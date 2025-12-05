Thanh niên SN 2004 được người đàn ông cùng tỉnh chuyển khoản 200 triệu đồng: Chưa đầy 1 tiếng sau, công an vào cuộc xác minh

Mới đây, công an xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ người dân xác minh trả lại số tiền 200 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể vào 12h40 ngày 26/11, anh Vũ Tuấn Phương (SN 2004, trú tại khu Suông 2, xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) đến Công an xã Phú Khê trình báo. Người này cho biết vào khoảng 12h04 cùng ngày bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng lạ. Vì thế anh Phương mong muốn cán bộ công an xã hỗ trợ, tìm người đã chuyển nhầm tài khoản để trả lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Khê tiến hành tổ chức xác minh, nhanh chóng làm rõ thông tin người chuyển nhầm.

Theo đó, chủ tài khoản đã chuyển khoản nhầm là anh Lê Quý Kỳ (SN 1980, trú tại khu Bình Phú, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Công an xã Phú Khê đã mời anh Kỳ đến làm thủ tục và nhận lại tài sản của mình tại Công an xã Phú Khê.

Công an xã Phú Khê tiến hành làm thủ tục bàn giao tài sản cho người chuyển nhầm tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tại cơ quan công an, anh Kỳ bày tỏ sự biết ơn và ghi nhận tinh thần vì nhân dân phục vụ của Công an xã, đồng thời gửi thư cảm ơn đến anh Phương và cán bộ công an.

Công an xã Phú Khê cho biết trân trọng biểu dương hành động cao đẹp của anh Vũ Tuấn Phương, đã chủ động báo cơ quan chức năng, tìm để trả lại số tiền cho người chuyển nhầm. Hành động của anh Phương thể hiện sự trung thực, tuân thủ pháp luật và tinh thần trách nhiệm của một công dân tốt, góp phần xây dựng xã hội văn minh, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Thông qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo: Khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng số tiền này mà cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai để tránh rủi ro lừa đảo. Việc chiếm giữ trái phép số tiền do người khác chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ