhật, củ cải trắng thường được dùng để giảm đầy hơi và hỗ trợ tiêu hóa, góp phần vào sức khỏe tổng thể và tuổi thọ.