Giáo sư trẻ nhất NEU năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Viện trưởng, đã học Tiến sĩ ở Mỹ, sở hữu đến 5 bằng sáng chế độc quyền

08-12-2025 - 15:18 PM | Sống

Ông Lê Quang Cảnh là một trong những ứng viên đạt chức danh Giáo sư đến từ ĐH Kinh tế Quốc dân.

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Trong đó, ĐH Kinh tế Quốc dân có 17 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Đáng chú ý, giảng viên trẻ nhất đạt chuẩn chức danh giáo sư đến từ đại học này là ông Lê Quang Cảnh.

Ông Lê Quang Cảnh - Viện trưởng Viện phát triển bền vững, ĐH Kinh tế Quốc dân

Theo đó, ông Lê Quang Cảnh sinh năm 1975 tại huyện Nam sách, tỉnh Hải Dương (cũ). Ông đã có 4 năm theo học chuyên ngành Ngân hàng và tốt nghiệp năm 1997 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Sau đó, ông tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển và được cấp bằng vào năm 2002. 7 năm sau, ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học tại ĐH bang Kansas (Mỹ). Đến năm 2013, ông được công nhận chức danh PGS ngành kinh tế tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Về quá trình công tác, kể từ sau khi tốt nghiệp tại trường ĐH Kinh tế quốc dân, ông được tuyển dụng làm giảng viên tại khoa Kế hoạch và Phát triển của trường. Trong giai đoạn 2010-2019, ông giữ chức Phó viện trưởng, Viện Quản lý châu Á - Thái Bình Dương, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Giai đoạn sau, ông chuyển công tác và giữ chức Phó Viện trưởng, Viện Phát triển bền vững của trường ĐH Kinh tế quốc dâm trong vòng 3 năm. Kể từ năm 2022 đến nay, ông trải qua các vị trí từ Quyền viện trưởng đến Viện trưởng, Viện Phát triển bền vững, ĐH Kinh tế quốc dân.

Trong hơn 22 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, ông Cảnh tập trung nghiên cứu 3 chủ đề: Kinh tế phát triển (tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế); Quản trị nhà nước và quản trị (tiếp cận của Kinh tế học thể chế); Kinh tế học giáo dục.

Với hướng nghiên cứu đó, giảng viên này đã hướng dẫn 8 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hoàn thành 6 đề tài NCKH. Các nghiên cứu của ông đều nhằm phục vụ chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu tư vấn, cung cấp dẫn chứng cho xây dựng và ban hành chính sách, bằng chứng là Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông tham gia phản biện cho một số tạp chí khoa học khoa học quốc tế và trong nước.

Bên cạnh những đóng góp trên, ông Cảnh còn tác giả của 84 bài báo khoa học và 13 cuốn sách. Đáng chú ý, ông đã được cấp 5 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

Với những đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, ông Lê Quang Cảnh đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục (2013); Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ (2013); Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023 và 2024; Giấy khen của Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân về thành tích xuất sắc trong đào tạo sau đại học năm 2022; Giấy khen của Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020-2021; Giấy khen của Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân về thành xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2011.

