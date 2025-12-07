Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông nhận thành công 155 triệu đồng chuyển khoản từ TRAN DUY TUAN: Công an nhận tin báo vào cuộc ngay sau 20 phút

07-12-2025 - 19:48 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Vĩnh Hoàng vào cuộc xác định TRAN DUY TUAN là ai.

Mới đây, công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị đã tuyên dương anh Nguyễn Đức Thi (SN 1974, trú tại thông Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng) vì đã kịp thời trả lại hơn 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào 16h30 ngày 3/12, anh Thi phát hiện tài khoản Sacombank của mình nhận được 155 triệu đồng được chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên TRAN DUY TUAN. Chỉ 20 phút sau, anh Thi đã chủ động liên hệ với công an xã Vĩnh Hoàng để trình báo về vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an xã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương xác minh, làm rõ được danh tính và thông tin của chủ tài khoản đã chuyển nhầm.

Theo đó, người chuyển khoản nhầm là anh Trần Duy Tuấn (SN 1986, trú tại khu phố 3, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Trong sáng này 4/12, anh Tuấn đã đến trụ sở Công an xã Vĩnh Hoàng để tiếp nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm trước đó. Nhờ sự chủ động trình báo của người nhận nhầm tiền, anh Tuấn đã kịp thời nhận lại số tiền của mình một cách nguyên vẹn và nhanh chóng, tránh được những tổn thất không đáng có.

Đây là một minh chứng sống động cho nét đẹp văn hóa và đạo đức trong cộng đồng, củng cố niềm tin vào lòng trung thực, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về trách nhiệm công dân.

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm như trên, công an khuyến nghị người dân cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Trong trường hợp là người nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, mọi người cần chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, người dân cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị

Thanh niên SN 2004 được người đàn ông cùng tỉnh chuyển khoản 200 triệu đồng: Chưa đầy 1 tiếng sau, công an vào cuộc xác minh

