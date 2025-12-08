Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo “nóng” tình trạng giả mạo vé số trúng thưởng

08-12-2025 - 22:18 PM | Sống

Tình trạng vé số giả mạo trúng thưởng vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại đến hệ thống đại lý và người bán lẻ

Ngày 8-12, ông Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre – đã ký văn bản gửi các đại lý vé số của công ty về việc tăng cường cảnh giác đối với vé số giả mạo trúng thưởng.

Cảnh báo “nóng” tình trạng giả mạo vé số trúng thưởng- Ảnh 1.

Vé số Bến Tre phát hành ngày 9-12

Theo đó, thời gian qua, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre đã triển khai rất nhiều giải pháp hữu hiệu để phòng, chống việc in ấn giả mạo vé số trúng thưởng; đồng thời với sự thận trọng, cảnh giác của hệ thống đại lý nên số lượng vé giả đổi trúng thưởng đã sụt giảm đáng kể.

Tuy nhiên qua theo dõi, tình trạng vé số giả mạo trúng thưởng vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại đến hệ thống đại lý và người bán lẻ; nhất là đại lý cấp 2,3…

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn trong hoạt động kinh doanh vé số, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre đề nghị các đại lý tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, thực hiện việc quét mà QR, đối chiếu kỹ tất cả các vé số trúng thưởng.

Hệ thống đại lý nghiên cứu trang bị phương tiện cần thiết để soi rọi, kiểm tra vé số trúng thưởng; thực hiện hình thức đổi thưởng phù hợp để phòng, chống kẻ gian lừa đổi vé số giả trúng thưởng.

Song song đó, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre còn đề nghị các đại lý thường xuyên thông báo, nhắc nhở hệ thống đại lý cấp dưới của mình và người bán vé số dạo nâng cao hơn nữa tính cảnh giác, thận trọng và xem xét thật kỹ các tờ vé số trúng thưởng trước khi đổi thưởng cho khách hàng; khuyến nghị người bán vé số dạo không đổi những vé trúng giải có giá trị cao và chỉ nên đổi vé số của những khách hàng thân quen.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư trẻ nhất NEU năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Viện trưởng, đã học Tiến sĩ ở Mỹ, sở hữu đến 5 bằng sáng chế độc quyền

Giáo sư trẻ nhất NEU năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Viện trưởng, đã học Tiến sĩ ở Mỹ, sở hữu đến 5 bằng sáng chế độc quyền Nổi bật

Nhà có nhiều anh chị em, ai là người "khổ nhất"? Câu trả lời quá chuẩn, 90% gia đình đều giống nhau

Nhà có nhiều anh chị em, ai là người "khổ nhất"? Câu trả lời quá chuẩn, 90% gia đình đều giống nhau Nổi bật

3 người đến xin làm giúp việc, chỉ một người đáp ứng nhu cầu "không nói ra" của cụ ông 76 tuổi

3 người đến xin làm giúp việc, chỉ một người đáp ứng nhu cầu "không nói ra" của cụ ông 76 tuổi

22:15 , 08/12/2025
9 loại cây tuyệt đối không nên trồng trong nhà có trẻ nhỏ

9 loại cây tuyệt đối không nên trồng trong nhà có trẻ nhỏ

21:46 , 08/12/2025
Tại sao không nên rửa bát ngay sau khi ăn xong?

Tại sao không nên rửa bát ngay sau khi ăn xong?

21:37 , 08/12/2025
5 loại cá nhiều thịt, ít xương hoàn toàn tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo, giờ đang vào mùa ngon nhất

5 loại cá nhiều thịt, ít xương hoàn toàn tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo, giờ đang vào mùa ngon nhất

21:36 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên