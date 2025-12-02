Trường học duy nhất ở Việt Nam hợp tác với Manchester City gây xôn xao với mức học phí bằng gần 7 cây vàng: Khuôn viên rộng hơn 40.000m2, thuộc khu đô thị nghìn tỷ của Hà Nội

Hiện trường quốc tế Dwight School Hanoi đang gây chú ý khi là cơ sở giáo dục duy nhất tại Việt Nam hợp tác với CLB Man City. Bên cạnh đó, ngôi trường này còn khiến nhiều người bất ngờ với mức học phí lên đến gần 1 tỷ đồng/năm.

Học phí của trường quốc tế Dwight School Hanoi được cung cấp trên website chính thức của trường. Ảnh chụp màn hình

Chỉ mới đi vào hoạt động từ năm 2024, song nhà trường đang có mức học phí ở top cao nhất tại thủ đô. Theo đó, Dwight School Hanoi gồm bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông với mức học phí dao động từ 342,9 - 954 triệu đồng. Mức học phí 954 triệu đồng đang dành cho học sinh lớp 11. Mức phí này áp dụng đóng theo năm học. Tuy nhiên, nếu đóng học phí theo học kỳ, phụ huynh phải nộp hơn hơn 1 tỷ đồng.

Nhiều người ước tính nếu theo giá vàng SJC ngày 2/12 (154,6 triệu đồng/lượng), mức học phí cao nhất mà học sinh trường quốc tế Dwight School Hanoi phải đóng tương ứng với gần 7 cây vàng.

Tất nhiên, khoản tiền trên chưa bao gồm các khoản phụ thu khác như phí nhập học (28,8 triệu đồng), phí đăng ký (9,8 triệu đồng), phí đồng phục, phí xe buýt, phí ăn uống…

Học sinh Dwight School Hanoi tham gia những buổi huấn luyện chuyên nghiệp do các huấn luyện viên chính thức của câu lạc bộ Manchester City dẫn dắt

Dwight School Hanoi có gì đặc biệt?

Hiện Dwight School Hanoi tọa lạc tại khu đô thị nghìn tỷ The Manor Central Park, Hà Nội do Tập đoàn Bitexco xây dựng. Ngôi trường này một phần của mạng lưới toàn cầu các trường Dwight tại New York, London, Seoul, Thượng Hải, Dubai và trên nền tảng điện toán đám mây - Trường trực tuyến toàn cầu Dwight.

Trường có tổng diện tích 40.000m2 được thiết kế bởi Carlos Zapata Studio, một công ty đã đoạt rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc. Cơ sở giáo dục được thiết kế theo kiến trúc mở và cơ sở vật chất tuyệt đẹp, bao gồm các không gian linh hoạt, sáng tạo như:

- Các studio học tập, không gian học tập chung cho tất cả các khối lớp, thư viện

- Khu vực dành riêng cho các hoạt động thiết kế, công nghệ và kỹ thuật.

- Spark Labs (Không gian sáng chế).

- Không gian nghệ thuật chuyên nghiệp: Xưởng thiết kế thời trang, studio chụp ảnh, xưởng làm gốm, sân khấu, nhạc viện, phòng thu âm, và nhiều phòng diễn tập.

- Các khu thể thao tích hợp: 2 nhà thi đấu thể thao đa năng trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước hiện đại, trung tâm thể dục và khu vực dành riêng cho các bộ môn thể thao chuyên biệt như võ thuật, đấu kiếm, khiêu vũ và yoga.

- Không gian ngoài trời phù hợp: Sân cỏ thể thao đa năng ngoài trời, sân bóng rổ ngoài trời, vườn học tập bậc thang, nhà kính…

Một trong những điểm nhấn về kiến trúc của trường là sân thượng của tòa nhà chính được thiết kế với các họa tiết mô phỏng trống đồng Ngọc Lũ (biểu tượng văn hóa Đông Sơn), bao quanh là đàn chim lạc. Các chi tiết được tạo hình bằng sỏi và keo dính, giúp giữ màu và thoát nước mưa hiệu quả.

Dwight School Hanoi dạy gì?

Hiện Dwight School Ha Noi giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (IB) ở tất cả các cấp. Với khối mầm non, phương pháp tiếp cận của Dwight School Hanoi là giúp học sinh tự tin trong việc khám phá những ý tưởng mới, đặt ra những câu hỏi ý nghĩa và tìm kiếm giải pháp…

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) thúc đẩy việc học tập dựa trên tìm tòi, khái niệm và liên ngành. Các studio Học tập của nhà trường hỗ trợ nhiều phong cách học tập khác nhau, từ các dự án độc lập, nhóm nhỏ đến toàn lớp học. Dựa trên nền tảng của khối mầm non, khối tiểu học mang đến cả sự hỗ trợ lẫn thử thách. Chương trình giảng dạy trao quyền cho trẻ nhỏ dám chấp nhận rủi ro, tư duy độc lập và sử dụng tiếng nói của mình để hành động có ý nghĩa.

Chương trình MYP ở giai đoạn lớp 6-8 không chỉ tập trung vào học thuật mà còn chú trọng phát triển cá nhân và xã hội. Thầy cô giáo khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, tư duy phản biện và tìm ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thực tế. Những kỹ năng này rất quan trọng trong những năm học Trung học Cơ sở.

Chương trình học cũng thúc đẩy sự hiểu biết và trân trọng các nền văn hóa khác nhau, giúp học sinh cởi mở hơn và nhận thức rõ hơn về thế giới xung quanh. Bằng cách tích hợp các môn học khác nhau và làm cho việc học gắn liền với thực tế, MYP đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh Trung học Cơ sở, trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Đối với khối trung học phổ thông, học sinh sẽ tiếp tục học chương trình MYP từ lớp 9 đến lớp 10. Từ lớp 11 trở đi, học sinh sẽ cơ hội đào sâu hơn vào các môn học mình yêu thích theo chương trình DP. Thông qua đó, các em cũng sẽ được bồi dưỡng nền tảng vững chắc cho bậc đại học và sau đại học.