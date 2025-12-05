7 món ăn vào bữa tối khiến chị em béo lên ngay cả trong lúc NGỦ nhưng nhiều người "mê như điếu đổ"

Bữa tối không chỉ là bữa ăn cuối cùng trong ngày mà còn là phép thử quyết định vóc dáng của chị em. Khi cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, tốc độ trao đổi chất sẽ chậm lại đáng kể. Nếu nạp vào những thực phẩm sai lầm, chúng sẽ không được tiêu hao mà tích tụ thành mỡ thừa một cách âm thầm, làm bạn béo lên rất nhanh ngay cả trong khi ngủ.

Đặc biệt, đối với phụ nữ từ tuổi 30 trở đi, quá trình này diễn ra càng nhanh. Khi bước vào tiền mãn kinh, sự suy giảm nội tiết tố còn khiến mỡ dễ dàng tích tụ ở vùng bụng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường, khiến việc ăn tối sai cách trở thành mối nguy hại kép.

Dưới đây là 7 món ăn ngon miệng nhưng lại là "kẻ thù" thầm lặng của vòng eo, thường được ăn trong bữa tối nhưng chị em nên cân nhắc hạn chế:

1. Cơm chiên hoặc mì xào

Ảnh minh họa

Cơm hoặc mì sau khi chiên xào đã hấp thụ một lượng dầu mỡ khổng lồ, khiến lượng chất béo bão hòa và calo tăng vọt. Món ăn giàu chất béo và tinh bột này làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khiến cơ thể phải hoạt động và béo lên ngay cả khi bạn đã ngủ. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, việc này làm giảm chất lượng giấc ngủ và cản trở quá trình cân bằng hormone diễn ra vào ban đêm.

2. Các món nướng, quay có da

Phần da gà quay, thịt heo quay hoặc các loại thịt nướng chứa chất béo bão hòa cao và thường tẩm ướp nhiều muối. Chất béo khó chuyển hóa vào buổi tối sẽ dễ dàng tích lũy thành mỡ nội tạng. Đặc biệt, lượng muối cao làm tăng tình trạng giữ nước, không chỉ gây phù nề mà còn làm tăng huyết áp. Trong khi đây là một vấn đề sức khỏe rất dễ bùng phát ở phụ nữ mãn kinh và tiền mãn kinh.

Ảnh minh họa

3. Đồ ăn vặt hoặc dưa muối chứa nhiều muối

Các món dưa cà muối chua, khoai tây chiên, hoặc snack đóng gói rất hấp dẫn nhưng lại đầy rẫy natri và phụ gia. Ăn quá nhiều muối vào tối muộn sẽ khiến cơ thể bị giữ nước nghiêm trọng và gây khát nước, làm gián đoạn giấc ngủ. Từ đó ảnh hưởng tới chuyển hóa và còn gây béo lên. Tình trạng giữ nước và tăng áp lực máu do muối càng làm trầm trọng thêm nguy cơ bệnh tim mạch cho phụ nữ tiền mãn kinh.

4. Bánh ngọt tráng miệng hoặc chè

Món tráng miệng như bánh kem, bánh ngọt, hoặc chè thường chứa lượng đường tinh luyện (refined sugar) cực lớn. Đường nạp vào buổi tối sẽ khiến đường huyết tăng cao đột ngột. Khi bạn ngủ, gan sẽ phải làm việc quá sức để chuyển hóa lượng đường dư thừa này thành mỡ. Thói quen này không chỉ gây béo mà còn làm tăng nguy cơ kháng insulin và bệnh tiểu đường.

5. Súp/canh hầm xương đậm đặc

Canh hầm xương hoặc súp kem nhìn có vẻ bổ dưỡng nhưng lại chứa chất béo bão hòa từ tủy xương và kem sữa. Chất béo này rất khó tiêu hóa vào ban đêm, gây áp lực lên gan và dạ dày. Tiêu thụ món này thường xuyên vào bữa tối sẽ làm tăng tổng lượng calo nạp vào, khiến cơ thể dễ dàng tích trữ mỡ thừa ở vùng bụng. Đây là nơi mỡ dễ "bám" nhất khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên.

6. Thức uống có cồn

Uống rượu, bia vào bữa tối không chỉ nạp "calo rỗng" mà còn làm rối loạn quá trình chuyển hóa chất béo của gan và làm bạn béo lên nhanh. Cơ thể ưu tiên xử lý cồn, khiến quá trình đốt cháy chất béo bị đình trệ và chất béo tích tụ. Ngoài ra, cồn còn làm giãn mạch máu, gây ra các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm dữ dội hơn ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Ảnh minh họa

7. Thịt đỏ giàu chất béo (Thịt bò, thịt cừu)

Thịt đỏ là nguồn protein tốt, nhưng những phần giàu mỡ như bít tết hoặc sườn cừu lại chứa nhiều chất béo bão hòa và khó tiêu hóa hơn thịt trắng. Việc ăn chúng sát giờ ngủ khiến dạ dày phải làm việc nặng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ kém lại làm rối loạn hormone leptin và ghrelin, càng thúc đẩy sự thèm ăn vào ngày hôm sau và gây tăng cân.