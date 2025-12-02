Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài khoản ngân hàng của nam sinh 2002 phát sinh giao dịch 180 triệu đồng với người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

02-12-2025 - 22:18 PM | Sống

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cát Tiên 3, Lâm Đồng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và làm rõ sự việc.

Cuối tháng 11 vừa qua, Công an xã Cát Tiên 3, Lâm Đồng đã kịp thời xác minh và thực hiện trao trả lại hơn 180 triệu đồng chuyển nhầm cho người dân.

Tài khoản ngân hàng của nam sinh 2002 phát sinh giao dịch 180 triệu đồng với người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh- Ảnh 1.

Công an xã hỗ trợ người dân nhận lại 180 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể, vào 8h30 ngày 27/11, cán bộ công an xã Cát Tiên 3 tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Quyết (SN 2002, trú tại Thôn 3, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nam thanh niên cho biết đã chuyển nhầm số tiền 180.838.000 đồng vào tài khoản của một người dân sinh sống tại địa bàn xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 4/11.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cát Tiên 3 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và làm rõ sự việc. Kết quả xác minh cho thấy số tài khoản nhận tiền thuộc về chị Hoàng Thị Thêm (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại Thôn 4, xã Cát Tiên 3).

Trong quá trình làm việc, chị Thêm cho biết sau khi nhận số tiền trên, do không biết nguồn gốc và xác định đây không phải là tiền của mình nên không sử dụng và chờ cơ quan chức năng liên hệ để trả lại cho người chuyển nhầm.

Sau khi Công an xã Cát Tiên 3 xác định chủ nhân thực sự của khoản tiền, chị Hoàng Thị Thêm đã tích cực phối hợp và tiến hành chuyển toàn bộ số tiền cho anh Nguyễn Văn Quyết.

Nhận lại tiền, anh Quyết bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tâm của lực lượng Công an xã Cát Tiên 3. Đồng thời, công dân này cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Thêm.

Qua vụ việc, Công an xã Cát Tiên 3 khuyến cáo người dân khi nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản lạ chuyển đến cần tuyệt đối không sử dụng.

Đồng thời, người dân cần nhanh chóng liên hệ và trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý, tránh bị kẻ gian lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc gây hệ lụy pháp lý không đáng có.

Theo Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng ﻿

Tài khoản lâu không hoạt động bỗng nhận được 400 triệu đồng: Người phụ nữ ở Nghệ An được công an xã mời lên làm việc

Đinh Anh

